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Leonardo S.p.A. Telespazio

Leonardo S.p.A. - Telespazio

СОБЫТИЯ

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06.10.2020 «Росэлектроника» поставила оборудование для космоса Thales Alenia Space

электроника» госкорпорации «Ростех» поставил одному из крупнейших в Европе производителей спутников Thales Alenia Space сборку ферритовых переключателей для многофункционального космического ап
22.03.2010 Предложения Thales Alenia Space и OHB по метеоспутникам MTG приняты ESA

ESA приступит к переговорам с компаниями Thales Alenia Space и OHB, представшими свои предложения по созданию группировки метеоспутников третьего поколения MTG (Meteosat Third Generation). Группировка должна состоять из шести спутнико
17.06.2009 ОАО "ИСС" и Thales Alenia Space подписали соглашение о стратегическом партнерстве

рмами России и Франции – ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» и Thales Alenia Space, сообщает пресс-служба ОАО «ИСС». Соглашение о стратегическом партнерстве
11.03.2009 Thales Alenia Space будет сотрудничать с ОАО "ИСС" в рамках поставки спутника "Телком-3"

Компания Thales Alenia Space объявила о подписании контракта с ОАО «Информационные спутниковые системы
09.02.2009 Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников

Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT) выбрала консорциум, включающий компании Astrium и Thales Alenia Space, для создания и вывода на орбиту своих новых спутников Arabsat 5C и Arabs
06.02.2009 Газпром и Thales Alenia Space подписали контракт на производство двух спутников связи

» генеральный директор ОАО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов и генеральный директор Thales Alenia Space Рейнальд Сезнек подписали договор на создание и поставку двух спутников с
10.12.2008 Произведён успешный запуск спутника Ciel II

ces (ILS) произвела успешный запуск спутника Ciel II, принадлежащего Ciel Satellite Group (Канада). Thales Alenia Space является генеральным подрядчиком по КА, который будет эксплуатироваться н
12.11.2008 Спутник Ciel II доставлен на Байконур

р 10 декабря запланирован запуск ракетой-носителем «Протон», сообщила пресс-служба компании Thales. Thales Alenia Space является генеральным подрядчиком по КА Ciel II, запуск которого произведе
06.11.2008 GeoEye заключила дистрибьюторское соглашение с Telespazio

Компания GeoEye объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с Telespazio, входящей в группу Finmeccanica/Thales. В рамках соглашения предусматривается, что компания Telespazio со штаб-квартирой в Риме станет предоставлять продукты и сервисы GeoEye

07.04.2008 Thales Alenia Space и ИСС им. Решетнева подписали меморандум о взаимопонимании

Компания Thales Alenia Space и ОАО «ИСС» им. Решетнева» (в прошлом НПО ПМ) сделали еще один шаг к укре
10.07.2007 Франция и Китай обошли американское эмбарго в космосе

а геосинхронную орбиту спутник связи «Чайнасат-6В» (Chinasat-6B), построенный французской компанией Thales Alenia Space. Спутник, изготовленный по западным технологиям, запущен китайской ракето
19.06.2007 Thales Alenia Space построит новый спутник ДДЗ

Европейское космическое агентство ESA заключило с компанией Thales Alenia Space контракт на разработку и создание спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-1 в рамках программы GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Запуск спут
19.04.2007 Российско-европейский спутник «Сесат»: семь лет на орбите

вропейского спутника «Сесат», изготовленного НПО прикладной механики совместно с французской фирмой Alcatel Space. Спутник «Сесат» был разработан и изготовлен в НПО прикладной механики совместн
04.12.2006 Зарубежным оборудованием оснастят российские спутники связи

Компания Alcatel Alenia Space поставит телекоммуникационное оборудование для российских спутников связ
04.12.2006 Зарубежным оборудованием оснастят российские спутники связи

Компания Alcatel Alenia Space поставит телекоммуникационное оборудование для российских спутников связ
29.11.2006 "Экспресс-МД": первый малый спутник связи для России

лиза ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), российского оператора спутниковой связи, итальянская компания Alcatel Alenia Space Italia и ГПКС подписали контракт на поставку телекоммуникационной полезн
29.11.2006 "Экспресс-МД": первый малый спутник связи для России

лиза ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), российского оператора спутниковой связи, итальянская компания Alcatel Alenia Space Italia и ГПКС подписали контракт на поставку телекоммуникационной полезн
12.09.2006 Intelsat и Telespazio предложили широкополосные спутниковые услуги

Intelsat, Telespazio и HNS Europe объявили о запуске новых широкополосных услуг для обеспечения IP-связи. Первоначально данной услугой пользовались итальянские компании с офисами в Восточной Европе. Испо
30.06.2006 Шаттл Discovery доставит на МКС европейский грузовой модуль

Европейская компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что многофункциональный герметичный логистический модуль
30.06.2006 Шаттл Discovery доставит на МКС европейский грузовой модуль

Европейская компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что многофункциональный герметичный логистический модуль
04.11.2004 Alcatel построит 4-й европейский метеоспутник второго поколения

Сегодня компания Alcatel Space, Eurnetsat (Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников) и Европейское космическое агентство (ESA) подписали контракт на сумму €135 млн. Контракт предусмат
04.11.2004 Alcatel построит 4-й европейский метеоспутник второго поколения

Сегодня компания Alcatel Space, Eurnetsat (Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников) и Европейское космическое агентство (ESA) подписали контракт на сумму €135 млн. Контракт предусмат
21.06.2004 Alcatel оптимизирует свой бизнес

удержит за собой Finmeccanica, а около 33% останется на долю Alcatel. Эта компания объединит бизнес Telespazio с сервисным и эксплуатационным бизнесом Alcatel Space. Она сосредоточит свои усили
19.04.2004 Alcatel Space стал главным подрядчиком европейского проекта SCORE

Консорциум Galileo Joint Undertaking (GJU), созданный Европейским союзом и Европейским космическим агентством для управления программой Galileo, выбрал Alcatel Space, дочернюю компанию французского концерна Alcatel, главным подрядчиком европейского космического проекта SCORE (Service of Coordinated Operational Emergency & Rescue using EGNOS –

21.01.2004 Alcatel построит ряд спутников связи

Alcatel Space, дочерняя компания корпорации Alcatel, заключила ряд контрактов на создание спутников связи. В частности, как сообщила пресс-служба российского представительства компании, Alcatel Space построит еще один военный спутник связи нового поколения Syracuse 3B. Контракт на его создание был подписан с правительством Франции в конце 2000г. и включает в себя вывод на орби
15.10.2003 Alcatel поставил полезную нагрузку для спутника "Экспресс-АМ22"

Компания Alcatel Space, дочернее предприятие Alcatel, поставила полезную нагрузку для спутника "Экспресс-АМ22" российской компании НПО-ПМ им. Решетникова, которая является главным подрядчиком по спутник
24.07.2003 Alcatel Space построит для Франции спутник за €15 млн.

      Alcatel Space, дочерняя компания Alcatel, подписала контракт с французским космическим агентством CNES на сумму €15 млн. Согласно договору, Alcatel Space изготовит космический спутник Co
24.12.2002 Alcatel Space предоставляет средства наблюдения над земной поверхностью с высоким разрешением для спутника "Гелиос-2"

стерств обороны Франции, Бельгии и Испании. Генеральным подрядчиком проекта выступает французское космическое агентство CNES. Главным подрядчиком на поставку двух спутников является компания Astrium. Alcatel Space поставляет для этого проекта главное средство наблюдения и ряд других системных компонентов. Alcatel Space уже поставил две системы наблюдения для аналогичного проекта. Эти
23.12.2002 Alcatel Space построит спутник для Южной Кореи

easat 5 для гражданских и военных телекоммуникаций Южной Кореи. Заказчиками выступили KT Corporation (бывшая Korea Telecom) и Корейское агентство по разработкам в сфере обороны (ADD). Кроме спутника, Alcatel Space также создаст систему наземного контроля. Koreasat 5 будет построен на основе новой платформы Alcatel Spacebus 4000 с использованием технологий программы Syracuse III и оснащен со
30.10.2002 Самый крупный в мире спутник связи отправлен с завода Alcatel Space на российский космодром Байконур

Спутник связи "Астра 1K" покинул территорию завода Alcatel Space в Каннах. Началась транспортировка спутника в Казахстан на космодром Байконур. Спутник был изготовлен по заказу европейского оператора связи SES ASTRA, дочерней компании SES GLOBA
23.09.2002 Одиннадцатый спутник Alcatel Space вышел на орбиту

В конце прошлой недели на орбиту был выпущен еще один спутник, построенный компанией Alcatel Space. Одиннадцатый по счету с начала года, он был заказан испанским оператором Hispasat. Запуск состоялся во Флориде с мыса Канаверал при помощи ракеты ILS Atlas IIAS. Hispasat 1D расп
30.05.2002 Alcatel Space началa готовить к старту первый метеоспутник второго поколения

Alcatel сообщила о том, что ее подразделение Alcatel Space подготовило к запуску первый метеоспутник второго поколения для проекта Meteosat. MSG1 (Meteosat Second-Generation) доставлен на космодром в Куру (Французская Гвиана). После трехм
28.05.2002 Alcatel Space приступила к созданию спутника связи для бразильского оператора Star One

Французская фирма-производитель оборудования связи Alcatel сообщила о том, что контракт, подписанный ее филиалом Alcatel Space в октябре прошлого года с бразильским оператором Star One, вступил в действие. Контракт на сумму более $100 млн. подразумевает создание спутника связи Ku-диапазона с покрытием Лат
11.04.2002 Alcatel Space и Gilat будут разрабатывать и продавать платформу спутниковой связи Gilat 360
09.04.2002 Eutelsat поручил Alcatel Space создание спутника W5

Оператор спутниковой связи Eutelsat объявил о подписании контракта с французской компанией Alcatel Space на разработку и создание в кратчайшие возможные сроки нового телекоммуникационного спутника W5. Запуск спутника запланирован на лето текущего года. На его борту будут находиться 2
13.03.2002 Alcatel Space построит спутник для SES Americom

Французская компания Alcatel Space заключила контракт на создание спутника AMC-23 для американского оператора связи SES AMERICOM Inc. Сумма сделки не разглашалась. Новый спутник будет основан на платформе 4000 Spac
13.12.2001 Alcatel Space заключила с холдингом АРТ контракт на проектирование и строительство мощного спутника связи

Компания Alcatel Space, мировой лидер в области космических технологий, объявила о подписании контракта на сумму $118 млн. с холдингом APT Satellite Holdings Limited (APT), ведущим оператором спутниково
26.04.2001 GE Americom заказала три спутника связи у Alcatel Space

GE Americom, отделение General Electric Co., сообщила о размещении заказа на изготовление трех спутников связи у французской компании Alcatel Space. Сделка оценивается в сотни миллионов долларов (точные финансовые условия не сообщаются). Alcatel заявила, что два из трех спутников будут запущены с космодрома Байконур при помощ
04.11.2000 Alcatel Space поставит российской космической отрасли три новых спутника

Компания Alcatel Space объявила о подписании контракта с российской компанией спутниковой связи (Russian Satellite Communications Company - RSCC) на поставку оборудования связи для установки на спутника
18.07.2000 Alcatel Space выиграла контракт на построение 4-х спутников для GE Americom

Французский лидер космической промышленности, компания Alcatel Space, сообщила о получении контракта на построение четырех спутников для провайдера спутниковой связи из США GE American Communications, Inc. (GE Americom). Спутники Alcatel, которые б

Публикаций - 246, упоминаний - 291

Leonardo S.p.A. и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 71
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 65
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 52
Thales Group 143 30
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 24
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 14
SES Networks - SES Americom 23 9
Google LLC 12690 8
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 8
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 5
SES Networks - Ciel Satellite Group 16 5
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 5
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 4
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 4
Hispasat 18 4
Teledesic - BATSAT - Broadband Advanced Technologies Satellite 18 4
Ростелеком 10948 4
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 4
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 4
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 3
Comdev 3 3
ISRO - ANTRIX 20 3
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 3
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 28 3
Hughes 114 2
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 2
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 2
Рустел 5 2
МегаФон 10742 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9216 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 32
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 31
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 29
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 25
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 11
Boeing 1031 10
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 8
Газпром ПАО 1493 7
ILS - International Launch Services 61 6
Arianespace 87 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Lockheed Martin 777 5
QinetiQ Group 57 4
Ингосстрах СПАО 478 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
ЕКА Топливная компания 148 4
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
101Hotels.com 456 2
Airbus EADS Casa 9 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
Связной ГК 1401 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
Ball Aerospace & Technologies 49 2
Puma - Пума 50 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
ABN AMRO 100 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Coface - Кофасе 3 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 1
Ростех - Омсктрансмаш - Омский завод транспортного машиностроения - Конструкторское бюро транспортного машиностроения, КБТМ 14 1
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 9
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 4
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 4
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 3
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 3
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 2
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Инженерные изыскания в строительстве - ассоциация 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 165
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 151
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 44
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 31
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 26
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 25
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 25
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 24
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 16
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 14
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 12
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 11
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 11
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 11
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 5
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting - DBS - Direct-broadcast satellite - DTH - Direct-to-Home 180 4
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 4
Пропускная способность - Bandwidth 1907 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 63
Космодром Байконур 1072 52
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 34
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 33
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 25
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 20
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 9
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 9
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 9
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 9
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
GeoEye IKONOS 127 7
EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 15 7
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 6
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 5
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 5
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 4
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Gilat SkyStar VSAT 11 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 3
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 3
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 3
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 3
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 3
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 2
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
Измайлов Юрий 19 5
Рейман Леонид 1065 3
Никифоров Николай 1138 3
Дроздова Ксения 10 2
Путин Владимир 3454 2
Пехтерев Сергей 56 2
Прохоров Юрий 64 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Солонин Виталий 90 1
Перминов Анатолий 131 1
Рахманов Максим 47 1
Заболотный Игорь 45 1
Алексеев Юрий 21 1
Хохлов Юрий 15 1
Ковалев Андрей 43 1
Севастьянов Дмитрий 10 1
Можайцев Алексей 5 1
Косенко Виктор 5 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Brackett Emma - Бракетт Эмма 1 1
Радкевич Андрей 2 1
Шапошник Сергей 2 1
Туржанов Серик 4 1
Мелешков Юрий 1 1
Гарсиа Ясинто 1 1
Пивнюк Денис 3 1
Jaeger Blaise - Жеже Блез 2 1
Шалахметова Асель 2 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Balkhyour Khalid - Балкхиор Халид 1 1
Гусь Владимир 3 1
Кот Игорь 2 1
Pinto Salvatore - Пинто Сальваторе 1 1
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 15 1
Czerwinski Pawel 6 1
Bausch Romain - Бош Ромен 3 1
Tchuruk Serge - Чурук Серж 20 1
Fall Jonathan - Фолл Джонатан 6 1
Грунин Андрей 10 1
Европа 24964 126
Россия - РФ - Российская федерация 166168 125
Франция - Французская Республика 8177 125
Земля - планета Солнечной системы 10865 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 63
Италия - Итальянская Республика 4508 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Африка - Африканский регион 3641 24
Казахстан - Республика 6048 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 23
Канада 5082 21
Германия - Федеративная Республика 13221 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Азия - Азиатский регион 5920 20
Япония 13807 19
Ближний Восток 3154 19
Израиль 2856 18
Испания - Королевство 3840 18
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 16
Индия - Bharat 5870 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 12
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 11
Америка Южная 884 11
Франция - Тулуза 78 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 10
Южная Корея - Республика 7052 9
Украина 7928 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Турция - Турецкая республика 2620 7
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 7
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 7
Франция - Канны 114 6
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Бельгия - Королевство 1192 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 50
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 12
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ОПК - Космические вооружения - Космические войска 170 6
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Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
Роскосмос - Сибпромпроект - Государственный сибирский институт 1 1
ESA - ESTEC - European Space Research and Technology Centre - Европейский центр космических исследований и технологий 7 1
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