Google и YouTube отключили рекламу в России

В четверг 3 марта 2022 г. Google объявила о том, что на время отключает рекламу в России. Запрет распространяется и на YouTube. Свое решение американская корпорация обосновала «чрезвычайными обстоятельствами». В конце февраля Роскомнадзор потребовал от Google прекратить показывать рекламу, которая содержит недостоверную информацию о происходящем на Украине.

Без рекламы

Американская корпорация Google объявила о приостановке продажи онлайн-рекламы в России. Это касается не только поисковика, но и видеохостинга YouTube (принадлежит Google), а также внешних партнеров-издателей.

«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России», — говорится в сообщении компании. «Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это будет необходимо».

Роскомнадзор против Google

Решение Google последовало за требованием Роскомнадзора прекратить показывать рекламу, в которой содержится недостоверная информация о происходящем на Украине.

Роскомнадзор 28 февраля 2022 г. потребовал от Google прекратить показывать рекламу, которая содержит недостоверную информацию о жертвах, понесенных российскими военными и украинскими мирными жителями.

Россияне больше не увидят рекламы в Google

Регулятор также предупредил владельцев интернет-ресурсов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей недостоверную общественно значимую информацию. За это Роскомнадзор пригрозил штрафом до 5 млн руб.

До требования Роскомнадзора Google запретил ряду российских СМИ получать доходы от рекламы на YouTube. Также российские СМИ не смогут зарабатывать на рекламе и на своих собственных сайтах и приложениях.

Россия без интернета

Роскомнадзор 25 февраля 2022 г. начал «частично» блокировать Facebook в России. Это произошло после того, как соцсеть ограничила работу двух государственных СМИ — телеканала «Звезда» и агентства РИА «Новости», а также ресурсов Lenta.ru и Gazeta.ru.

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В частности, публикации данных СМИ в Facebook стали маркироваться как недостоверные, также были наложены ограничения на их поисковую выдачу. В качестве обоснования было приведено нарушение правил сообщества со стороны упомянутых СМИ.

В начале марта украинские власти потребовали отключить российский сегмент интернета от Глобальной сети. Как пишет портал ZDnet, Украина добивается отлучения России от Всемирной паутины с целью «остановки российской пропагандисткой машины и предотвращения дальнейшей пропаганды и дезинформации».

А в ночь на 4 марта россияне столкнулись с проблемами при подключении к популярным ресурсам интернета. По всей стране перестали открываться Facebook и Twitter, сайты крупных зарубежных СМИ, а часть пользователей лишились доступа даже к магазинам приложений App Store и Google Play. При подключении через VPN все недоступные ресурсы начинают работать в полной мере.