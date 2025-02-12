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Индексная книга (каталог) CNews*
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Хохлов Юрий



12.02.2025 Цифровизацию министерств будут оценивать по-новому. Главное - реальный эффект, снижение затрат и рост качества услуг 1
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 1
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 1
12.01.2021 Разработан проект национального стандарта о структуре и процессе применения эталонной архитектуры больших данных 1
08.05.2020 В России разработан основополагающий национальный стандарт по большим данным 1
22.06.2012 Россия догоняет Европу по ИТ-компетенциям 1
01.07.2011 Высшие чиновники проигнорировали форум по “Информационному обществу” в Твери 1
22.09.2008 Минкомсвязи: Максут Шадаев покидает ведомство 1
22.04.2008 MedSoft 2008: подготовка к войне с Западом в разгаре 1
20.12.2006 2007: Россия обретет свою ИТ-стратегию 1
02.11.2005 В РБК подвели итоги второй волны автоматизации органов госвласти РФ 1
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций 1
28.01.2005 Электронные библиотеки вне закона? 1
10.12.2004 В Перми завершается выставка "Интернет. Оргтехника. Связь -2004" 1
13.10.2003 ИКТ России: в ожидании национальной программы развития 3

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Хохлов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24656 4
Восход ФГБУ НИИ 644 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 2
IBM - International Business Machines Corp 9445 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Ростелеком 9732 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
МегаФон 8915 1
SAP SE 5280 1
Cisco Systems 5120 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Intel Corporation 12212 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
8256 1
Oracle Corporation 6704 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Xerox 1139 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Naumen - Наумен 627 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Pirit - Пирит 84 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
Микротест 278 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Открытые технологии 701 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
РВК - Российская венчурная компания 549 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Евросеть 1405 1
Ford 412 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Цифроград 171 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Белый Ветер 356 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
АСК 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Газпром ПАО 1344 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Резонанс НПП 370 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 3
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 11 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 222 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 833 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 125 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 152 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 293 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6599 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 4
Стандартизация - Standardization 2135 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8587 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7122 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1725 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2153 2
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 440 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 536 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 892 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1324 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2128 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1076 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа - мультисервисный узел и узел доступа 15 1
PTT - Push-to-talk - PoC - Push to Talk Over Cellular 151 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2022 1
USDS - Unified Subscriber Data Server - унифицированный сервер пользовательских данных 1 1
Softswitch - программный коммутатор 105 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7033 1
VXML - VoiceXML- Voice eXtensible Markup Language - CCXML - Call Control eXtensible Markup Language 41 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 288 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1250 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 6 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Nortel Networks Succession 11 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 1
Linux OS 9998 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
SAP for Healthcare 2 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
Naumen Telecom 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
Информтехника ГК - МиниКом 14 1
Microsoft SQL Server Express 24 1
Армада - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 25 1
Рейман Леонид 1051 3
Бяхов Олег 59 3
Фурсенко Андрей 128 2
Церенов Церен 47 2
Дергунова Ольга 119 2
Агамирзян Игорь 74 2
Милованцев Дмитрий 110 1
Заболотный Игорь 45 1
Бутман Евгений 29 1
Фарукшин Тимур 26 1
Щеголев Игорь 698 1
Шадаев Максут 1014 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Собянин Сергей 385 1
Песков Дмитрий 106 1
Серебряникова Анна 72 1
Дворкович Аркадий 210 1
Калинин Александр 155 1
Солодухин Константин 119 1
Качанов Олег 114 1
Нарышкин Сергей 51 1
Фролов Павел 84 1
Шаронов Андрей 59 1
Меркутов Алексей 7 1
Попов Алексей 336 1
Сидорюк Алексей 11 1
Кошкин Андрей 21 1
Краснов Михаил 84 1
Дмитриев Михаил 12 1
Якушев Михаил 50 1
Прянишников Николай 292 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Васин Василий 35 1
Шадрин Артем 5 1
Марченко Игорь 13 1
Зайцев Владимир 55 1
Гольденберг Леонид 61 1
Сапельников Сергей 109 1
Андреев Сергей 63 1
Шалманов Сергей 201 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 6
Европа 21795 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 2
Земля - планета Солнечной системы 10392 1
Европа Восточная 3078 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3530 1
Америка Южная 853 1
Африка - Африканский регион 3484 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 705 1
Евразия - Евразийский континент 609 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1484 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 886 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1388 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1200 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 369 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1456 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 851 1
Германия - Федеративная Республика 12702 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Франция - Французская Республика 7859 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 1
Канада 4890 1
Россия - ПФО - Саратовская область 734 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 614 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 644 1
Испания - Андалусия 12 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2467 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 10
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 4
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9990 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8718 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5790 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 128 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 1
Аренда 2432 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 905 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3121 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5990 1
Кибернетика - Cybernetics 244 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4374 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5392 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6970 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 238 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 886 1
Энергетика - Energy - Energetically 5103 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
Ведомости 1016 1
Россия К - телеканал 28 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Медиалогия 31 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 40 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 3
МГУ Национальный центр цифровой экономики 4 3
РАН - Российская академия наук 1880 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 73 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
ИнфоКом 102 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2435 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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