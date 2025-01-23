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Индексная книга (каталог) CNews*
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Царьград телеканал



23.01.2025 Британский суд запретил российским телеканалам судиться с Google во всех странах мира, кроме США или Великобритании 2
02.07.2024 Московский суд взыскал с Google 10 миллиардов в пользу ее российской «дочки» 3
07.02.2024 YouTube заблокировал телеканалы 40 российских регионов 1
01.11.2023 YouTube блокирует видео тем, кто не покупает подписку и не смотрит рекламу 1
05.09.2023 У российского Google обнаружены признаки преднамеренного банкротства 1
09.12.2022 В России арестовано все имущество Amazon 3
06.10.2022 Российскую «дочку» Google завалили исками. Она должна сотни миллионов рублей десяткам кредиторов 1
18.07.2022 Российские власти вошли во вкус: Google оштрафован на 22 млрд рублей 1
17.06.2022 Российская «дочка» Google подала на банкротство 1
08.06.2022 На счетах российской «дочки» Google арестован миллиард рублей 1
18.05.2022 Российская Google начала процесс банкротства 1
26.04.2022 На счетах Google в России арестовали 500 млн рублей 3
21.04.2022 США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского 1
01.04.2022 Со счета Google реквизировали миллиард за блокировку Youtube-канала «Царьград» 4
24.03.2022 В России заблокировали «Google Новости» 1
10.02.2022 «Лиги безопасного интернета» больше нет. Из нее вышли все участники, грядет масштабная реорганизация 1
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 1
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 1
02.10.2019 Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
20.09.2018 У президента Maykor проходят обыски 1
20.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» задержан силовиками 1
30.01.2017 Хакер, похищавший переписку высокопоставленных чиновников, арестован ФСБ 1
30.11.2011 Лондон разморозил акции «Ростелекома» 1
24.09.2001 "SofTool-2001: "Парус" представит системы управления ведомством, городом, корпорацией и торговой площадкой 1

Публикаций - 25, упоминаний - 35

Царьград и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11782 15
Google Russia - Гугл Россия 178 10
Ростелеком 9706 4
X Corp - Twitter 2846 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 3
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Yandex - Яндекс 7348 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 2
Telegram Group 1988 2
Промпоставка 6 2
МегаФон 8822 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 2
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
United Group 2 1
Viva Telecom 3 1
КАМИ 28 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
8218 1
Oracle Corporation 6690 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Парус Корпорация 552 1
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 76 1
НСТ - Новые сервисные технологии 48 1
Ростех - КРЭТ РПЗ - Раменский приборостроительный завод 7 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Apple Inc 12103 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 224 1
Bitriver - Битривер 20 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 1
Google Ireland Limited 3 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
PUBG Corporation 43 1
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 11 5
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 75 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
CrowCrowd 2 2
Unsplash 771 2
Providence Equity Partners 17 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 31 1
Empreno Ventures - венчурный фонд 4 1
BC Partners 3 1
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 1
Delta Capital International 4 1
CCB - Corporate Commerce Bank 6 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Газпром ПАО 1342 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Русагропром 8 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Take Wing 1 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
Капитал ООО 4 1
Нутринвестхолдинг - Нутритек 1 1
Everestgroup - Эверест Груп 1 1
Adventum - Адвентум консалтинг 4 1
Текстиль Поволжье ХБК Камышин 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2741 13
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 4
Судебная власть - Judicial power 2312 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4750 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 34 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3137 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1517 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 36 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 6 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Единая Россия - Политическая партия 293 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29698 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9331 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2916 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 3
Оповещение и уведомление - Notification 4613 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3686 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27408 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20612 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10501 2
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7381 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11129 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11058 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12526 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12747 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7097 1
Data monetization - Монетизация данных 1626 1
Google YouTube - Видеохостинг 2748 15
Google Global Cache 24 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 4
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 67 4
Google Play - Google Store - Android Market 3292 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 604 2
Google Gmail 946 2
Google Android 13997 2
Linux OS 9948 1
ФНС РФ ЦОД 28 1
Microsoft Office 3736 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5180 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
Apple Pay 490 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 25 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3219 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 126 1
Парус Бюджет 67 1
Парус Конструктор 1 1
Малофеев Константин 115 6
Путин Владимир 3172 3
Соловьев Владимир 106 3
Горелкин Антон 93 2
Хинштейн Александр 142 2
Боярский Сергей 25 2
Пушков Алексей 11 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Жаров Александр 174 2
Щеголев Игорь 698 2
Лящ Михаил 46 2
Малофеев Кирилл 2 2
Моисеев Алексей 33 2
Таляровский Валерий 5 2
Косарев Дмитрий 12 1
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 11 1
Русев Спас 6 1
Луврье Пьер 6 1
Дворкович Аркадий 210 1
Голикова Татьяна 55 1
Михайлов Сергей 52 1
Тимакова Наталья 18 1
Провоторов Александр 157 1
Семенова Ирина 43 1
Докучаев Дмитрий 18 1
Сульгин Сергей 46 1
Сычева Александра 3 1
Стоянов Руслан 33 1
Аникеев Владимир 3 1
Дзюрко Анастасия 4 1
Мизулина Екатерина 14 1
Мизулина Елена 23 1
Дудь Юрий 2 1
Шадаев Максут 1011 1
Валеев Алишер 1 1
Юдаева Ксения 3 1
Мамонтов Аркадий 2 1
Попов Евгений 8 1
Задорнов Михаил 29 1
Титова Елена 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 15
Украина 7609 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 8
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 906 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7427 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 2
Европа 21771 2
Европа Балканский полуостров - Балканы - Балканский регион 39 1
Словения - Республика 248 1
Болгария - Республика 773 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Черногория 127 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 91 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1766 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 703 1
Россия - УФО - Тюменская область 1146 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1225 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Беларусь - Белоруссия 5668 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Швеция - Королевство 3620 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1017 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Россия - ЦФО - Калужская область 980 1
Таджикистан - Республика 859 1
Россия - ЦФО - Брянская область 349 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 4
Цензура - Свобода слово 493 4
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 446 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 3
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 3
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