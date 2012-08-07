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Бяхов Олег



07.08.12 Экспертный совет при Медведеве: ИТ-бизнес представлен слабо 1
18.06.07 Олег Бяхов ушел из Мининформсвязи в IBM 3
04.06.07 EMC открыла центр разработок в России 1
13.04.07 CeBIT 2007: ИТ-налет России удался 3
12.04.07 11-й Российский интернет-форум подвел итоги 1
31.01.07 CeBIT: Россия вошла в пятерку ИТ-держав 1
20.12.06 2007: Россия обретет свою ИТ-стратегию 1
20.12.06 Россия: ПК получат миллион семей 2
29.11.06 Государство даст денег начинающим ИТ-компаниям 1
28.11.06 Российский ИКТ-рынок вырастет на 20% 1
28.11.06 Объем российского рынка ИКТ в 2006 г. вырастет на 15-20% 2
24.11.06 28 ноября пройдет круглый стол "Инфокоммуникации России: опыт и перспективы инвестиционных проектов" 1
23.11.06 При Мининформсвязи РФ создана межведомственная рабочая группа по организации работы РИФИКТ 1
22.11.06 28 ноября пройдет круглый стол "Инфокоммуникации России: опыт и перспективы инвестиционных проектов" 1
20.11.06 28 ноября пройдет круглый стол "Инфокоммуникации России: опыт и перспективы инвестиционных проектов" 1
23.06.06 Россия: электронной медицине быть? 2
22.06.06 Русским грозят болезни без e-health 1
30.01.06 Чиновники укажут айтишникам дорогу в будущее 1
01.12.05 Государство поддержит ИТ венчурами 1
29.11.05 30 ноября состоится круглый стол "Инвестиции в российскую ИТ-отрасль: проблемы и перспективы" 1
02.11.05 В РБК подвели итоги второй волны автоматизации органов госвласти РФ 1
05.10.05 Богатые регионы России почти готовы к e-правительству 1
22.09.05 Дети все глубже утопают в интернете 1
07.07.05 Владимир Путин дал денег на ИТ 1
24.06.05 Выполнять поручение Путина о технопарках торопятся не все 1
25.05.05 МЭРТ хоронит ИТ-технопарки 3
20.05.05 К 2010 году в российских технопарках будут работать 40 тыс. человек 2
26.04.05 Мининформсвязи: Россия должна "слезть" с нефтяной иглы 3
26.04.05 Россия на 52-м месте по е-готовности 1
25.04.05 Молодежь в России ИТ-безграмотна 1
14.04.05 Минсвязи готовит налоговый подарок к Пасхе 2
13.04.05 "Компьютер в каждый дом" придет в 2005 г. 3
12.04.05 Мининформсвязи: с 2006 г. введут квалификационные требования по ИТ к госслужащим 1
12.04.05 Военные подключатся к программе "КиберПочт@" 1
12.04.05 "Компьютер в каждый дом" собираются запустить в 2005 г. 2
11.04.05 Мининформсвязи: федеральный удостоверяющий центр ЭЦП появится в апреле 2
11.04.05 Мининформсвязи: завершена разработка концепции единой архитектуры "электронного правительства" 2
08.04.05 Государство изменит критерии секретности информации 2
24.01.05 Юных россиян обучат в ИТ-зонах 1
05.10.04 Государство расставило приоритеты в ИТ 1

Публикаций - 54, упоминаний - 74

Бяхов Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20589 9
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 674 7
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 361 6
IBM 8333 5
Intel Corporation 10524 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3711 4
Abbyy 1042 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1315 3
АйТи 1060 3
4844 3
Компьюлинк ГК - Compulink 319 3
Cisco Systems 4590 3
Yandex - Яндекс 4499 3
Oracle Corporation 5718 2
Крок 1528 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 102 2
Рексофт - Reksoft 309 2
Lenovo Motorola 3272 2
Artezio - Артезио 48 2
Dell EMC 4432 2
SAP SE 4257 2
BT Group - British Telecommunications 572 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 88 1
Ситроникс - Sitronics 768 1
Аскон - Ascon 260 1
Pirit - Пирит 75 1
Brother 157 1
Marvel - Марвел КТ 116 1
Ростелеком - Связьинвест 1652 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 342 1
Nokia Alcatel-Lucent 1383 1
Seiko Epson Corporation 780 1
Polymedia - Полимедиа 92 1
T-Systems - Т-Системс 128 1
Google LLC 9183 1
Barco 46 1
Формоза - Formoza 147 1
Сбербанк Деловая среда 44 1
Открытые технологии 428 1
EzWIM 4 1
Intel Capital 146 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 827 3
РТС - Фондовая биржа 316 3
Почта России ПАО 1756 2
РВК - Российская венчурная компания 500 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 43 1
Boeing 469 1
Ренессанс Страхование 74 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 96 1
Deutsche Bank 288 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 1
Белый Ветер 205 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7226 44
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1909 12
Правительство РФ 2506 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2193 6
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 5
World Bank Group - Всемирный банк 222 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1083 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 698 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 379 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1445 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1995 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 42 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 83 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 190 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 114 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1833 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 96 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 481 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1802 1
Роснано 463 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 582 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 159 1
Счётная палата РФ 548 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 843 1
Президент Российской Федерации 1614 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 490 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1283 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 199 4
Руссофт - Russoft 331 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 190 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 568 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11897 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 197 2
ИТ-аутсорсинг 822 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 125 1
RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 3 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 331 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 788 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 669 1
ИТ-аудит 87 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 173 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 353 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2064 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1621 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 841 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 106 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 669 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 125 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 971 1
МФУ - Многофункциональное устройство 764 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2537 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11957 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3872 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 392 1
Linux OS 7068 1
Microsoft Windows 10 10018 1
Naumen Service Desk 124 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 1
Delphi - язык программирования 121 1
Naumen DMS 21 1
Рейман Леонид 978 8
Ускова Ольга 151 6
Милованцев Дмитрий 88 5
Путин Владимир 2174 5
Краснов Михаил 66 4
Мацоцкий Сергей 165 4
Дворкович Аркадий 179 4
Макаров Валентин 158 4
Касимов Игорь 12 3
Шаронов Андрей 50 3
Дмитриев Кирилл 99 3
Дергунова Ольга 113 3
Шалманов Сергей 194 3
Волож Аркадий 206 3
Якушев Михаил 40 2
Агамирзян Игорь 64 2
Медведев Дмитрий 1483 2
Merkel Angela - Меркель Ангела 14 2
Ян Давид 42 2
Фурсенко Андрей 78 2
Галицкий Александр 92 2
Мильнер Юрий 120 1
Меднов Сергей 121 1
Дмитриев Владимир 26 1
Ковалевский Сергей 16 1
Калаев Дмитрий 15 1
Бетелин Владимир 6 1
Шадрин Артем 3 1
Лебедев Артемий 61 1
Васин Василий 26 1
Терехов Андрей 34 1
Ливанов Дмитрий 35 1
Волков Леонид 12 1
Вайнштейн Виктор 22 1
Зайцев Владимир 49 1
Гольденберг Леонид 32 1
Туркот Александр 36 1
Андреев Сергей 56 1
Касперская Наталья 224 1
Сердюков Анатолий 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 77944 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25533 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11186 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29023 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8255 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9622 6
Индия - Республика 3504 6
Германия - Федеративная Республика 6912 6
Франция - Французская Республика 4156 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11796 5
Швеция - Королевство 1552 4
Финляндия - Финляндская Республика 1417 4
Европа 6658 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1776 3
Япония 6996 3
Австрия - Австрийская Республика 896 3
Россия - СФО - Новосибирск 2810 3
Украина 5209 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10781 3
Австралия - Австралийский Союз 2076 2
Латвия - Латвийская Республика 611 2
Эстония - Эстонская Республика 629 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1240 2
Израиль 1328 2
Европа Восточная 2706 2
Сингапур - Республика 1437 2
Норвегия - Королевство 762 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1428 2
Беларусь - Белоруссия 2974 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 593 1
Малайзия 662 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 235 1
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 790 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 337 1
Кипр - Республика 327 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 168 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 777 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3569 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2204 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 139 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 110 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2588 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 1
Информационное общество - Государственная программа 295 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 190 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4896 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8072 7
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 546 1
FT - Financial Times 1051 1
Thomson Reuters - Рейтер 5140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
Известия ИД 188 1
Der Spiegel 39 1
InformationWeek 174 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 3
IDC - International Data Corporation 4426 2
Forrester Research 761 1
Gartner Dataquest 316 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 68 1
РАН - Российская академия наук 610 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 482 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 86 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 311 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 2
CeBIT 394 2
РИФ - Российский Интернет Форум 33 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 57 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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