В России началась блокировка Facebook

Роскомнадзор начал «частично» блокировать Facebook в России. Случилось это после того, как социальная сеть ограничила работу аккаунтов ряда российских СМИ, включая Lenta.ru и «Газета.ру».

Роскомнадзор наказал Facebook

Роскомнадзор сообщил о начале частичного ограничения доступа к социальной сети Facebook. Решение о блокировке было принято Генпрокуратурой.

Днем ранее, 24 февраля 2022 г., Facebook ограничила функционирование аккаунтов двух государственных СМИ – телеканала «Звезда» и агентства РИА «Новости», а также ресурсов Lenta.ru и Gazeta.ru.

В частности, публикации данных СМИ в Facebook стали маркироваться как недостоверные, также были наложены ограничения на их поисковую выдачу. В качестве обоснования было заявлено нарушение правил сообщества со стороны данных СМИ.

Роскомнадзор заявил о начале «частичного» ограничения работы Facebook в России

«Примененные администрацией Facebook в отношении российских СМИ ограничения нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа для ней российских пользователей», - говорили ранее в Роскомнадзоре. По каждому случаю ограничения российских СМИ ведомство направляло запросы в компанию Meta, владеющую Facebook, но ответа не получала.

Как в России борются с интернет-цензурой

В конце 2020 г. в России был принят Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России». Согласно закону, владельцы интернет-ресурсов, которые используются гражданами в России, могут быть признаны нарушителями в случае ограничения ими распространения пользователями интернет общественно значимой информации на территории России.

К нарушителям может быть применено наказание в виде полной или частичной блокировке доступа, а также в виде штрафа в размере до 3 млн руб. Компания Meta была признана нарушителем Генпрокуратурой по согласованию с МИД. В Роскомнадзоре добавили, что с октября 2020 г. ведомство зафиксировало 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ со стороны Facebook.

Блокировка с помощью закона «О суверенном интернете»

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что действия Facebook нарушают статью 29 Конституции России, где описано право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информация любым законным способом. В ведомстве добавили, что блокировка осуществляется Роскомнадзором с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях интернет-провайдеров во исполнение принятого в 2019 г. Закона «О суверенном интернете». ТСПУ позволяют Роскомнадзору вводить централизованное управление сетями связи.

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В 2021 г. Роскомнадзор уже использовал ТСПУ для замедления скорости доступа к другой социальной сети – Twitter. Тогда причиной карательных мер стали нарушения другого рода – неудаление запрещенной в России информации. Тогда же сообщалась, что ограничения действуют на всех мобильных сетях и половине сетях фиксированных операторов. Впоследствии Роскомнадзор частично отменил замедление скорости доступа к Twitter.

Проблемы Facebook с российскими законами

В конце 2021 г. на российское представительство Meta, также по инициативе Роскомнадзора, был наложен штраф в размере 1,9 млрд руб. Он был связан с неисполнением администрацией социальной сети требований по удалению запрещенного контента.

Кроме того, компания Meta тянула с исполнением еще одного российского закона – «О приземлении иностранных ИТ-компаний». Он обязывает владельцев площадок с суточной посещаемостью более 500 тыс. человек в России открывать свое российское представительство, заводить личный кабинет на сайте Роскомнадзора и исполнять российское законодательство. Однако, буквально на днях, 22 февраля 2022 г., Роскомнадзор сообщил, что Meta зарегистрировала личный кабинет на сайте ведомства.