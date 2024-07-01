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Ростех КРЭТ Концерн Радиоэлектронные Технологии

Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ») — российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают средства радиоэлектронной борьбы, государственного опознавания, бортовое радиоэлектронное и измерительное оборудование, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику. В Концерн входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и серийные заводы.

 

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01.07.2024 Концерн «Радиоэлектронные технологии» обновил парк станков с ЧПУ

Обновлен парк станков Станочный парк механического производства Раменского приборостроительного завода (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав госкорпорации «Ростех») пополнился новыми системами обработки металла с ЧПУ. Об этом в конце июня 2024 г. сообщила пресс-служба концерна «Ростех».

28.06.2024 Завершились испытания первой отечественной мониторной станции для отделений реанимации

Пройдены испытания в больницах страны Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав госкорпорации «Ростех») завершил предклинически
04.04.2024 «Ростех» запустил серийное производство электродвигателей для беспилотников

работаны и производятся на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении (входит в КРЭТ). Они выполнены полностью из отечественных комплектующих и, в отличие от иностранных ана
28.03.2024 Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и группа компаний Simetra разработают план развития фе
07.09.2023 КРЭТ открыл в Ульяновске первую бесплатную корпоративную школу радиоэлектроники для детей

на на базе Дворца творчества детей Ульяновским конструкторским бюро приборостроения (УКБП, входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех»). В церемонии открытия приняли участие губернатор Ульяновской обл
07.10.2022 Два проекта КРЭТ выиграли конкурс субсидий Минпромторга России

По итогам конкурса Министерства промышленности и торговли РФ два предприятия АО «КРЭТ» — УППО и ОКБ «Электроавтоматика им. П.А.Ефимова» — вошли в десятку рейтинга на получени
12.07.2022 КРЭТ создал шлем для спасателей с технологией дополненной реальности

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал концепт экипировки для спасателей с применением техно
06.08.2021 КРЭТ разработал навигатор для точного приземления парашютистов

ют парашютную технику: ВДВ, МЧС, а также при тушении лесных пожаров», – сказал генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. При групповом десантировании навигаторы синхронизированы между собой и

23.07.2021 КРЭТ впервые представил коммутатор на отечественном процессоре

ных. Главная особенность новой разработки «Конструкторского бюро промышленной автоматики» (входит в КРЭТ) – использование отечественного ядра коммутации. Уже изготовлен опытный образец изделия,
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода

К 800-летию Нижнего Новогора в городе будет запущен первый маршрут городского электротранспорта. За развитие электрозарядной инфраструктуры в рамках проекта отвечает КРЭТ (госкорпорация «Ростех») совместно с Sitronics Group. Электрозарядные станции будут запущены в регионе уже 10 июня 2021 г. В 2021 г. Нижегородская область вошла в список пилотных регионов

19.05.2021 Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры

Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили электрозарядные станции разного назначения и мощности заряда с цифровой пла
25.12.2020 КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл

В 2021 году государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ госкорпорации Ростех) поставит первую партию электронных графических ценников (ESL) в кр
20.02.2020 КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал электронные графические ценники для магазинов и супер
15.10.2019 «Радиоэлектронные технологии» начали серийное производство кардиорегистраторов Ritmer

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на телемед
19.02.2018 «КРЭТ» создаст инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России

Концерн «Радиоэлектронные технологии» («КРЭТ», входит в госкорпорацию Ростех), Администрация Краснодарского края и компания «Каршерин
22.09.2017 X-Com автоматизировала работу сотрудников концерна «Радиоэлектронные технологии»

чих мест сотрудников в корпоративную информационную систему «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) - крупнейшего российского центра приборостроения мирового уровня, входящего в состав го
06.11.2015 КРЭТ и РКС будут сотрудничать в области разработки и реализации программ импортозамещения защищенных информационных технологий и систем

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, и «Российские космические системы» (РКС, входит в ОРК
28.10.2015 Решения КРЭТ позволяют России реализовывать асимметричную стратегию ограничения доступа к определенным территориям

Решения «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящего в Госкорпорацию Ростех, позволяют России успешно реализовывать асимметричную
10.09.2015 КРЭТ в первом полугодии 2015 г. увеличил выручку почти в 1,4 раза

«Концерн Радиоэлектронных технологий» (КРЭТ), входящий в госкорпорацию «Ростех», за первые шесть месяцев 2015 г. показал выручку в р
03.09.2015 «Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015»

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, представил на прошедшем Международном авиационно-косм
13.03.2015 КРЭТ представил социально-медицинский радиокоммуникационный браслет серии «Опека»

«Градиент» (ВНИИ «Градиент»), г. Ростов-на-Дону, входящий в «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), представил инновационную разработку — социально-медицинский радиокоммуникационный брас
16.12.2014 КРЭТ займется созданием средств защиты информации в системе военного и государственного управления

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех в 2015 г. намерен приступить к организации технологической линейки
19.11.2014 КРЭТ приступил к испытаниям инновационных плат

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех приступил к испытаниям сборочных узлов и модулей, построенных на о
11.11.2014 КРЭТ займется созданием систем бортового радиоэлектронного оборудования нового поколения на основе радиофотоники

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех и Фонд перспективных исследований (ФПИ) подписали соглашение о реа
20.10.2014 КРЭТ поставил уникальный комплекс РЭБ «Гималаи» для ПАК ФА

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех поставил первую партию инновационных комплексов радиоэлектронной б
10.10.2014 КРЭТ досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку не имеющих аналогов в мире станций радиоэлектронного подавления «Красуха-2»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех поставил Министерству обороны РФ новейшие мобильные комплексы ради
06.10.2014 КРЭТ рассказал о перспективных направлениях в области разработки систем РЭБ

радиоэлектронные технологии регионам России» представители Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех выступили с докладом «Инновационные технологии в области разработк
16.09.2014 КРЭТ совместно с Rohde & Schwarz запустил в России серийное производство радиоизмерительной аппаратуры

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации Ростех и немецкая компания Rohde & Schwarz запустили совместное серийное

15.08.2014 Новая стратегия КРЭТ позволит холдингу диверсифицировать производство и утроить выручку

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) представил концепцию обновленной стратегии развития до 2025 г., которая позволит холдин
14.08.2014 КРЭТ и Казанский федеральный университет договорились о сотрудничестве

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» и Казанский (Приволжский) федеральный университет подписали согл
22.07.2014 Авиаэлектронная «дочка» «Ростеха» будет заниматься кибербезопасностью

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) расширил сферу деятельности и занялся кибербезопасностью, следует из его официального с
22.07.2014 КРЭТ расширит деятельность и займется кибербезопасностью

В Концерне «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех введена новая должность заместителя генерального директора по защи
10.07.2014 КРЭТ предложил механизм опережающего финансирования модернизации предприятий

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал механизм опережающего финансирования технического пер
07.07.2014 КРЭТ консолидировал контрольный пакет акций производителя радиолокационного оборудования «Фазотрон-НИИР»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» завершил сделку по приобретению пакета акций корпорации «Фазотро
03.07.2014 В Казани создадут кластер по разработке и выпуску систем ИБ двойного назначения за 10,6 млрд руб.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех подготовил проект создания в Казани к 2018 г. современного научно-
25.04.2014 На входящем в КРЭТ предприятии открылся новый цех цифровых и сверхвысокочастотных приборов

На радиозаводе «Сигнал» (г. Ставрополь), входящем в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), состоялось открытие второй очереди современного сборочно-монтажного цеха радиоэлектрон
07.04.2014 Ростех представил новый бренд концерна «Радиоэлектронные технологии»

Госкорпорация Ростех представила новый бренд концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). За счёт продвижения брендов Ростеха и входящих в него холдингов, а также усиления вним

Публикаций - 101, упоминаний - 194

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 83
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 14
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 10
Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 23 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 7
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 7
Microsoft Corporation 25775 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
РТИ 155 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 6
Autodesk 639 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Ростех - РТ-Информ 149 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 5
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 5
СТЦ - Специальный Технологический Центр 13 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 4
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 4
Цифровое оружие и защита 4 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
9594 4
Oracle Corporation 7074 4
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 4
Ростех - Радиозавод 70 3
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения 6 3
Ростех - КРЭТ - УПЗ - Уральский приборостроительный завод 5 3
Радиоэлектроника НПО имени В. И. Шимко 3 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 3
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 3
Галактика - Корпорация 1545 3
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 2
Ангстрем-М 31 2
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 2
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 12
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 11
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 8
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 8
Ростех - Вертолеты России 180 7
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 5
ИнвестКапиталБанк 26 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 4
СтройГазМонтаж 14 4
СТГ - Стройтрансгаз 19 4
Авиа Групп 8 4
Зест -лизинговая компания 6 4
Трансойл 13 4
Сахатранс 6 4
Аброс ИК 7 4
Русское время - Часовой дом 6 4
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Транснефть 335 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 4
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 3
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Полюс-С 2 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
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Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 4
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 446 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 3
Ростех - КРЭТ - Градиент ВНИИ - Красуха РЭБ - российское семейство комплексов радиоэлектронной борьбы 5 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 4
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Linux OS 11533 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 41 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 2
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 22 2
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 2
Ростех - КРЭТ - Ritmer - телемедицинский кардиорегистратор 2 2
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 2
Техбионик SmartLi - серия модульных бионических протезов 4 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Ростех - КРЭТ - Гималаи РЭБ - комплекс радиоэлектронной борьбы 2 2
Ростех - КРЭТ - Ртуть-БМ 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 1
Галактика MES 13 1
Космодром Байконур 1072 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Autodesk AutoCAD 376 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
Autodesk Maya 70 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
Колесов Николай 23 19
Путин Владимир 3454 6
Чемезов Сергей 147 5
Евтушенко Олег 145 5
Моторин Максим 4 4
Рыжов Алексей 19 4
Янукович Виктор 57 4
Насенков Игорь 7 4
Сердюков Анатолий 84 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Жуков Игорь 7 3
Goranson Annie - Горансон Энни 4 3
Борисов Юрий 122 2
Бровко Василий 60 2
Мантуров Денис 126 2
Черных Дмитрий 16 2
Мельников Алексей 74 2
Зеленский Владимир 32 2
Морозова Анастасия 36 2
Фомина Алена 9 2
Тимченко Геннадий 10 2
Газизов Камиль 68 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Якунин Александр 50 2
Артяков Владимир 8 2
Дмитроченко Сергей 8 2
Райкова Наталья 5 2
Рейман Леонид 1065 2
Липов Андрей 68 2
Сахненко Сергей 91 1
Назаров Александр 76 1
Мальнев Алексей 11 1
Мальков Антон 46 1
Солодухин Константин 119 1
Трушкин Константин 60 1
Баланова Светлана 37 1
Терляков Олег 13 1
Швецов Владимир 52 1
Логунов Владимир 15 1
Минниханов Рустам 122 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 89
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Европа 24964 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Украина 7928 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 5
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 5
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 3
Гималаи - Himalayas - высочайшая горная система Земли 34 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
ЛНР - Луганская область 12 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 50
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 13
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 4
Информатика - computer science - informatique 1195 4
Национальный проект 393 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 3
Конституция США 75 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
NYT - The New York Times 1100 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РИА Новости 1033 2
The Economist 49 1
ТВ-Новости АНО 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 2
Автостат 55 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 9 3
Ростех - КРЭТ - КНИРТИ - Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт 5 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - НИИП имени В.В. Тихомирова - Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова 4 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 18 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Субмикрон НИИ 9 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Галактика Business Day 1 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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