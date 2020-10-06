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Leonardo S.p.A. Telespazio
СОБЫТИЯ
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|06.10.2020
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«Росэлектроника» поставила оборудование для космоса Thales Alenia Space
электроника» госкорпорации «Ростех» поставил одному из крупнейших в Европе производителей спутников Thales Alenia Space сборку ферритовых переключателей для многофункционального космического ап
|22.03.2010
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Предложения Thales Alenia Space и OHB по метеоспутникам MTG приняты ESA
ESA приступит к переговорам с компаниями Thales Alenia Space и OHB, представшими свои предложения по созданию группировки метеоспутников третьего поколения MTG (Meteosat Third Generation). Группировка должна состоять из шести спутнико
|17.06.2009
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ОАО "ИСС" и Thales Alenia Space подписали соглашение о стратегическом партнерстве
рмами России и Франции – ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» и Thales Alenia Space, сообщает пресс-служба ОАО «ИСС». Соглашение о стратегическом партнерстве
|11.03.2009
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Thales Alenia Space будет сотрудничать с ОАО "ИСС" в рамках поставки спутника "Телком-3"
Компания Thales Alenia Space объявила о подписании контракта с ОАО «Информационные спутниковые системы
|09.02.2009
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Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников
Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT) выбрала консорциум, включающий компании Astrium и Thales Alenia Space, для создания и вывода на орбиту своих новых спутников Arabsat 5C и Arabs
|06.02.2009
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Газпром и Thales Alenia Space подписали контракт на производство двух спутников связи
» генеральный директор ОАО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов и генеральный директор Thales Alenia Space Рейнальд Сезнек подписали договор на создание и поставку двух спутников с
|10.12.2008
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Произведён успешный запуск спутника Ciel II
ces (ILS) произвела успешный запуск спутника Ciel II, принадлежащего Ciel Satellite Group (Канада). Thales Alenia Space является генеральным подрядчиком по КА, который будет эксплуатироваться н
|12.11.2008
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Спутник Ciel II доставлен на Байконур
р 10 декабря запланирован запуск ракетой-носителем «Протон», сообщила пресс-служба компании Thales. Thales Alenia Space является генеральным подрядчиком по КА Ciel II, запуск которого произведе
|06.11.2008
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GeoEye заключила дистрибьюторское соглашение с Telespazio
Компания GeoEye объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с Telespazio, входящей в группу Finmeccanica/Thales. В рамках соглашения предусматривается, что компания Telespazio со штаб-квартирой в Риме станет предоставлять продукты и сервисы GeoEye
|07.04.2008
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Thales Alenia Space и ИСС им. Решетнева подписали меморандум о взаимопонимании
Компания Thales Alenia Space и ОАО «ИСС» им. Решетнева» (в прошлом НПО ПМ) сделали еще один шаг к укре
|10.07.2007
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Франция и Китай обошли американское эмбарго в космосе
а геосинхронную орбиту спутник связи «Чайнасат-6В» (Chinasat-6B), построенный французской компанией Thales Alenia Space. Спутник, изготовленный по западным технологиям, запущен китайской ракето
|19.06.2007
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Thales Alenia Space построит новый спутник ДДЗ
Европейское космическое агентство ESA заключило с компанией Thales Alenia Space контракт на разработку и создание спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-1 в рамках программы GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Запуск спут
|19.04.2007
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Российско-европейский спутник «Сесат»: семь лет на орбите
вропейского спутника «Сесат», изготовленного НПО прикладной механики совместно с французской фирмой Alcatel Space. Спутник «Сесат» был разработан и изготовлен в НПО прикладной механики совместн
|04.12.2006
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Зарубежным оборудованием оснастят российские спутники связи
Компания Alcatel Alenia Space поставит телекоммуникационное оборудование для российских спутников связ
|04.12.2006
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Зарубежным оборудованием оснастят российские спутники связи
Компания Alcatel Alenia Space поставит телекоммуникационное оборудование для российских спутников связ
|29.11.2006
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"Экспресс-МД": первый малый спутник связи для России
лиза ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), российского оператора спутниковой связи, итальянская компания Alcatel Alenia Space Italia и ГПКС подписали контракт на поставку телекоммуникационной полезн
|29.11.2006
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"Экспресс-МД": первый малый спутник связи для России
лиза ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), российского оператора спутниковой связи, итальянская компания Alcatel Alenia Space Italia и ГПКС подписали контракт на поставку телекоммуникационной полезн
|12.09.2006
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Intelsat и Telespazio предложили широкополосные спутниковые услуги
Intelsat, Telespazio и HNS Europe объявили о запуске новых широкополосных услуг для обеспечения IP-связи. Первоначально данной услугой пользовались итальянские компании с офисами в Восточной Европе. Испо
|30.06.2006
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Шаттл Discovery доставит на МКС европейский грузовой модуль
Европейская компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что многофункциональный герметичный логистический модуль
|30.06.2006
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Шаттл Discovery доставит на МКС европейский грузовой модуль
Европейская компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что многофункциональный герметичный логистический модуль
|04.11.2004
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Alcatel построит 4-й европейский метеоспутник второго поколения
Сегодня компания Alcatel Space, Eurnetsat (Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников) и Европейское космическое агентство (ESA) подписали контракт на сумму €135 млн. Контракт предусмат
|04.11.2004
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Alcatel построит 4-й европейский метеоспутник второго поколения
Сегодня компания Alcatel Space, Eurnetsat (Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников) и Европейское космическое агентство (ESA) подписали контракт на сумму €135 млн. Контракт предусмат
|21.06.2004
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Alcatel оптимизирует свой бизнес
удержит за собой Finmeccanica, а около 33% останется на долю Alcatel. Эта компания объединит бизнес Telespazio с сервисным и эксплуатационным бизнесом Alcatel Space. Она сосредоточит свои усили
|19.04.2004
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Alcatel Space стал главным подрядчиком европейского проекта SCORE
Консорциум Galileo Joint Undertaking (GJU), созданный Европейским союзом и Европейским космическим агентством для управления программой Galileo, выбрал Alcatel Space, дочернюю компанию французского концерна Alcatel, главным подрядчиком европейского космического проекта SCORE (Service of Coordinated Operational Emergency & Rescue using EGNOS –
|21.01.2004
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Alcatel построит ряд спутников связи
Alcatel Space, дочерняя компания корпорации Alcatel, заключила ряд контрактов на создание спутников связи. В частности, как сообщила пресс-служба российского представительства компании, Alcatel Space построит еще один военный спутник связи нового поколения Syracuse 3B. Контракт на его создание был подписан с правительством Франции в конце 2000г. и включает в себя вывод на орби
|15.10.2003
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Alcatel поставил полезную нагрузку для спутника "Экспресс-АМ22"
Компания Alcatel Space, дочернее предприятие Alcatel, поставила полезную нагрузку для спутника "Экспресс-АМ22" российской компании НПО-ПМ им. Решетникова, которая является главным подрядчиком по спутник
|24.07.2003
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Alcatel Space построит для Франции спутник за €15 млн.
Alcatel Space, дочерняя компания Alcatel, подписала контракт с французским космическим агентством CNES на сумму €15 млн. Согласно договору, Alcatel Space изготовит космический спутник Co
|24.12.2002
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Alcatel Space предоставляет средства наблюдения над земной поверхностью с высоким разрешением для спутника "Гелиос-2"
стерств обороны Франции, Бельгии и Испании. Генеральным подрядчиком проекта выступает французское космическое агентство CNES. Главным подрядчиком на поставку двух спутников является компания Astrium. Alcatel Space поставляет для этого проекта главное средство наблюдения и ряд других системных компонентов. Alcatel Space уже поставил две системы наблюдения для аналогичного проекта. Эти
|23.12.2002
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Alcatel Space построит спутник для Южной Кореи
easat 5 для гражданских и военных телекоммуникаций Южной Кореи. Заказчиками выступили KT Corporation (бывшая Korea Telecom) и Корейское агентство по разработкам в сфере обороны (ADD). Кроме спутника, Alcatel Space также создаст систему наземного контроля. Koreasat 5 будет построен на основе новой платформы Alcatel Spacebus 4000 с использованием технологий программы Syracuse III и оснащен со
|30.10.2002
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Самый крупный в мире спутник связи отправлен с завода Alcatel Space на российский космодром Байконур
Спутник связи "Астра 1K" покинул территорию завода Alcatel Space в Каннах. Началась транспортировка спутника в Казахстан на космодром Байконур. Спутник был изготовлен по заказу европейского оператора связи SES ASTRA, дочерней компании SES GLOBA
|23.09.2002
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Одиннадцатый спутник Alcatel Space вышел на орбиту
В конце прошлой недели на орбиту был выпущен еще один спутник, построенный компанией Alcatel Space. Одиннадцатый по счету с начала года, он был заказан испанским оператором Hispasat. Запуск состоялся во Флориде с мыса Канаверал при помощи ракеты ILS Atlas IIAS. Hispasat 1D расп
|30.05.2002
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Alcatel Space началa готовить к старту первый метеоспутник второго поколения
Alcatel сообщила о том, что ее подразделение Alcatel Space подготовило к запуску первый метеоспутник второго поколения для проекта Meteosat. MSG1 (Meteosat Second-Generation) доставлен на космодром в Куру (Французская Гвиана). После трехм
|28.05.2002
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Alcatel Space приступила к созданию спутника связи для бразильского оператора Star One
Французская фирма-производитель оборудования связи Alcatel сообщила о том, что контракт, подписанный ее филиалом Alcatel Space в октябре прошлого года с бразильским оператором Star One, вступил в действие. Контракт на сумму более $100 млн. подразумевает создание спутника связи Ku-диапазона с покрытием Лат
|11.04.2002
|Alcatel Space и Gilat будут разрабатывать и продавать платформу спутниковой связи Gilat 360
|09.04.2002
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Eutelsat поручил Alcatel Space создание спутника W5
Оператор спутниковой связи Eutelsat объявил о подписании контракта с французской компанией Alcatel Space на разработку и создание в кратчайшие возможные сроки нового телекоммуникационного спутника W5. Запуск спутника запланирован на лето текущего года. На его борту будут находиться 2
|13.03.2002
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Alcatel Space построит спутник для SES Americom
Французская компания Alcatel Space заключила контракт на создание спутника AMC-23 для американского оператора связи SES AMERICOM Inc. Сумма сделки не разглашалась. Новый спутник будет основан на платформе 4000 Spac
|13.12.2001
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Alcatel Space заключила с холдингом АРТ контракт на проектирование и строительство мощного спутника связи
Компания Alcatel Space, мировой лидер в области космических технологий, объявила о подписании контракта на сумму $118 млн. с холдингом APT Satellite Holdings Limited (APT), ведущим оператором спутниково
|26.04.2001
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GE Americom заказала три спутника связи у Alcatel Space
GE Americom, отделение General Electric Co., сообщила о размещении заказа на изготовление трех спутников связи у французской компании Alcatel Space. Сделка оценивается в сотни миллионов долларов (точные финансовые условия не сообщаются). Alcatel заявила, что два из трех спутников будут запущены с космодрома Байконур при помощ
|04.11.2000
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Alcatel Space поставит российской космической отрасли три новых спутника
Компания Alcatel Space объявила о подписании контракта с российской компанией спутниковой связи (Russian Satellite Communications Company - RSCC) на поставку оборудования связи для установки на спутника
|18.07.2000
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Alcatel Space выиграла контракт на построение 4-х спутников для GE Americom
Французский лидер космической промышленности, компания Alcatel Space, сообщила о получении контракта на построение четырех спутников для провайдера спутниковой связи из США GE American Communications, Inc. (GE Americom). Спутники Alcatel, которые б
Leonardo S.p.A. и организации, системы, технологии, персоны:
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