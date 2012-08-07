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Бяхов Олег
Бяхов Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 199 4
|Руссофт - Russoft 331 2
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 190 1
|Linux OS 7068 1
|Microsoft Windows 10 10018 1
|Naumen Service Desk 124 1
|ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 1
|Delphi - язык программирования 121 1
|Naumen DMS 21 1
|Рейман Леонид 978 8
|Ускова Ольга 151 6
|Милованцев Дмитрий 88 5
|Путин Владимир 2174 5
|Краснов Михаил 66 4
|Мацоцкий Сергей 165 4
|Дворкович Аркадий 179 4
|Макаров Валентин 158 4
|Касимов Игорь 12 3
|Шаронов Андрей 50 3
|Дмитриев Кирилл 99 3
|Дергунова Ольга 113 3
|Шалманов Сергей 194 3
|Волож Аркадий 206 3
|Якушев Михаил 40 2
|Агамирзян Игорь 64 2
|Медведев Дмитрий 1483 2
|Merkel Angela - Меркель Ангела 14 2
|Ян Давид 42 2
|Фурсенко Андрей 78 2
|Галицкий Александр 92 2
|Мильнер Юрий 120 1
|Меднов Сергей 121 1
|Дмитриев Владимир 26 1
|Ковалевский Сергей 16 1
|Калаев Дмитрий 15 1
|Бетелин Владимир 6 1
|Шадрин Артем 3 1
|Лебедев Артемий 61 1
|Васин Василий 26 1
|Терехов Андрей 34 1
|Ливанов Дмитрий 35 1
|Волков Леонид 12 1
|Вайнштейн Виктор 22 1
|Зайцев Владимир 49 1
|Гольденберг Леонид 32 1
|Туркот Александр 36 1
|Андреев Сергей 56 1
|Касперская Наталья 224 1
|Сердюков Анатолий 57 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 3
|IDC - International Data Corporation 4426 2
|Forrester Research 761 1
|Gartner Dataquest 316 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 68 1
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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