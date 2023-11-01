YouTube блокирует видео тем, кто не покупает подписку и не смотрит рекламу

YouTube против блокировщиков рекламы

Видеосервис YouTube продолжает усиливать давление на пользователей, применяющих инструменты блокировки рекламы, пишет The Verge. Факт расширения масштаба кампании против посетителей, наносящих платформе косвенный финансовый ущерб, в разговоре с изданием подтвердил Кристофер Лоутон (Christopher Lawton), менеджер по связям с общественностью в YouTube.

Вооруженные блокировщиком рекламы интернет-пользователи при попытке зайти на YouTube через веб-браузер теперь могут столкнуться с уведомлением о недопустимости применения подобных средств. Им также будет предложено либо добавить сайт в список исключений расширения для отключения рекламы, либо купить платную подписку видеосервиса.

В общем случае без использования сторонних инструментов избавиться от уведомления и приступить к просмотру видео на площадке, не выйдет. Однако, как утверждает The Verge, одному из сотрудников редакции это удалось.

Чем обусловлено введение жестких ограничений

Обосновывая правомерность и справедливость введения подобных мер, Лоутон отмечает, что применение блокировщиков рекламы является прямым нарушением условий использования YouTube, а «реклама позволяет поддерживать разнообразную экосистему создателей контента в глобальном масштабе и дает миллиардам доступ к их любимому контенту на YouTube».

На самом деле в документе прямой запрет на использование блокировщиков не прописан. Однако в пунктах 1 и 2 подраздела «Разрешения и ограничения» раздела «Использование сервиса» содержится запрет «…изменять, преобразовывать контент или любую составляющую сервиса…», а также «…обходить ограничения, ... или иным образом вмешиваться в работу сервиса».

Блокировщики рекламы в результате работы модифицируют интерфейс сайта площадки (хоть и на стороне пользователя), поэтомуих применение, вероятно, можно квалифицировать как нарушение одного из пунктов пользовательского соглашения.

Начало кампании

О старте кампании YouTube по борьбе со средствами блокировки рекламы стало известно еще в июне 2023 г. В то время Кристофер Лоутон подчеркивал, что она нацелена на сравнительно небольшое количество пользователей видеосервиса в разных частях мира и назвал ее «экспериментом».

Теперь инициатива приобретает более серьезный масштаб. В последнее время все больше пользователей сталкивается с невозможностью просмотра контента на платформе при применении блокировщиков рекламы. В частности, о росте числа таких посетителей YouTube ранее сообщило издание Android Authority.

Как это отразится на россиянах

Россиянам новые ограничения не страшны – по крайней мере на текущем этапе взаимоотношений Google, которой принадлежит YouTube, с российским государством. В нашей стране реклама на площадке с начала марта 2022 г. отключена в принципе – по инициативе американской корпорации. Свое решение интернет-гигант обосновал «чрезвычайными обстоятельствами».

Таким образом, для посетителей YouTube, проживающих на территории нашей страны, нет никакой необходимости в использовании средств блокировки рекламы на сайте платформы. Платную подписку YouTube Premium, которая дает возможность легально смотреть видео без рекламы, а на мобильных устройствах – еще и в фоновом режиме, россиянам сервис оформить также более не позволяет.

В конце февраля 2022 г. Роскомнадзор потребовал от Google прекратить показывать рекламу, которая содержит недостоверную информацию о российско-украинском конфликте. До этого Google запретил ряду российских СМИ получать доходы от рекламы на YouTube.

В начале апреля 2022 г. по решению российского суда со счетов Google был изъят 1 млрд руб. в пользу телеканала «Царьград» в качестве неустойки за блокировку YouTube-канала этого российского СМИ в 2020 г.

Изменения в рекламной экосистеме YouTube

В 2023 г. YouTube внес сразу несколько ощутимых изменений, касающихся работы рекламных сервисов платформы. Сперва, в мае, площадка добавила выстраивающиеся в видео 30-секундные рекламные ролики, которые нельзя привычным образом пропустить спустя несколько первых секунд воспроизведения. Правда, затронуло это не слишком приятное новшество исключительно версию приложения для смарт-ТВ.

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Затем разработчики провели эксперимент, в ходе которого приложение для ТВ стало реже, чем раньше демонстрировать рекламу, но при этом продолжительность каждого из роликов существенно возросла.

Вероятно, YouTube рассчитывает, что большие перерывы на рекламу, приближающие ощущение от просмотра видео в интернете к телесмотрению, подтолкнут пользователей к приобретению платной подписки. Однако июльское повышение цен – в США, к примеру, стоимость подписки выросла на $2, до $14 в месяц – может сослужить Google плохую службу, считает The Verge.