Зурабян Артур
Зурабян Артур и организации, системы, технологии, персоны:
|Судебная власть - Judicial power 2318 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1066 1
|Червинский Павел 2 1
|Третьяков Андрей 6 1
|Курмаев Рустам 30 1
|Михальчук Юлия 1 1
|Пермяков Олег 2 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 3
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.