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Зурабян Артур



03.02.2025 Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии 1
23.01.2025 Британский суд запретил российским телеканалам судиться с Google во всех странах мира, кроме США или Великобритании 1
22.03.2023 К Google подали иски почти 900 российских компаний 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Зурабян Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
Рустам Курмаев и партнеры 25 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
Google LLC 11821 1
1С-Битрикс - Bitrix 581 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Diasoft - Диасофт 882 1
Google Russia - Гугл Россия 180 1
Unsplash 817 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4768 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1066 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 3
Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6725 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7638 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 1
Ведомости 1018 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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