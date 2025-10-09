Разделы

ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда

Верховный суд ЮАР постановил взыскать с Google средства за счет находящиеся в юрисдикции страны активов в рамках подтвержденных российским арбитражем требований по делу о банкротстве представительства американской компании в России.

Суд в ЮАР поддержал вердикт московского арбитража

Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) принял решение в поддержку исполнения московского арбитражного суда по делу о взыскании с Google и возвращении в конкурсную массу обанкротившегося ООО «Гугл» (российская «дочка» корпорации) 10 млрд руб., выяснили «Ведомости».

На все активы Google International LLC, находящиеся в юрисдикции страны, наложен арест. Ордер о взыскании опубликован и направлен для исполнения шерифу — местному аналогу судебного пристава-исполнителя.

Арбитражный суд Москвы в 2024 г. удовлетворил требование конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского и признал незаконной сделку, по которой российское подразделением Google перечислило почти 9,5 млрд руб. дивидендов в адрес Google International LLC и еще 500 млн руб. в российский бюджет в качестве налога с этой выплаты.

Первое такое решение

Вердикт суда ЮАР стал первым решение об исполнении в иностранной юрисдикции. По этому спору конкурсный управляющий подал соответствующие заявления в суды десятка юрисдикций (Африка, Южная Америка, Азия, Европа).

У Google накопился огромный долг перед кредиторами в России

«Мы ожидаем, что активы ответчиков (иностранный Google) будут подвергнуты аресту во всех юрисдикциях, учитывая правовой характер взыскания», – сказал изданию Артур Зурабян, партнер адвокатского бюро Art De Lex.

Дело в том, что Google в США пыталась получить судебное решение anti-enforcement claims), которое не позволило бы российским компаниям предъявлять к ней претензии за пределами США и Британии.

Банкротство в России

ООО «Гугл» было признано банкротом в 2023 г. Компания осталась должна кредиторам почти 54 млрд руб. К концу 2022 г. на его счетах числилось около 375,5 млн руб.

В сентябре 2023 г. выяснилось, что «Гугл» выплатила дивиденды материнской компании на сумму 10 млрд руб. Таляровский усмотрел в этом преднамеренное занижение стоимости активов и капитала российского представительства американского интернет-гиганта.

Цифровизация

В заявлении Таляровского отмечалось, что сделки происходили на фоне судебного разбирательства ООО «Гугл» с медиахолдингом «Царьград». Youtube-канал «Царьграда» подвергся блокировке в июле 2020 г. по причине того, что его учредитель — российский бизнесмен Константин Малофеев — находился в санкционных списках США. Телеканал в ответ подал иск к американской компании Google, владеющей Youtube. Весной 2021 г. Арбитражный суд Москвы встал на его сторону. Сумма компенсации составила один млрд руб.

В октябре 2024 г., как писал CNews, сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube достигла двух ундециллионов рублей (единица с 36 нулями) из-за ежедневного начмсления нейстойки. Ранее российский суд потребовал от Google восстановить доступ российских каналов к платформе, и пока она это не сделает, неустойка растет.

Анна Любавина

