Хохлов Юрий
Хохлов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1051 3
|Бяхов Олег 59 3
|Фурсенко Андрей 128 2
|Церенов Церен 47 2
|Дергунова Ольга 119 2
|Агамирзян Игорь 74 2
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Бутман Евгений 29 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Шадаев Максут 1014 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Собянин Сергей 385 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Калинин Александр 155 1
|Солодухин Константин 119 1
|Качанов Олег 114 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Фролов Павел 84 1
|Шаронов Андрей 59 1
|Меркутов Алексей 7 1
|Попов Алексей 336 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Краснов Михаил 84 1
|Дмитриев Михаил 12 1
|Якушев Михаил 50 1
|Прянишников Николай 292 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Васин Василий 35 1
|Шадрин Артем 5 1
|Марченко Игорь 13 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Андреев Сергей 63 1
|Шалманов Сергей 201 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
|Ведомости 1016 1
|Россия К - телеканал 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.