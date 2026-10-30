Индексная книга (каталог) CNews*
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Лукин Александр
СОБЫТИЯ
|30.10.2026
|BPMSoft и ИМЭС будут развивать цифровые компетенции студентов 1
|09.10.2024
|Аудитория сервиса «Доски» от «МТС Линк» выросла в 30 раз в 2024 году 1
|29.08.2017
|Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 1
|07.08.2017
|Бинбанк переманил президента «Связного» 1
|16.07.2009
|Топ-менеджер Panasonic стал управляющим директором Gigaset Communications 2
|05.12.2005
|Россия: полноценное IPTV готово к запуску 1
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Лукин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5805 1
|Малис Александр 158 2
|Ноготков Максим 53 2
|Шишханов Михаил 4 2
|Малис Олег 86 2
|Давыдович Евгений 28 2
|Гуцериев Михаил 114 2
|Touch Michael - Тач Майкл 36 1
|Мамут Александр 133 1
|Мильштейн Дмитрий 13 1
|Богатов Александр 2 1
|Заикина Марина 2 1
|Измайлов Юрий 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.