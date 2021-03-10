Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал

Роскомнадзор ограничил скорость доступа к Twitter

Роскомнадзор заявил о добавлении социальной сети Twitter в перечень угроз и о замедлении скорости доступа к данному ресурсу. Эта мера будет реализована на 100% мобильных устройствах и половину стационарных устройств. В то же время замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в эфире телеканала «Россия-24» добавил, что данная мера касается только фото- и видеоизображений и не касается передачи текстовой информации.

Вводя ограничительные меры против Twitter, ведомство ссылается на Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (149-ФЗ). Роскомнадзор указывает, что с 2017 г. Twitter не удаляет контент, запрещенный в России.

На нынешний момент социальной сетью не удалено 3,17 тыс. запрещенных материалов, включая 2,57 тыс. материалов с призывами к суициду несовершеннолетних, 450 материалов с детской порнографией и 150 с информаций о наркотиках.

Twitter, в отличие от других социальных сетей, не удалил призывы к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 г. В этот день, согласно сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними. Всего Роскомнадзором в Twitter было направлено 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

Роскомнадзор заявил, что ограничил в России скорость доступа к Twitter

Одновременно с этим начались жалобы на работу сайтов органов госвласти: Правительства, Госдумы, Совета Федерации, МВД и самого Роскомнадзора

Роскомнадзоре отмечает, что действуют в рамках регламента реагирования, и если Twitter не будет исполнять требования ведомства и далее, то к ресурсу продолжат применяться меры, вплоть до его блокировки. Сообщение Роскомнадзора, в том числе, было размещено на аккаунте ведомства в Twitter.

Сбой в работе «Ростелекома» и сайтов госорганов

Сервис Downdetector зафиксировал, что начиная с утра, 10 марта 2021 г., начались перебои в работе Twitter, но сама соцсеть продолжает быть доступной. Twitter к моменту публикации этого материала не ответил на запрос CNews по данному вопросу.

Одновременно были зафиксированы проблемы в работе «Ростелекома». Вместе с этим начались жалобы на работу сайтов органов госвласти – Правительства, Госдумы, Совета Федерации, МВД и самого Роскомнадзора.

Пресс-служба «Ростелекома» подтвердили факт сбоя в его сети, который, в свою очередь, привел к сбою в работе в работе сайтов госорганов. Сбой будет оперативно устранен, заверили в компании, а сама история не имеет отношения к действиям Роскомнадзора. Минцифра также заявила, что сбой в работе «Ростелекома», из-за которого были проблемы в работе сайтов госорганов, не имеет отношения к действиям Роскомнадзора.

По какому закону происходит блокировка

До конца остается непонятной норма закона, по которой Роскомнадзор решил замедлить скорость работы Twitter. Роскомнадзор не ответили на запрос CNews. До сих пор такая норма в России не применялось. В 2012 г. в России в 149-ФЗ появились нормы о блокировке доступа к запрещенному контенту, с тех пор перечень оснований для блокировки контента постоянно увеличивался.

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В 149-ФЗ нет нормы о замедлении работы интернет-ресурсов, говорит юрист «Центра цифровых прав» Саркис Дарбинян. Такая норма есть в принятом в конце 2020 г. законе, запрещающем иностранным интернет-площадкам цензурировать общественно важный для граждан России контент. Однако для применения этой нормы соответствующие решения должна принимать Генпрокуратура, отмечает автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин.

В конце 2020 г. был принят еще один закон – о социальных сетях. В нем на владельцев соответствующих площадок накладывается ряд требований, за соблюдением которых должен следить Роскомнадзор. Однако, как напоминает Кулин, сначала соцсеть должна установить у себя одобренный властями счетчик посещений, и если число суточных посещений из России превысит 500 тыс., то данная соцсеть будет включена в специальных реестр социальных сетей. Регламентов относительно работы данных реестра и счетчика пока нет.

Первое применение закона о суверенном интернете

Терминология, используемая Роскомнадзором в своем сообщение, похожа на еще один закон – о суверенном интернете. Он был принят в 2019 г., и обязывает операторов связи устанавливать специальные технические средства противодействия угрозам, работой которых в случае возникновения централизованных угроз будет управлять Роскомнадзор. Согласно постановлению Правительства, к числу таких угроз относится и распространение запрещенной информации.

Таким образом, Роскомнадзор мог ввести централизованное управления сетями связи из-за угроз, связанных с распространением Twitter незаконной информации, и начать самостоятельно через установленное у провайдеров оборудование, замедлять работу Twitter.

Как отмечает автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев, в своем сообщении Роскомндзор заодно раскрыл статистику по установке оборудования для противодействия угрозам: его установили все мобильные операторы и половина операторов фиксированной связи.

Климарев и Дарбинян считают, что Twitter был выбран в качестве первой жертвы из-за того, что это наименее популярная из крупных социальных сетей площадка, которая, к тому же, распространяет «легкий» контент: текстовые сообщения. Дарбинян полагает, что следующей целью российских властей станет Facebook.