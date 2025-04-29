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Измайлов Юрий



29.04.2025 «Северсталь» оптимизировала свои затраты на приобретение электроэнергии с помощью робота 1
09.09.2008 Юрий Измайлов назначен советником генерального директора «Ростелекома» 2
30.04.2008 «Билайн» развернет космический 3G 1
14.04.2008 Разборки госструктур на 17 минут лишили россиян телевидения 1
11.04.2008 Канун Дня Космонавтики отмечен аварией 1
08.04.2008 Россвязь объявила конкурс на должность гендиректора ФГУП «Космическая связь» 1
29.11.2006 "Экспресс-МД": первый малый спутник связи для России 1
29.11.2006 "Экспресс-МД": первый малый спутник связи для России 1
13.04.2006 ГПКС: перспективы развития отечественной группировки спутников связи 2
13.04.2006 ГПКС: перспективы развития отечественной группировки спутников связи 2
05.12.2005 Россия: полноценное IPTV готово к запуску 1
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций 2
27.06.2005 "Космическая связь" хочет получить 50 млрд. руб. 1
26.04.2005 ГПКС: на орбиту выйдут 15 новых спутников 1
30.03.2005 Новый российский спутник "Экспресс-АМ2" запущен на орбиту 1
01.02.2005 Новый российский спутник "Экспресс-АМ" введен в эксплуатацию 1
28.04.2004 Доля РФ на рынке спутниковой связи оценивается в 1,5% 1
18.12.2003 "Космическую связь" возглавит кадровый сотрудник спецслужб 1
27.11.2003 В ЕАО построят базовую станцию спутниковой связи 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Измайлов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 567 18
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 4
Ростелеком 9878 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8858 2
МегаФон 9188 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 2
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 2
Cisco Systems 5146 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Naumen - Наумен 642 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 92 1
Микротест 278 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 118 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Восход ФГБУ НИИ 655 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
АСВТ 92 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 56 1
Информтехника ГК 34 1
TelePay - УЦИПС - Уральский центр информационного и платёжного сервиса - Сибирский центр информационного и платежного сервиса 14 1
Цифра ГК 2462 1
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 5
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 3
Ford 414 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
РЖД - Российские железные дороги 1936 1
Ингосстрах СПАО 431 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 130 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6056 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Федеральное казначейство России 1807 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4605 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 458 1
НАСС НП - Национальная ассамблея спутниковой связи 1 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7032 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9851 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9389 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5697 6
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20999 4
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 180 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2871 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3804 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16285 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8274 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28183 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 3
Пропускная способность - Bandwidth 1770 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8258 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3797 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 838 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9447 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3606 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1231 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5893 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1836 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12675 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3805 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1551 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6508 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 908 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 293 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1116 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 866 1
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа - мультисервисный узел и узел доступа 15 1
PTT - Push-to-talk - PoC - Push to Talk Over Cellular 152 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2068 1
USDS - Unified Subscriber Data Server - унифицированный сервер пользовательских данных 1 1
Softswitch - программный коммутатор 105 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 12
Космодром Байконур 1069 4
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 638 3
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 3
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 6 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Nortel Networks Succession 11 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 179 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
Naumen Telecom 8 1
Irdeto CAS - Irdeto Conditional Access System 2 1
Информтехника ГК - МиниКом 14 1
РАО ЕЭС России ПАО - ОРЭМ - Оптовый рынок электроэнергии и мощности России - ФОРЭМ - Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электроэнергии и мощности 16 1
Рейман Леонид 1052 2
Заболотный Игорь 45 2
Глебский Владимир 3 2
Брюквин Юрий 299 1
Прянишников Николай 297 1
Марченко Игорь 13 1
Лукин Александр 4 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Солонин Виталий 89 1
Белашева Марина 37 1
Хохлов Юрий 15 1
Паутов Андрей 6 1
Лесин Михаил 28 1
Радкевич Андрей 2 1
Шапошник Сергей 2 1
Мелешков Юрий 1 1
Павлов Василий 5 1
Скляр Геннадий 32 1
Антонюк Борис 69 1
Дука Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2727 7
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 418 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2552 5
Земля - планета Солнечной системы 10449 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 2
Европа 21891 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7676 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1233 2
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Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 373 2
Казахстан - Республика 5620 2
Италия - Итальянская Республика 4374 2
Франция - Французская Республика 7890 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 971 1
Южная Корея - Республика 6713 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17744 1
Индия - Bharat 5523 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1210 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2996 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Америка Южная 856 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1573 1
Африка - Африканский регион 3512 1
Ближний Восток 2975 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 767 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1329 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1594 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1138 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1431 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 402 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 9
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 128 8
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Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5047 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29896 2
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 2
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2170 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6828 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1947 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 41 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Рустелеком ТК 304 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 103 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
ИнфоКом 104 1
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