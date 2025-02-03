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Таляровский Валерий



03.02.2025 Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии 1
09.12.2024 Обанкротившийся российский Google отсудил 2,5 млрд руб., которые сам просил не платить 1
30.07.2024 Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google 1
02.07.2024 Московский суд взыскал с Google 10 миллиардов в пользу ее российской «дочки» 1
18.10.2023 Google – банкрот. Пока только в России 1
05.09.2023 У российского Google обнаружены признаки преднамеренного банкротства 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Таляровский Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Google Russia - Гугл Россия 180 6
Google LLC 11829 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1060 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 22 1
Softline - Софтлайн 2850 1
Microsoft Corporation 24671 1
Amazon Inc - Amazon.com 3014 1
Atlassian 119 1
Criteo - Критео 16 1
Google Ireland Limited 4 1
Unsplash 828 3
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 12 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 1
Adventum - Адвентум консалтинг 4 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Альфа-Банк 1778 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 30 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
SPN Communications - SPN Ogilvy - Лайон Коммьюникейшнз - Практика интегрированных коммуникаций 1 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 3
Судебная власть - Judicial power 2318 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
ТПП РФ МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 11 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5091 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2926 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5754 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3962 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9437 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4720 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 452 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 319 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 243 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Atlassian - Confluence 114 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 205 1
Аристов Дмитрий 11 2
Волотовская Елена 36 1
Малофеев Константин 115 1
Бабий Алина 1 1
Клепова Любовь 1 1
Зурабян Артур 3 1
Czerwinski Pawel 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 5
Украина 7628 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 4
Ирландия - Республика 1013 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 420 1
Беларусь - Белоруссия 5713 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 1
Испания - Мадрид 170 1
США - Калифорния 4631 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 674 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6001 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4685 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 538 1
Кредитование - Рефинансирование 141 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7652 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3499 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 458 1
Царьград - телеканал 26 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
РИА Новости 923 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1897 1
Ведомости 1022 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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