Leonardo S.p.A. - Telespazio

«Росэлектроника» поставила оборудование для космоса Thales Alenia Space электроника» госкорпорации «Ростех» поставил одному из крупнейших в Европе производителей спутников Thales Alenia Space сборку ферритовых переключателей для многофункционального космического ап

Предложения Thales Alenia Space и OHB по метеоспутникам MTG приняты ESA ESA приступит к переговорам с компаниями Thales Alenia Space и OHB, представшими свои предложения по созданию группировки метеоспутников третьего поколения MTG (Meteosat Third Generation). Группировка должна состоять из шести спутнико

ОАО "ИСС" и Thales Alenia Space подписали соглашение о стратегическом партнерстве рмами России и Франции – ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» и Thales Alenia Space, сообщает пресс-служба ОАО «ИСС». Соглашение о стратегическом партнерстве

Thales Alenia Space будет сотрудничать с ОАО "ИСС" в рамках поставки спутника "Телком-3" Компания Thales Alenia Space объявила о подписании контракта с ОАО «Информационные спутниковые системы

Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT) выбрала консорциум, включающий компании Astrium и Thales Alenia Space, для создания и вывода на орбиту своих новых спутников Arabsat 5C и Arabs

Газпром и Thales Alenia Space подписали контракт на производство двух спутников связи » генеральный директор ОАО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов и генеральный директор Thales Alenia Space Рейнальд Сезнек подписали договор на создание и поставку двух спутников с

Произведён успешный запуск спутника Ciel II ces (ILS) произвела успешный запуск спутника Ciel II, принадлежащего Ciel Satellite Group (Канада). Thales Alenia Space является генеральным подрядчиком по КА, который будет эксплуатироваться н

Спутник Ciel II доставлен на Байконур р 10 декабря запланирован запуск ракетой-носителем «Протон», сообщила пресс-служба компании Thales. Thales Alenia Space является генеральным подрядчиком по КА Ciel II, запуск которого произведе

GeoEye заключила дистрибьюторское соглашение с Telespazio Компания GeoEye объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с Telespazio, входящей в группу Finmeccanica/Thales. В рамках соглашения предусматривается, что компания Telespazio со штаб-квартирой в Риме станет предоставлять продукты и сервисы GeoEye

Thales Alenia Space и ИСС им. Решетнева подписали меморандум о взаимопонимании Компания Thales Alenia Space и ОАО «ИСС» им. Решетнева» (в прошлом НПО ПМ) сделали еще один шаг к укре

Франция и Китай обошли американское эмбарго в космосе а геосинхронную орбиту спутник связи «Чайнасат-6В» (Chinasat-6B), построенный французской компанией Thales Alenia Space. Спутник, изготовленный по западным технологиям, запущен китайской ракето

Thales Alenia Space построит новый спутник ДДЗ Европейское космическое агентство ESA заключило с компанией Thales Alenia Space контракт на разработку и создание спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-1 в рамках программы GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Запуск спут

Российско-европейский спутник «Сесат»: семь лет на орбите вропейского спутника «Сесат», изготовленного НПО прикладной механики совместно с французской фирмой Alcatel Space. Спутник «Сесат» был разработан и изготовлен в НПО прикладной механики совместн

Зарубежным оборудованием оснастят российские спутники связи Компания Alcatel Alenia Space поставит телекоммуникационное оборудование для российских спутников связ

Зарубежным оборудованием оснастят российские спутники связи Компания Alcatel Alenia Space поставит телекоммуникационное оборудование для российских спутников связ

"Экспресс-МД": первый малый спутник связи для России лиза ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), российского оператора спутниковой связи, итальянская компания Alcatel Alenia Space Italia и ГПКС подписали контракт на поставку телекоммуникационной полезн

"Экспресс-МД": первый малый спутник связи для России лиза ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), российского оператора спутниковой связи, итальянская компания Alcatel Alenia Space Italia и ГПКС подписали контракт на поставку телекоммуникационной полезн

Intelsat и Telespazio предложили широкополосные спутниковые услуги Intelsat, Telespazio и HNS Europe объявили о запуске новых широкополосных услуг для обеспечения IP-связи. Первоначально данной услугой пользовались итальянские компании с офисами в Восточной Европе. Испо

Шаттл Discovery доставит на МКС европейский грузовой модуль Европейская компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что многофункциональный герметичный логистический модуль

Шаттл Discovery доставит на МКС европейский грузовой модуль Европейская компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что многофункциональный герметичный логистический модуль

Alcatel построит 4-й европейский метеоспутник второго поколения Сегодня компания Alcatel Space, Eurnetsat (Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников) и Европейское космическое агентство (ESA) подписали контракт на сумму €135 млн. Контракт предусмат

Alcatel построит 4-й европейский метеоспутник второго поколения Сегодня компания Alcatel Space, Eurnetsat (Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников) и Европейское космическое агентство (ESA) подписали контракт на сумму €135 млн. Контракт предусмат

Alcatel оптимизирует свой бизнес удержит за собой Finmeccanica, а около 33% останется на долю Alcatel. Эта компания объединит бизнес Telespazio с сервисным и эксплуатационным бизнесом Alcatel Space. Она сосредоточит свои усили

Alcatel Space стал главным подрядчиком европейского проекта SCORE Консорциум Galileo Joint Undertaking (GJU), созданный Европейским союзом и Европейским космическим агентством для управления программой Galileo, выбрал Alcatel Space, дочернюю компанию французского концерна Alcatel, главным подрядчиком европейского космического проекта SCORE (Service of Coordinated Operational Emergency & Rescue using EGNOS –

Alcatel построит ряд спутников связи Alcatel Space, дочерняя компания корпорации Alcatel, заключила ряд контрактов на создание спутников связи. В частности, как сообщила пресс-служба российского представительства компании, Alcatel Space построит еще один военный спутник связи нового поколения Syracuse 3B. Контракт на его создание был подписан с правительством Франции в конце 2000г. и включает в себя вывод на орби

Alcatel поставил полезную нагрузку для спутника "Экспресс-АМ22" Компания Alcatel Space, дочернее предприятие Alcatel, поставила полезную нагрузку для спутника "Экспресс-АМ22" российской компании НПО-ПМ им. Решетникова, которая является главным подрядчиком по спутник

Alcatel Space построит для Франции спутник за €15 млн. Alcatel Space, дочерняя компания Alcatel, подписала контракт с французским космическим агентством CNES на сумму €15 млн. Согласно договору, Alcatel Space изготовит космический спутник Co

Alcatel Space предоставляет средства наблюдения над земной поверхностью с высоким разрешением для спутника "Гелиос-2" стерств обороны Франции, Бельгии и Испании. Генеральным подрядчиком проекта выступает французское космическое агентство CNES. Главным подрядчиком на поставку двух спутников является компания Astrium. Alcatel Space поставляет для этого проекта главное средство наблюдения и ряд других системных компонентов. Alcatel Space уже поставил две системы наблюдения для аналогичного проекта. Эти

Alcatel Space построит спутник для Южной Кореи easat 5 для гражданских и военных телекоммуникаций Южной Кореи. Заказчиками выступили KT Corporation (бывшая Korea Telecom) и Корейское агентство по разработкам в сфере обороны (ADD). Кроме спутника, Alcatel Space также создаст систему наземного контроля. Koreasat 5 будет построен на основе новой платформы Alcatel Spacebus 4000 с использованием технологий программы Syracuse III и оснащен со

Самый крупный в мире спутник связи отправлен с завода Alcatel Space на российский космодром Байконур Спутник связи "Астра 1K" покинул территорию завода Alcatel Space в Каннах. Началась транспортировка спутника в Казахстан на космодром Байконур. Спутник был изготовлен по заказу европейского оператора связи SES ASTRA, дочерней компании SES GLOBA

Одиннадцатый спутник Alcatel Space вышел на орбиту В конце прошлой недели на орбиту был выпущен еще один спутник, построенный компанией Alcatel Space. Одиннадцатый по счету с начала года, он был заказан испанским оператором Hispasat. Запуск состоялся во Флориде с мыса Канаверал при помощи ракеты ILS Atlas IIAS. Hispasat 1D расп

Alcatel Space началa готовить к старту первый метеоспутник второго поколения Alcatel сообщила о том, что ее подразделение Alcatel Space подготовило к запуску первый метеоспутник второго поколения для проекта Meteosat. MSG1 (Meteosat Second-Generation) доставлен на космодром в Куру (Французская Гвиана). После трехм

Alcatel Space приступила к созданию спутника связи для бразильского оператора Star One Французская фирма-производитель оборудования связи Alcatel сообщила о том, что контракт, подписанный ее филиалом Alcatel Space в октябре прошлого года с бразильским оператором Star One, вступил в действие. Контракт на сумму более $100 млн. подразумевает создание спутника связи Ku-диапазона с покрытием Лат

Eutelsat поручил Alcatel Space создание спутника W5 Оператор спутниковой связи Eutelsat объявил о подписании контракта с французской компанией Alcatel Space на разработку и создание в кратчайшие возможные сроки нового телекоммуникационного спутника W5. Запуск спутника запланирован на лето текущего года. На его борту будут находиться 2

Alcatel Space построит спутник для SES Americom Французская компания Alcatel Space заключила контракт на создание спутника AMC-23 для американского оператора связи SES AMERICOM Inc. Сумма сделки не разглашалась. Новый спутник будет основан на платформе 4000 Spac

Alcatel Space заключила с холдингом АРТ контракт на проектирование и строительство мощного спутника связи Компания Alcatel Space, мировой лидер в области космических технологий, объявила о подписании контракта на сумму $118 млн. с холдингом APT Satellite Holdings Limited (APT), ведущим оператором спутниково

GE Americom заказала три спутника связи у Alcatel Space GE Americom, отделение General Electric Co., сообщила о размещении заказа на изготовление трех спутников связи у французской компании Alcatel Space. Сделка оценивается в сотни миллионов долларов (точные финансовые условия не сообщаются). Alcatel заявила, что два из трех спутников будут запущены с космодрома Байконур при помощ

Alcatel Space поставит российской космической отрасли три новых спутника Компания Alcatel Space объявила о подписании контракта с российской компанией спутниковой связи (Russian Satellite Communications Company - RSCC) на поставку оборудования связи для установки на спутника