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Субботин Вадим
УПОМИНАНИЯ
Субботин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Липов Андрей 64 5
|Жаров Александр 175 5
|Терляков Олег 13 4
|Логунов Владимир 14 4
|Вагнер Милош 14 4
|Путин Владимир 3257 3
|Чечин Александр 7 3
|Панков Александр 78 2
|Мишустин Михаил 700 2
|Приезжева Антонина 20 2
|Ампелонский Вадим 31 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Липов Александр 1 1
|Климарев Михаил 48 1
|Кулин Филипп 52 1
|Ксензов Максим 14 1
|Дарбинян Саркис 37 1
|Шадаев Максут 1063 1
|Волож Аркадий 255 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Дьяконов Максим 1 1
|Касперская Наталья 299 1
|Шпак Василий 245 1
|Селин Владимир 14 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Колесников Максим 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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