Царьград телеканал
Царьград и организации, системы, технологии, персоны:
|Малофеев Константин 115 6
|Путин Владимир 3172 3
|Соловьев Владимир 106 3
|Горелкин Антон 93 2
|Хинштейн Александр 142 2
|Боярский Сергей 25 2
|Пушков Алексей 11 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Жаров Александр 174 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Лящ Михаил 46 2
|Малофеев Кирилл 2 2
|Моисеев Алексей 33 2
|Таляровский Валерий 5 2
|Косарев Дмитрий 12 1
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 11 1
|Русев Спас 6 1
|Луврье Пьер 6 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Голикова Татьяна 55 1
|Михайлов Сергей 52 1
|Тимакова Наталья 18 1
|Провоторов Александр 157 1
|Семенова Ирина 43 1
|Докучаев Дмитрий 18 1
|Сульгин Сергей 46 1
|Сычева Александра 3 1
|Стоянов Руслан 33 1
|Аникеев Владимир 3 1
|Дзюрко Анастасия 4 1
|Мизулина Екатерина 14 1
|Мизулина Елена 23 1
|Дудь Юрий 2 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Валеев Алишер 1 1
|Юдаева Ксения 3 1
|Мамонтов Аркадий 2 1
|Попов Евгений 8 1
|Задорнов Михаил 29 1
|Титова Елена 6 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.