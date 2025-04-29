Получите все материалы CNews по ключевому слову
Измайлов Юрий
Измайлов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1052 2
|Заболотный Игорь 45 2
|Глебский Владимир 3 2
|Брюквин Юрий 299 1
|Прянишников Николай 297 1
|Марченко Игорь 13 1
|Лукин Александр 4 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Солонин Виталий 89 1
|Белашева Марина 37 1
|Хохлов Юрий 15 1
|Паутов Андрей 6 1
|Лесин Михаил 28 1
|Радкевич Андрей 2 1
|Шапошник Сергей 2 1
|Мелешков Юрий 1 1
|Павлов Василий 5 1
|Скляр Геннадий 32 1
|Антонюк Борис 69 1
|Дука Александр 4 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.