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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лукин Александр

СОБЫТИЯ


30.10.2026 BPMSoft и ИМЭС будут развивать цифровые компетенции студентов 1
09.10.2024 Аудитория сервиса «Доски» от «МТС Линк» выросла в 30 раз в 2024 году 1
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 1
07.08.2017 Бинбанк переманил президента «Связного» 1
16.07.2009 Топ-менеджер Panasonic стал управляющим директором Gigaset Communications 2
05.12.2005 Россия: полноценное IPTV готово к запуску 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Лукин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 1
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 685 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9595 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16279 1
МегаФон 11055 1
Связной ГК 1406 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Связной Банк 113 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 2
Евросеть 1421 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
Solvers 26 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Альфа-Групп 753 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5805 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2268 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 846 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2766 1
SCRUM - Методология совместной работы 161 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 855 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1326 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7958 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2146 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1276 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13734 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5420 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 140 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 100 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2453 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 434 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7459 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6655 1
РЛС - L-диапазон - диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи 74 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5963 1
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 198 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3104 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 707 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1568 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18420 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18491 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 1
РЛС - S-диапазон - C-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн наземной и спутниковой радиосвязи 119 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 1
МТС Вебинар.ру - Jespo - сервис создания онлайн-досок 8 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 311 1
Irdeto CAS - Irdeto Conditional Access System 6 1
Bending Spoons - MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 110 1
Малис Александр 158 2
Ноготков Максим 53 2
Шишханов Михаил 4 2
Малис Олег 86 2
Давыдович Евгений 28 2
Гуцериев Михаил 114 2
Touch Michael - Тач Майкл 36 1
Мамут Александр 133 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Богатов Александр 2 1
Заикина Марина 2 1
Измайлов Юрий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 1
Франция - Французская Республика 8218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 470 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27809 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54393 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5888 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 536 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12494 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 118 1
ИМЭС - Институт международных экономических связей 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
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