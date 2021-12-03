Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай

Роскомнадзор намерен через суд оштрафовать Google и Facebook почти на 10 млрд руб. на двоих, воспользовавшись предусмотренной КоАП нормой об оборотных штрафах. Такое наказание грозит компаниям за неудаление запрещенного в России контента. До этого ни одну компанию не штрафовали за подобное нарушение на столь крупные суммы. Раньше Facebook и Google получали только миллионные штрафы.

Google и Facebook пополнят казну на миллиарды рублей

Роскомнадзор инициировал процесс взимания оборотных штрафов с Facebook и Google за неудаление запрещенного контента. Как пишет РБК, регулятор передал оба административных дела на американские корпорации в судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы. Они заведены по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ по причине повторного отказа Google и Facebook удалять «запрещенку».

Данное нарушение, согласно действующему в России законодательству карается наказанием в виде штрафа в размере от 1/20 до 1/10 годового российского оборота компании. По информации Forbes, российская выручка Facebook по итогам 2020 г. составила 12 млрд руб. За тот же период интернет-гигант Google получил выручку в России в пределах 85 млрд руб.

Из этого следует, что, в зависимости от решения суда, иностранные корпорации должны будут заплатить до 1,2 млрд руб. и 8,5 млрд руб. соответственно.

Google и Facebook могут стать первыми, к кому применят оборотные штрафы за нарушение ст. 13.41 КоАП РФ

Пока что Facebook и Google выплачивали максимум миллионные штрафы за те или иные нарушения российского законодательства. Например, в ноябре 2020 г. Facebook была наказана на 4 млн руб. за то, что за свое нежелание размещать персональные данные россиян в российских ЦОД. В декабре 2020 г. 3-миллионный штраф был выписан ИТ-гиганту Google. Американскую корпорацию оштрафовали за выдачу в поиске запрещенной в России информации.

В чем провинились американские техногиганты

Статья 13.41 КоАП РФ в своем актуальном виде обязывает владельцев соцсетей, а также интернет-провайдеров удалять запрещенную информацию по первому же требованию властей. Список такого контента весьма обширен. Это в первую очередь призывы к экстремизму и детская порнография. Наряду с ними перечень включает информацию о способах получения наркотиков, взрывчатки и других запрещенных веществ.

И Google, и Facebook регулярно получают от Роскомнадзора предписание на удаление контента. Таких требований накопилось довольно много.

Как сообщает РБК, только за неполный 2021 г. в России было рассмотрено 16 административных протоколов за неудаление запрещенного в России контента, и это лишь те, что касаются всего одного ресурса – видеохостинга YouTube. За эти нарушения принадлежащий Google портал получил в сумме 37,5 млн руб. штрафа. При этом около 2600 материалов, признанных в России «противоправными», по-прежнему доступны для просмотра россиянам без применения всем известных «спецсредств».

В середине августа 2021 г. представители Роскомнадзора заявили, что Google не удаляет в пределах от 20 до 30% ссылок на сторонние сайты с запрещенным контентом.

Facebook, ныне известная как Meta, «наследила» еще сильнее. За тот же период против нее накопилось 19 административных протоколов, успешно (не для компании, а для российского государства) рассмотренных в суде. Суммарный размер штрафа составил около 70 млн руб. Нарушающими российское законодательство, но до сих пор не удаленными, были признаны более 2100 публикаций в соцсети Facebook.

Роскомнадзор предупреждал

В России нормы об оборотных штрафах за подобного рода нарушения действуют с декабря 2020 г. До этого ни одна компания не попадала под такие санкции.

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И Facebook, и Google были заранее осведомлены о том, что им могут грозить уже не миллионные, а миллиардные штрафы. Еще в середине сентября 2021 г. замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин прямым текстом заявил, что регулятор намерен применить столь жесткие санкции в самом ближайшем будущем. На тот момент он говорил о Google, Facebook, а также о сети микроблогов Twitter, которая в течение длительного времени подвергалась замедлению на территории России.

Как сообщал CNews, в конце сентября 2021 г. Роскомнадзор предупредил представителей Google и Facebook, что 4 октября 2021 г. им нужно будет явиться к регулятору для составления протокола о нарушении российских законов, предполагающем оборотные штрафы.

В середине октября 2021 г. Вадим Субботин выступил перед журналистами с заявлением о готовности лишить Google нескольких миллиардов рублей. «Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября 2021 г. в отношении Google за повторное неудаление запрещенной информации. Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации», – сказал Субботин. Facebook и Twitter он не упоминал.

Санкций будет еще больше

Российские власти получили возможность наказывать американские интернет-компании не только за неудаление запрещенного контента. В список российских законов с недавних пор входит так называемый «закон о приземлении», принуждающий такие компании открывать представительства в России и выполнять ряд других условий.

Закон, ставший следствием поручения Президента России Владимира Путина по разработке требований к иностранным интернет-компаниям, был принят стремительно. Поручение было дано в декабре 2020 г., а уже к началу февраля 2021 г. авторы подготовили первую версию документа. В мае 2021 г. законопроект был направлен в Госдуму, где без промедлений был принят во всех трех чтениях. Законом он стал 1 июля 2021 г. после получения подписи Владимира Путина. Его требования вступают в силу 1 января 2022 г.

Поначалу не было известно, к каким именно компаниям применим данный закон. Звучали лишь различные намеки на Facebook, Twitter и Google. В конце ноября 2021 г. ситуация прояснилась. Как сообщал CNews, Роскомнадзор опубликовал список из 13 иностранных компаний, к которым будет применяться новый закон «о приземлении». В перечень вошли Apple, Google, а также Twitter, TikTok, Telegram и Zoom. Компанию им составляют Likeme (владеет соцсетью Likee), Viber, Discord, Pinterest, Spotify (работает в России с лета 2020 г.) и Twitch.. Непослушание грозит им разного рода санкциями.