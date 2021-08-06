Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
КРЭТ
Концерн Радиоэлектронные Технологии
Публикаций - 75, упоминаний - 135
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Колесов Николай 19 19
|Насенков Игорь 7 4
|Евтушенко Олег 125 4
|Янукович Виктор 53 4
|Чемезов Сергей 134 4
|Рыжов Алексей 19 4
|Путин Владимир 2456 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 3
|Сердюков Анатолий 78 3
|Морозова Анастасия 34 2
|Жуков Игорь 5 2
|Якунин Александр 48 2
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
|Газизов Камиль 65 2
|Моторин Максим 2 2
|Черных Дмитрий 15 2
|Бровко Василий 47 2
|Рейман Леонид 1007 2
|Борисов Юрий 98 2
|Мантуров Денис 63 2
|Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
|Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
|Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Чернышенко Дмитрий 276 1
|Аветисян Арутюн 14 1
|Воеводин Александр 2 1
|Пожидаев Николай 31 1
|Никифоров Николай 1145 1
|Муравьев Станислав 1 1
|Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
|Артяков Владимир 4 1
|Гуриев Марат 15 1
|Бугаенко Александр 1 1
|Осеевский Михаил 255 1
|Борисов Константин 4 1
|Сорокин Вадим 5 1
|Тимофеев Михаил 2 1
|Владимиров Никита 1 1
|Андрачников Евгений 1 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 181 1
|Автостат 11 1
|ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru