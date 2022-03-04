В России не работают Facebook, сайты зарубежных СМИ, магазины приложений для iPhone и Android

Российские пользователи столкнулись с масштабными проблемами с подключением к популярным ресурсам интернета. По всей стране перестали открываться Facebook и Twitter, сайты крупных зарубежных СМИ, а часть пользователей лишились доступа даже к магазинам приложений App Store и Google Play. При подключении через VPN все недоступные ресурсы начинают работать в полной мере.

Россиян не пускают в интернет

В России произошел масштабный сбой в работе многих крупных интернет-ресурсов. В ночь на 4 марта 2022 г. пользователи потеряли доступ к социальной сети Facebook, магазинам приложений App Store и Google Play, а также к Twitter и сайтам крупных зарубежных СМИ.

В частности, на момент публикации материала россияне не могли зайти на сайт британской BBC или немецкой Deutsche Welle. При этом в «черном списке» Роскомнадзора на 9 утра 4 марта 2022 г. по Москве они не числились.

Проблема с доступом к магазинам приложений Apple App Store и Google Play наблюдалась и продолжает наблюдаться у небольшой части пользователей. Редакция CNews убедилась, что оба ресурса полностью доступны через мобильный и проводной интернет «Билайн», а также проводной «Дом.ру» и мобильные «Мегафон» и МТС. Это касается работы обоих магазинов как через приложение, так и через веб-браузер. Напомним, что в начале марта 2022 г. Apple прекратила продажи своих устройств на территории России. О закрытии доступа для россиян к своему магазину приложений она ничего не говорила.

Пробиться в Facebook из России почти невозможно

В то же время сеть Facebook, напротив, недоступна со всех этих провайдеров, что подтверждает статистика портала GlobalCheck. Ресурс DownDetector тоже указывает на сбои в работе сети по всей территории России. Чаще всего пользователи жалуются именно на невозможность попасть даже на главную страницу сервиса.

Facebook не работает почти повсеместно

Facebook – это крупнейшая социальная сеть в мире с более чем 2 млрд пользователей. Она, в отличие от той же ВВС, в «блэклисте» Роскомнадзора присутствует, но с пометкой «Доступ не ограничивается».

Через раз соцсеть все же загружается, но не до конца

Помимо перечисленных, в России частично или полностью недоступны сайты ряда СМИ, признанных в России иноагентами.

YouTube пока работает

На момент публикации материала не было известно, с чем связан выход из строя всех перечисленных веб-ресурсов. Однако одно можно сказать точно – любой из них открывается и работает без каких-либо проблем при подключении к ним через VPN.

Вероятность блокировки Facebook более чем реальна

Иначе говоря, доступ к ним ограничивается искусственно и только для россиян. Соцсеть Twitter, к слову, и раньше подвергалась подобному – Роскомнадзор применил к ней механизм замедления в качестве санкций за отказ удалять запрещенные в России материалы. На тот момент замедление работало не на полную мощность, и сетью можно было пользоваться. Однако после начала спецоперации на Украине Twitter почти перестала загружаться как с мобильных, так и с настольных устройств. Решение проблемы все то же – VPN.

Twitter тоже досталось

Тем временем, видеохостинг YouTube, который тоже попал во внимание Роскомнадзора как ресурс с коллекцией запрещенной в России информации, на момент публикации материала был доступен на территории России без каких-либо ограничений.

Видимых причин нет

На 9 утра 4 марта 2022 г. по Москве в России не была объявлена масштабная кампания по замедлению всех перечисленных ресурсов. Подавляющее их большинство являются иностранными.

Некоторые западные СМИ из России недоступны

Между тем, компания Facebook (ныне Meta), к примеру, чуть ли не еженедельно получает штрафы за неудаление запрещенного в России контента. В конце декабря 2021 г. ей впервые в истории был выписан оборотный штраф.

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Аналогичное наказание понесла и корпорация Google. Именно ей принадлежит магазин Android-приложений Google Play.

От мобильных приложений россиян пока не отлучили

Комментарий Роскомнадзора

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий Роскомнадзора. Он приводится без изменений.

«На основании требования Роскомнадзор ограничил доступ к ряду информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, в том числе, признанным в России иностранными агентами. В частности заблокированы сайты изданий «Голос Америки» (иноагент – прим. CNews), BBC, DW, Meduza (иноагент – прим. CNews), «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (иноагент – прим. CNews ) и их проекты, а также ряд других информационных ресурсов. Основанием для ограничения доступа к указанным информационным ресурсам на территории России стало целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных сил России и жертвах среди мирного населения», – говорится в заявлении Роскомнадзора.