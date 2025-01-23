Кузьмин Роман
Кузьмин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
|Шуба Виталий 6 1
|Мирошниченко Виктория 1 1
|Щербов Роман 15 1
|Кацман Григорий 2 1
|Колесников Олег 20 1
|Тихонов Анатолий 19 1
|Кожуховский Игорь 10 1
|Савин Алексей 2 1
|Орлов Николай 14 1
|Шостак Давид 3 1
|Учуваткин Михаил 1 1
|Нейман Лейла 3 1
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