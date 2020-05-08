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В России разработан основополагающий национальный стандарт по большим данным

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Технический комитет ТК 164 «Искусственный интеллект», созданный на базе РВК, подготовил и вынес на общественное обсуждение первую редакцию стандарта «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь». Проект стандарта разработан Национальным центром цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова и Институтом развития информационного общества.

Стандарт «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь» устанавливает термины и определения основных понятий в области технологий работы с большими данными. Применение таких технологий актуально в телекоммуникационном секторе, банковской сфере, энергетике, здравоохранении и других отраслях. Без использования больших массивов накопленных данных невозможно развитие технологий искусственного интеллекта, новых производственных технологий, построение цифровых двойников для умных производств, а также создание умных городов.

Стандарт призван обеспечить в предметной области «большие данные» взаимопонимание между заинтересованными сторонами – органами власти, коммерческими компаниями и научно-образовательным сообществом. Унификация понятийного аппарата поспособствует единству восприятия информации, повысит скорость ее распространения, а также создаст предпосылки для взаимного проникновения отечественных и мировых исследований в сфере технологий работы с большими данными.

Национальный стандарт входит в серию национальных стандартов, гармонизирующих международные документы в области больших данных, и идентичен положениям действующего международного стандарта ISO/IEC 20546:2019 Information technology – Big data – Overview and vocabulary.

«Сегодня технологии работы с большими данными достигли высокого уровня зрелости, их применение приносит ощутимые эффекты в разных отраслях экономики и областях социальной сферы. Стандартизация процессов разработки и использования технологий хранения и анализа больших данных позволяет обмениваться лучшими практиками, использовать подходы и решения, подтвердившие свою результативность как в России, так и во всем мире», – отметил Юрий Хохлов, председатель совета директоров Института развития информационного общества, руководитель рабочей группы по большим данным Технического комитета 164 «Искусственный интеллект».



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