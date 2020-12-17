Google получил в России рекордный штраф

Суть претензий к Google

Суд оштрафовал Google на 3 млн руб. за выдачу в поиске запрещенной в России информации. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Мирового суда Таганского района столицы Зульфия Гринчук. Это самый большой из известных штрафов, который получил Google за все время работы в России.

По словам Гринчук, суд признал компанию виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.40 Кодекса об административных правонарушениях (повторное неисполнение обязательств оператором правовой системы). Ранее ТАСС писал, что Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американской компании 23 ноября 2020 г.

На сайте Роскомнадзора сообщается, что Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает требования, направленные на защиту граждан от зловредного, социально опасного контента в интернете.

В частности, закон обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией. Google выполняет данную обязанность не в полной мере. В среднем из поисковой выдачи не удаляется до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием.

Google оштрафован в России на рекордную сумму 3 миллиона рублей

Суд также постановил разъяснить компании Google, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, пишет ТАСС.

По всей видимости, до конца 2020 г. этот штраф может стать не последним для американской компании. Как сообщал ТАСС, 10 декабря 2020 г. Роскомнадзор подал еще один иск к поисковой системе Google, а также к видеохостингу YouTube из-за нарушения тайны частной жизни. Судебное заседание назначено на 23 декабря 2020 г.

Сумма штрафов к Google растет

С 1 октября 2018 г. в России действует закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов. Согласно законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны быть подключены к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц.

В 2018 г. к системе по требованию Роскомнадзора подключились «Яндекс», «Спутник» и Mail.ru, но Google требование проигнорировал, за что в феврале 2019 г. компания заплатила первый штраф в размере 500 тыс. руб.

В апреле 2019 г. на заседании коллегии Роскомнадзора Александр Жаров, занимавший тогда пост главы ведомства, заявлял, что корпорация осуществляет фильтрацию на уровне примерно 75-80%, и что ведомство будет добиваться 100-процентного исполнения закона. Однако в июне 2019 г. Жаров сообщил, что в мае фильтрация запрещенного контента в Google упала до уровня около 67,5-70%.

В июле 2019 г. Google получил протокол об административном правонарушении и штраф в 700 тыс. руб. Компания обвинялась в том, что более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В ноябре 2019 г. Роскомнадзор сообщил, что Google увеличил уровень фильтрации поисковой выдачи от запрещенной информации до 80%.

В августе 2020 г. Google получил рекордный на тот момент штраф за отказ осуществлять фильтрацию доступа пользователей к запрещенным сайтам должным образом. Его сумма составила 1,5 млн руб.

Что точно говорит закон о штрафах

Напомним, что согласно статье 13.40 КоАП РФ, неисполнение оператором поисковой системы обязанности по подключению к ФГИС информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории России влечет штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., если речь идет о гражданах, от 30 тыс. до 50 тыс. руб., если речь о должностных лицах, и от 500 тыс. до 700 тыс. руб., если речь о юридических лицах.

Также закон говорит, что «неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей указанной поисковой системы сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов в сети «Интернет», доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Московского городского суда, или копий заблокированных сайтов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб».

Согласно требованиям законодательства, суммы штрафов за повторное нарушение для юридических лиц составляют 1,5-5 млн руб.