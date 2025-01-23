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ФАН РИА Федеральное агентство новостей



23.01.2025 Британский суд запретил российским телеканалам судиться с Google во всех странах мира, кроме США или Великобритании 1
01.04.2019 Россияне создали летающий автомат Калашникова для охоты на беспилотники. Видео 1
28.02.2019 «Фабрика троллей» заблокировалась от интернета сама, забыв о простейших правилах безопасности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ФАН РИА и организации, системы, технологии, персоны:

Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1517 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 615 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 40 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27408 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6118 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29698 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1900 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12747 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4248 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3052 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24147 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13805 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3209 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16140 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2931 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12609 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12526 1
Microsoft Windows 15663 1
Apple iPhone 7 282 1
Ростех - Калашников REX 1 - Электромагнитное ружье 5 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 1
Carnivora - Карнивор БПЛА 1 1
Леонков Алексей 1 1
Пригожин Евгений 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 2
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7427 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 869 1
Английский язык 6635 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5657 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 1
Фабрика троллей 4 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 1
The Washington Post 333 1
USA Really 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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