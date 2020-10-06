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Leonardo S.p.A. Telespazio

Leonardo S.p.A. - Telespazio


06.10.2020 «Росэлектроника» поставила оборудование для космоса Thales Alenia Space

электроника» госкорпорации «Ростех» поставил одному из крупнейших в Европе производителей спутников Thales Alenia Space сборку ферритовых переключателей для многофункционального космического ап
22.03.2010 Предложения Thales Alenia Space и OHB по метеоспутникам MTG приняты ESA

ESA приступит к переговорам с компаниями Thales Alenia Space и OHB, представшими свои предложения по созданию группировки метеоспутников третьего поколения MTG (Meteosat Third Generation). Группировка должна состоять из шести спутнико
17.06.2009 ОАО "ИСС" и Thales Alenia Space подписали соглашение о стратегическом партнерстве

рмами России и Франции – ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» и Thales Alenia Space, сообщает пресс-служба ОАО «ИСС». Соглашение о стратегическом партнерстве
11.03.2009 Thales Alenia Space будет сотрудничать с ОАО "ИСС" в рамках поставки спутника "Телком-3"

Компания Thales Alenia Space объявила о подписании контракта с ОАО «Информационные спутниковые системы
09.02.2009 Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников

Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT) выбрала консорциум, включающий компании Astrium и Thales Alenia Space, для создания и вывода на орбиту своих новых спутников Arabsat 5C и Arabs
06.02.2009 Газпром и Thales Alenia Space подписали контракт на производство двух спутников связи

» генеральный директор ОАО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов и генеральный директор Thales Alenia Space Рейнальд Сезнек подписали договор на создание и поставку двух спутников с
10.12.2008 Произведён успешный запуск спутника Ciel II

ces (ILS) произвела успешный запуск спутника Ciel II, принадлежащего Ciel Satellite Group (Канада). Thales Alenia Space является генеральным подрядчиком по КА, который будет эксплуатироваться н
12.11.2008 Спутник Ciel II доставлен на Байконур

р 10 декабря запланирован запуск ракетой-носителем «Протон», сообщила пресс-служба компании Thales. Thales Alenia Space является генеральным подрядчиком по КА Ciel II, запуск которого произведе
07.04.2008 Thales Alenia Space и ИСС им. Решетнева подписали меморандум о взаимопонимании

Компания Thales Alenia Space и ОАО «ИСС» им. Решетнева» (в прошлом НПО ПМ) сделали еще один шаг к укре
10.07.2007 Франция и Китай обошли американское эмбарго в космосе

а геосинхронную орбиту спутник связи «Чайнасат-6В» (Chinasat-6B), построенный французской компанией Thales Alenia Space. Спутник, изготовленный по западным технологиям, запущен китайской ракето
19.06.2007 Thales Alenia Space построит новый спутник ДДЗ

Европейское космическое агентство ESA заключило с компанией Thales Alenia Space контракт на разработку и создание спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-1 в рамках программы GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Запуск спут
19.04.2007 Российско-европейский спутник «Сесат»: семь лет на орбите

вропейского спутника «Сесат», изготовленного НПО прикладной механики совместно с французской фирмой Alcatel Space. Спутник «Сесат» был разработан и изготовлен в НПО прикладной механики совместн
04.12.2006 Зарубежным оборудованием оснастят российские спутники связи

Компания Alcatel Alenia Space поставит телекоммуникационное оборудование для российских спутников связ
04.12.2006 Зарубежным оборудованием оснастят российские спутники связи

Компания Alcatel Alenia Space поставит телекоммуникационное оборудование для российских спутников связ
29.11.2006 "Экспресс-МД": первый малый спутник связи для России

лиза ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), российского оператора спутниковой связи, итальянская компания Alcatel Alenia Space Italia и ГПКС подписали контракт на поставку телекоммуникационной полезн
29.11.2006 "Экспресс-МД": первый малый спутник связи для России

лиза ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), российского оператора спутниковой связи, итальянская компания Alcatel Alenia Space Italia и ГПКС подписали контракт на поставку телекоммуникационной полезн
30.06.2006 Шаттл Discovery доставит на МКС европейский грузовой модуль

Европейская компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что многофункциональный герметичный логистический модуль
30.06.2006 Шаттл Discovery доставит на МКС европейский грузовой модуль

Европейская компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что многофункциональный герметичный логистический модуль
04.11.2004 Alcatel построит 4-й европейский метеоспутник второго поколения

Сегодня компания Alcatel Space, Eurnetsat (Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников) и Европейское космическое агентство (ESA) подписали контракт на сумму €135 млн. Контракт предусмат
04.11.2004 Alcatel построит 4-й европейский метеоспутник второго поколения

Сегодня компания Alcatel Space, Eurnetsat (Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников) и Европейское космическое агентство (ESA) подписали контракт на сумму €135 млн. Контракт предусмат
21.06.2004 Alcatel оптимизирует свой бизнес

удержит за собой Finmeccanica, а около 33% останется на долю Alcatel. Эта компания объединит бизнес Telespazio с сервисным и эксплуатационным бизнесом Alcatel Space. Она сосредоточит свои усили
19.04.2004 Alcatel Space стал главным подрядчиком европейского проекта SCORE

Консорциум Galileo Joint Undertaking (GJU), созданный Европейским союзом и Европейским космическим агентством для управления программой Galileo, выбрал Alcatel Space, дочернюю компанию французского концерна Alcatel, главным подрядчиком европейского космического проекта SCORE (Service of Coordinated Operational Emergency & Rescue using EGNOS –

21.01.2004 Alcatel построит ряд спутников связи

Alcatel Space, дочерняя компания корпорации Alcatel, заключила ряд контрактов на создание спутников связи. В частности, как сообщила пресс-служба российского представительства компании, Alcatel Space построит еще один военный спутник связи нового поколения Syracuse 3B. Контракт на его создание был подписан с правительством Франции в конце 2000г. и включает в себя вывод на орби
15.10.2003 Alcatel поставил полезную нагрузку для спутника "Экспресс-АМ22"

Компания Alcatel Space, дочернее предприятие Alcatel, поставила полезную нагрузку для спутника "Экспресс-АМ22" российской компании НПО-ПМ им. Решетникова, которая является главным подрядчиком по спутник
24.07.2003 Alcatel Space построит для Франции спутник за €15 млн.

      Alcatel Space, дочерняя компания Alcatel, подписала контракт с французским космическим агентством CNES на сумму €15 млн. Согласно договору, Alcatel Space изготовит космический спутник Co
24.12.2002 Alcatel Space предоставляет средства наблюдения над земной поверхностью с высоким разрешением для спутника "Гелиос-2"

стерств обороны Франции, Бельгии и Испании. Генеральным подрядчиком проекта выступает французское космическое агентство CNES. Главным подрядчиком на поставку двух спутников является компания Astrium. Alcatel Space поставляет для этого проекта главное средство наблюдения и ряд других системных компонентов. Alcatel Space уже поставил две системы наблюдения для аналогичного проекта. Эти
23.12.2002 Alcatel Space построит спутник для Южной Кореи

easat 5 для гражданских и военных телекоммуникаций Южной Кореи. Заказчиками выступили KT Corporation (бывшая Korea Telecom) и Корейское агентство по разработкам в сфере обороны (ADD). Кроме спутника, Alcatel Space также создаст систему наземного контроля. Koreasat 5 будет построен на основе новой платформы Alcatel Spacebus 4000 с использованием технологий программы Syracuse III и оснащен со
30.10.2002 Самый крупный в мире спутник связи отправлен с завода Alcatel Space на российский космодром Байконур

Спутник связи "Астра 1K" покинул территорию завода Alcatel Space в Каннах. Началась транспортировка спутника в Казахстан на космодром Байконур. Спутник был изготовлен по заказу европейского оператора связи SES ASTRA, дочерней компании SES GLOBA
23.09.2002 Одиннадцатый спутник Alcatel Space вышел на орбиту

В конце прошлой недели на орбиту был выпущен еще один спутник, построенный компанией Alcatel Space. Одиннадцатый по счету с начала года, он был заказан испанским оператором Hispasat. Запуск состоялся во Флориде с мыса Канаверал при помощи ракеты ILS Atlas IIAS. Hispasat 1D расп
30.05.2002 Alcatel Space началa готовить к старту первый метеоспутник второго поколения

Alcatel сообщила о том, что ее подразделение Alcatel Space подготовило к запуску первый метеоспутник второго поколения для проекта Meteosat. MSG1 (Meteosat Second-Generation) доставлен на космодром в Куру (Французская Гвиана). После трехм
28.05.2002 Alcatel Space приступила к созданию спутника связи для бразильского оператора Star One

Французская фирма-производитель оборудования связи Alcatel сообщила о том, что контракт, подписанный ее филиалом Alcatel Space в октябре прошлого года с бразильским оператором Star One, вступил в действие. Контракт на сумму более $100 млн. подразумевает создание спутника связи Ku-диапазона с покрытием Лат
11.04.2002 Alcatel Space и Gilat будут разрабатывать и продавать платформу спутниковой связи Gilat 360

09.04.2002 Eutelsat поручил Alcatel Space создание спутника W5

Оператор спутниковой связи Eutelsat объявил о подписании контракта с французской компанией Alcatel Space на разработку и создание в кратчайшие возможные сроки нового телекоммуникационного спутника W5. Запуск спутника запланирован на лето текущего года. На его борту будут находиться 2
13.03.2002 Alcatel Space построит спутник для SES Americom

Французская компания Alcatel Space заключила контракт на создание спутника AMC-23 для американского оператора связи SES AMERICOM Inc. Сумма сделки не разглашалась. Новый спутник будет основан на платформе 4000 Spac
13.12.2001 Alcatel Space заключила с холдингом АРТ контракт на проектирование и строительство мощного спутника связи

Компания Alcatel Space, мировой лидер в области космических технологий, объявила о подписании контракта на сумму $118 млн. с холдингом APT Satellite Holdings Limited (APT), ведущим оператором спутниково
26.04.2001 GE Americom заказала три спутника связи у Alcatel Space

GE Americom, отделение General Electric Co., сообщила о размещении заказа на изготовление трех спутников связи у французской компании Alcatel Space. Сделка оценивается в сотни миллионов долларов (точные финансовые условия не сообщаются). Alcatel заявила, что два из трех спутников будут запущены с космодрома Байконур при помощ
04.11.2000 Alcatel Space поставит российской космической отрасли три новых спутника

Компания Alcatel Space объявила о подписании контракта с российской компанией спутниковой связи (Russian Satellite Communications Company - RSCC) на поставку оборудования связи для установки на спутника
18.07.2000 Alcatel Space выиграла контракт на построение 4-х спутников для GE Americom

Французский лидер космической промышленности, компания Alcatel Space, сообщила о получении контракта на построение четырех спутников для провайдера спутниковой связи из США GE American Communications, Inc. (GE Americom). Спутники Alcatel, которые б

Публикаций - 225, упоминаний - 261

Leonardo S.p.A. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 71
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 212 55
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 542 51
Thales Group 119 25
SES Networks 83 13
SES Networks - SES Americom 22 9
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 110 7
SES Networks - Ciel Satellite Group 15 5
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 98 4
Teledesic - BATSAT - Broadband Advanced Technologies Satellite 18 4
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 119 4
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 4
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 4
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10397 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 345 3
Google LLC 11199 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 3
Comdev 3 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 363 3
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг 20 3
Hispasat 14 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 3
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 115 3
SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 10 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7352 2
Cisco Systems 4950 2
SES Networks - O3b Networks 6 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10058 2
ТелеСвязь 20 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 201 2
Белтелеком - Beltelecom 92 2
Специальные технологии 59 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 325 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 305 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 31
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 27
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 24
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 171 22
Boeing 990 10
Газпром ПАО 1193 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6746 7
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6360 6
Arianespace 85 6
ILS - International Launch Services 61 6
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 39 5
Ингосстрах СПАО 359 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6183 4
ЕКА Топливная компания 139 4
QinetiQ Group 58 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 66 3
Lockheed Martin 752 3
IAI - Israel Aerospace Industries 44 3
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 2
101Hotels.com 716 2
Northrop Grumman 201 2
Airbus EADS Casa 7 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 33 2
Airbus Group - Airbus Industries 221 2
Связной ГК 1353 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
Puma - Пума 43 2
Ball Aerospace & Technologies 48 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Coface - Кофасе 3 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 20 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 1
Автокард холдинг 21 1
ABN AMRO 98 1
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications 10 1
Ford 399 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 39
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2928 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9807 11
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 9
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 244 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 108 4
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 115 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 867 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5419 4
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 30 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 175 3
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 22 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 3
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
Совет Европы 89 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии 13 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 53 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1266 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2458 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1364 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2006 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 54 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 42 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 118 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 34 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 249 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 713 1
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U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 487 1
Президент Российской Федерации 3869 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 592 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2581 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1817 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2618 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6660 131
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41730 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18563 34
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 116 31
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9205 27
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10060 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7665 25
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5488 25
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS 2640 23
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2170 23
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 345 22
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3350 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8863 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22913 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12933 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6525 15
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией - сервис дистанционного (удалённого) мониторинга и сопровождения пациентов 1056 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56196 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13761 12
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1219 12
Сеть передачи данных - Data transmission network 3455 11
Ретранслятор - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 212 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3383 10
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт, геоданные - Неогеография - Космическая съемка Земли (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - Гиперспектрометр - Ортофотоплан - аэрофотоснимки, аэрофотосъёмка 958 9
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 353 9
Radio broadcasting - Радиовещание 408 8
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 379 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18362 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9454 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1901 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26047 7
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3301 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5748 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27117 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2750 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 916 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5971 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8885 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2703 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3087 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 57
Космодром Байконур 1056 53
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 634 33
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 25
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 19
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 15
Microsoft Windows 2000 12888 12
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 9
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 9
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 9
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4841 7
EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 14 7
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 6 6
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 6
РЦКС KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В.Хруничева 72 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4408 5
Укроборонпром - ГП Антонов - АН-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 67 5
Age of Kings 3460 5
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 430 4
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 80 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 3
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 3
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 461 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 3
Gilat SkyStar VSAT 11 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1496 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2557 3
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
CNES CALIPSO - Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations 5 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 53 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 88 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 143 2
U.S. NOAA GOS - Global Observing System 2 2
MasterCard Maestro 149 2
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 2
Измайлов Юрий 18 5
Никифоров Николай 1172 3
Рейман Леонид 1033 3
Дроздова Ксения 10 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 184 2
Путин Владимир 2839 2
Пехтерев Сергей 48 2
Прохоров Юрий 55 2
Шапошник Сергей 2 1
Ковалев Андрей 19 1
Севастьянов Дмитрий 8 1
Косенко Виктор 5 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Радкевич Андрей 2 1
Перминов Анатолий 130 1
Можайцев Алексей 5 1
Заболотный Игорь 43 1
Туржанов Серик 4 1
Мелешков Юрий 1 1
Пивнюк Денис 3 1
Jaeger Blaise - Жеже Блез 2 1
Шалахметова Асель 2 1
Алексеев Юрий 16 1
Хохлов Юрий 14 1
Рахманов Максим 47 1
Солонин Виталий 89 1
Chambers John - Чемберс Джон 118 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 1
Королев Игорь 62 1
Оганесян Айказ 3 1
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 1
Попова Мария 140 1
Макаров Александр 38 1
Лукин Александр 4 1
Марченко Игорь 12 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Россия - РФ - Российская федерация 128101 116
Франция - Французская Республика 7642 116
Европа 21559 111
Земля - планета Солнечной системы 10036 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50851 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13868 47
Италия - Итальянская Республика 4259 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40539 30
Африка - Африканский регион 3333 24
Казахстан - Республика 5117 22
Канада 4752 21
Азия - Азиатский регион 5197 19
Ближний Восток 2709 18
Германия - Федеративная Республика 12269 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13122 18
Испания - Королевство 3631 16
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 16
Япония 13054 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15597 14
Израиль 2636 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13467 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2446 14
Индия - Bharat 5178 12
Солнце - звезда Солнечной системы 4966 12
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Россия - Сибирь 2187 11
Америка Южная 729 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1472 10
Франция - Тулуза 65 8
Южная Корея - Республика 6377 8
Америка Северная 3129 8
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 375 7
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 107 7
Франция - Канны 112 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2697 6
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Луна - спутник Земли 1448 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3455 5
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 454 5
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