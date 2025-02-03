Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167544
ИКТ 13043
Организации 10227
Ведомства 1440
Ассоциации 968
Технологии 3390
Системы 25024
Персоны 71336
География 2731
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2554
Мероприятия 842

Czerwinski Pawel



03.02.2025 Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии 1
19.10.2023 Nokia уволит 14 тыс. сотрудников: Доходы компании обвалились после бегства из России 1
04.05.2023 Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Czerwinski Pawel и организации, системы, технологии, персоны:

Shopify 21 1
Google LLC 11791 1
2domains 4 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
GoTo - LogMeIn - LastPass 25 1
Kayak 29 1
Yahoo! Japan 50 1
DocuSign 18 1
Intel Corporation 12202 1
Apple Inc 12111 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 1
Huawei 3941 1
Microsoft Corporation 24642 1
МегаФон 8865 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
PayPal 654 1
HMD Global - Nokia 133 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Unsplash 790 1
eBay Inc 1620 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 994 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1187 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11002 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1275 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7598 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4772 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7311 1
Оповещение и уведомление - Notification 4631 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2684 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24505 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12772 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1428 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3420 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1027 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2191 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1911 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 666 1
Google Account 20 1
Google Cloud Services 218 1
2Test Профишкаф 1 1
Google Android 14016 1
Microsoft Windows 10 1763 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Google YouTube - Видеохостинг 2753 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Google Gmail 947 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 1
Финляндия - Финляндская Республика 3605 1
Швеция - Королевство 3620 1
Земля - планета Солнечной системы 10383 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1148 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3336 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Америка - Американский регион 2163 1
Индия - Bharat 5456 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2307 1
Ведомости 1008 1
TechSpot 115 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 195 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338362, в очереди разбора - 771180.
Создано именных указателей - 167544.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще