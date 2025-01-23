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Кузьмин Роман



23.01.2025 Британский суд запретил российским телеканалам судиться с Google во всех странах мира, кроме США или Великобритании 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 1
03.04.2014 Е-коммерция набирает высоту 1
28.04.2008 IPTV 2008: итоги форума 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кузьмин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Прогноз 1651 1
ИССБ - Информационные системы связи и безопасности 3 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 92 1
Глобал Алания - Иртелком - РТКгрупп - Кристалл 1 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
eBay Inc 1619 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
AHConferences 53 1
Держава АКБ 40 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 62 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10501 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9381 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4405 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12019 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9331 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3984 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17068 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2123 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3458 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12187 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5037 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 416 1
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24147 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Шуба Виталий 6 1
Мирошниченко Виктория 1 1
Щербов Роман 15 1
Кацман Григорий 2 1
Колесников Олег 20 1
Тихонов Анатолий 19 1
Кожуховский Игорь 10 1
Савин Алексей 2 1
Орлов Николай 14 1
Шостак Давид 3 1
Учуваткин Михаил 1 1
Нейман Лейла 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 2
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Италия - Итальянская Республика 4354 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 1
Европа 21771 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Канада 4883 1
Индонезия - Республика 957 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1210 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6123 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6970 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6915 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9942 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2472 1
Платёжное поручение - Payment order 224 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
Энергетика - Energy - Energetically 5087 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 598 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2648 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
eMarketer 205 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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