Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии

Концерн «Радиоэлектронные технологии» обновил парк станков с ЧПУ Обновлен парк станков Станочный парк механического производства Раменского приборостроительного завода (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав госкорпорации «Ростех») пополнился новыми системами обработки металла с ЧПУ. Об этом в конце июня 2024 г. сообщила пресс-служба концерна «Ростех».

Завершились испытания первой отечественной мониторной станции для отделений реанимации Пройдены испытания в больницах страны Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав госкорпорации «Ростех») завершил предклинически

«Ростех» запустил серийное производство электродвигателей для беспилотников работаны и производятся на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении (входит в КРЭТ). Они выполнены полностью из отечественных комплектующих и, в отличие от иностранных ана

Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и группа компаний Simetra разработают план развития фе

КРЭТ открыл в Ульяновске первую бесплатную корпоративную школу радиоэлектроники для детей на на базе Дворца творчества детей Ульяновским конструкторским бюро приборостроения (УКБП, входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех»). В церемонии открытия приняли участие губернатор Ульяновской обл

Два проекта КРЭТ выиграли конкурс субсидий Минпромторга России По итогам конкурса Министерства промышленности и торговли РФ два предприятия АО «КРЭТ» — УППО и ОКБ «Электроавтоматика им. П.А.Ефимова» — вошли в десятку рейтинга на получени

КРЭТ создал шлем для спасателей с технологией дополненной реальности Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал концепт экипировки для спасателей с применением техно

КРЭТ разработал навигатор для точного приземления парашютистов ют парашютную технику: ВДВ, МЧС, а также при тушении лесных пожаров», – сказал генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. При групповом десантировании навигаторы синхронизированы между собой и

КРЭТ впервые представил коммутатор на отечественном процессоре ных. Главная особенность новой разработки «Конструкторского бюро промышленной автоматики» (входит в КРЭТ) – использование отечественного ядра коммутации. Уже изготовлен опытный образец изделия,

КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода К 800-летию Нижнего Новогора в городе будет запущен первый маршрут городского электротранспорта. За развитие электрозарядной инфраструктуры в рамках проекта отвечает КРЭТ (госкорпорация «Ростех») совместно с Sitronics Group. Электрозарядные станции будут запущены в регионе уже 10 июня 2021 г. В 2021 г. Нижегородская область вошла в список пилотных регионов

Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили электрозарядные станции разного назначения и мощности заряда с цифровой пла

КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл В 2021 году государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ госкорпорации Ростех) поставит первую партию электронных графических ценников (ESL) в кр

КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал электронные графические ценники для магазинов и супер

«Радиоэлектронные технологии» начали серийное производство кардиорегистраторов Ritmer Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на телемед

«КРЭТ» создаст инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России Концерн «Радиоэлектронные технологии» («КРЭТ», входит в госкорпорацию Ростех), Администрация Краснодарского края и компания «Каршерин

X-Com автоматизировала работу сотрудников концерна «Радиоэлектронные технологии» чих мест сотрудников в корпоративную информационную систему «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) - крупнейшего российского центра приборостроения мирового уровня, входящего в состав го

КРЭТ и РКС будут сотрудничать в области разработки и реализации программ импортозамещения защищенных информационных технологий и систем «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, и «Российские космические системы» (РКС, входит в ОРК

Решения КРЭТ позволяют России реализовывать асимметричную стратегию ограничения доступа к определенным территориям Решения «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящего в Госкорпорацию Ростех, позволяют России успешно реализовывать асимметричную

КРЭТ в первом полугодии 2015 г. увеличил выручку почти в 1,4 раза «Концерн Радиоэлектронных технологий» (КРЭТ), входящий в госкорпорацию «Ростех», за первые шесть месяцев 2015 г. показал выручку в р

«Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015» «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, представил на прошедшем Международном авиационно-косм

КРЭТ представил социально-медицинский радиокоммуникационный браслет серии «Опека» «Градиент» (ВНИИ «Градиент»), г. Ростов-на-Дону, входящий в «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), представил инновационную разработку — социально-медицинский радиокоммуникационный брас

КРЭТ займется созданием средств защиты информации в системе военного и государственного управления «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех в 2015 г. намерен приступить к организации технологической линейки

КРЭТ приступил к испытаниям инновационных плат Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех приступил к испытаниям сборочных узлов и модулей, построенных на о

КРЭТ займется созданием систем бортового радиоэлектронного оборудования нового поколения на основе радиофотоники Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех и Фонд перспективных исследований (ФПИ) подписали соглашение о реа

КРЭТ поставил уникальный комплекс РЭБ «Гималаи» для ПАК ФА Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех поставил первую партию инновационных комплексов радиоэлектронной б

КРЭТ досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку не имеющих аналогов в мире станций радиоэлектронного подавления «Красуха-2» Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех поставил Министерству обороны РФ новейшие мобильные комплексы ради

КРЭТ рассказал о перспективных направлениях в области разработки систем РЭБ радиоэлектронные технологии регионам России» представители Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех выступили с докладом «Инновационные технологии в области разработк

КРЭТ совместно с Rohde & Schwarz запустил в России серийное производство радиоизмерительной аппаратуры Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации Ростех и немецкая компания Rohde & Schwarz запустили совместное серийное

Новая стратегия КРЭТ позволит холдингу диверсифицировать производство и утроить выручку Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) представил концепцию обновленной стратегии развития до 2025 г., которая позволит холдин

КРЭТ и Казанский федеральный университет договорились о сотрудничестве Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» и Казанский (Приволжский) федеральный университет подписали согл

Авиаэлектронная «дочка» «Ростеха» будет заниматься кибербезопасностью Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) расширил сферу деятельности и занялся кибербезопасностью, следует из его официального с

КРЭТ расширит деятельность и займется кибербезопасностью В Концерне «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех введена новая должность заместителя генерального директора по защи

КРЭТ предложил механизм опережающего финансирования модернизации предприятий Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал механизм опережающего финансирования технического пер

КРЭТ консолидировал контрольный пакет акций производителя радиолокационного оборудования «Фазотрон-НИИР» Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» завершил сделку по приобретению пакета акций корпорации «Фазотро

В Казани создадут кластер по разработке и выпуску систем ИБ двойного назначения за 10,6 млрд руб. Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех подготовил проект создания в Казани к 2018 г. современного научно-

На входящем в КРЭТ предприятии открылся новый цех цифровых и сверхвысокочастотных приборов На радиозаводе «Сигнал» (г. Ставрополь), входящем в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), состоялось открытие второй очереди современного сборочно-монтажного цеха радиоэлектрон