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Субботин Вадим


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 В Рунете с начала 2025 г. заблокировано более 15 тыс. ИТ-ресурсов за разжигание вражды 1
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
08.07.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев впервые попал под санкции 1
03.12.2021 Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай 1
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал 1
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель 1
21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента 1
10.04.2020 Уволен замглавы Роскомнадзора, курировавший в ведомстве ИТ и связь 1
26.06.2019 Google оштрафуют за нарушение российского законодательства 1
12.12.2018 Власти обещают заблокировать Google в России 1
11.12.2018 Google оштрафован за отказ блокировать сайты в России 1
26.11.2018 Власти возбудили дело против Google. У интернет-гиганта есть 2 недели, чтобы исправиться 1
29.08.2018 «Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос 1
27.09.2017 ЦППК и Роскомнадзор заблокировали в Сети более 200 групп «зацеперов» 1
25.12.2015 Роскомнадзор сменит куратора интернета и СМИ 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Субботин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11999 5
Yandex - Яндекс 7860 4
Meta Platforms - Facebook 4478 3
X Corp - Twitter 2887 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4216 2
Telegram Group 2269 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 2
Google Russia - Гугл Россия 185 1
VK - Mail.ru Group 3490 1
Google Ireland Limited 4 1
Ростелеком 10003 1
Apple Inc 12313 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
InfoWatch - Инфовотч 1051 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
МегаФон 9387 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 447 1
Ростех - Автоматика Концерн 1681 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5069 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1514 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2141 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 421 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 117 1
РТИ 146 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 159 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 194 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 25 1
Ростех - РТ-Информ 141 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 140 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 41 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 57 1
Kribrum - Крибрум 32 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 244 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 115 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 262 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 148 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 257 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7740 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 950 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 60 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1188 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2839 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5087 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4652 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6113 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3041 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3375 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 378 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 709 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5607 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3153 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4481 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2762 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 357 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8171 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2966 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2286 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9415 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10896 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5081 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53714 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4146 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32263 2
Оповещение и уведомление - Notification 4974 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4211 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14146 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5601 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3837 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21267 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1265 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7680 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16506 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14079 1
Application store - магазин приложений 1262 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4945 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2997 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 629 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 72 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1742 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15480 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2564 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21299 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26196 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3088 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3141 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4312 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9895 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1321 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1790 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 670 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3821 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4036 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 631 5
Яндекс.Видео 36 3
Google YouTube - Видеохостинг 2828 2
Google Play - Google Store - Android Market 3365 1
Google Gmail 961 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 286 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 131 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Rakuten Viber 632 1
ByteDance - TikTok 288 1
Google Blogger - Google BlogSpot 110 1
Discord 130 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 142 1
Pinterest 68 1
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 18 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 856 1
ФГИС ДО - Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования 8 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 956 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 90 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 1
Липов Андрей 64 5
Жаров Александр 175 5
Терляков Олег 13 4
Логунов Владимир 14 4
Вагнер Милош 14 4
Путин Владимир 3257 3
Чечин Александр 7 3
Панков Александр 78 2
Мишустин Михаил 700 2
Приезжева Антонина 20 2
Ампелонский Вадим 31 2
Щеголев Игорь 698 1
Липов Александр 1 1
Климарев Михаил 48 1
Кулин Филипп 52 1
Ксензов Максим 14 1
Дарбинян Саркис 37 1
Шадаев Максут 1063 1
Волож Аркадий 255 1
Худавердян Тигран 91 1
Дьяконов Максим 1 1
Касперская Наталья 299 1
Шпак Василий 245 1
Селин Владимир 14 1
Ашманов Игорь 41 1
Колесников Максим 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44462 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52706 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4022 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1291 1
Канада 4929 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 73 1
Европа 24429 1
Россия - СФО - Новосибирск 4469 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Украина 7687 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 315 1
Нептун - планета Солнечной системы 202 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53038 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8284 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4798 5
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 714 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 515 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8016 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4270 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3429 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3579 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7129 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 783 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 425 2
Цензура - Свобода слово 502 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30503 2
Запугивание и шантаж 135 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 254 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 89 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19423 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2411 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6406 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9180 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 227 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4171 1
Увлечения и хобби - Hobbies 373 1
Пропаганда и агитация 194 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 327 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2299 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1279 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1299 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 176 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49593 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4102 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3541 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
Blacklist - Чёрный список 646 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2003 1
Wikipedia - Википедия 538 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 1
Forbes - Форбс 868 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 315 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 227 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1017 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 373 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 57 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Субмикрон НИИ 8 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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