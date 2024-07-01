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Ростех КРЭТ Концерн Радиоэлектронные Технологии
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ») — российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают средства радиоэлектронной борьбы, государственного опознавания, бортовое радиоэлектронное и измерительное оборудование, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику. В Концерн входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и серийные заводы.
СОБЫТИЯ
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|01.07.2024
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Концерн «Радиоэлектронные технологии» обновил парк станков с ЧПУ
Обновлен парк станков Станочный парк механического производства Раменского приборостроительного завода (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав госкорпорации «Ростех») пополнился новыми системами обработки металла с ЧПУ. Об этом в конце июня 2024 г. сообщила пресс-служба концерна «Ростех».
|28.06.2024
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Завершились испытания первой отечественной мониторной станции для отделений реанимации
Пройдены испытания в больницах страны Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав госкорпорации «Ростех») завершил предклинически
|04.04.2024
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«Ростех» запустил серийное производство электродвигателей для беспилотников
работаны и производятся на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении (входит в КРЭТ). Они выполнены полностью из отечественных комплектующих и, в отличие от иностранных ана
|28.03.2024
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Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и группа компаний Simetra разработают план развития фе
|07.09.2023
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КРЭТ открыл в Ульяновске первую бесплатную корпоративную школу радиоэлектроники для детей
на на базе Дворца творчества детей Ульяновским конструкторским бюро приборостроения (УКБП, входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех»). В церемонии открытия приняли участие губернатор Ульяновской обл
|07.10.2022
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Два проекта КРЭТ выиграли конкурс субсидий Минпромторга России
По итогам конкурса Министерства промышленности и торговли РФ два предприятия АО «КРЭТ» — УППО и ОКБ «Электроавтоматика им. П.А.Ефимова» — вошли в десятку рейтинга на получени
|12.07.2022
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КРЭТ создал шлем для спасателей с технологией дополненной реальности
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал концепт экипировки для спасателей с применением техно
|06.08.2021
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КРЭТ разработал навигатор для точного приземления парашютистов
ют парашютную технику: ВДВ, МЧС, а также при тушении лесных пожаров», – сказал генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. При групповом десантировании навигаторы синхронизированы между собой и
|23.07.2021
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КРЭТ впервые представил коммутатор на отечественном процессоре
ных. Главная особенность новой разработки «Конструкторского бюро промышленной автоматики» (входит в КРЭТ) – использование отечественного ядра коммутации. Уже изготовлен опытный образец изделия,
|01.06.2021
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КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода
К 800-летию Нижнего Новогора в городе будет запущен первый маршрут городского электротранспорта. За развитие электрозарядной инфраструктуры в рамках проекта отвечает КРЭТ (госкорпорация «Ростех») совместно с Sitronics Group. Электрозарядные станции будут запущены в регионе уже 10 июня 2021 г. В 2021 г. Нижегородская область вошла в список пилотных регионов
|19.05.2021
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Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры
Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили электрозарядные станции разного назначения и мощности заряда с цифровой пла
|25.12.2020
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КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл
В 2021 году государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ госкорпорации Ростех) поставит первую партию электронных графических ценников (ESL) в кр
|20.02.2020
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КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал электронные графические ценники для магазинов и супер
|15.10.2019
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«Радиоэлектронные технологии» начали серийное производство кардиорегистраторов Ritmer
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на телемед
|19.02.2018
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«КРЭТ» создаст инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России
Концерн «Радиоэлектронные технологии» («КРЭТ», входит в госкорпорацию Ростех), Администрация Краснодарского края и компания «Каршерин
|22.09.2017
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X-Com автоматизировала работу сотрудников концерна «Радиоэлектронные технологии»
чих мест сотрудников в корпоративную информационную систему «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) - крупнейшего российского центра приборостроения мирового уровня, входящего в состав го
|06.11.2015
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КРЭТ и РКС будут сотрудничать в области разработки и реализации программ импортозамещения защищенных информационных технологий и систем
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, и «Российские космические системы» (РКС, входит в ОРК
|28.10.2015
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Решения КРЭТ позволяют России реализовывать асимметричную стратегию ограничения доступа к определенным территориям
Решения «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящего в Госкорпорацию Ростех, позволяют России успешно реализовывать асимметричную
|10.09.2015
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КРЭТ в первом полугодии 2015 г. увеличил выручку почти в 1,4 раза
«Концерн Радиоэлектронных технологий» (КРЭТ), входящий в госкорпорацию «Ростех», за первые шесть месяцев 2015 г. показал выручку в р
|03.09.2015
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«Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015»
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, представил на прошедшем Международном авиационно-косм
|13.03.2015
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КРЭТ представил социально-медицинский радиокоммуникационный браслет серии «Опека»
«Градиент» (ВНИИ «Градиент»), г. Ростов-на-Дону, входящий в «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), представил инновационную разработку — социально-медицинский радиокоммуникационный брас
|16.12.2014
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КРЭТ займется созданием средств защиты информации в системе военного и государственного управления
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех в 2015 г. намерен приступить к организации технологической линейки
|19.11.2014
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КРЭТ приступил к испытаниям инновационных плат
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех приступил к испытаниям сборочных узлов и модулей, построенных на о
|11.11.2014
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КРЭТ займется созданием систем бортового радиоэлектронного оборудования нового поколения на основе радиофотоники
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех и Фонд перспективных исследований (ФПИ) подписали соглашение о реа
|20.10.2014
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КРЭТ поставил уникальный комплекс РЭБ «Гималаи» для ПАК ФА
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех поставил первую партию инновационных комплексов радиоэлектронной б
|10.10.2014
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КРЭТ досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку не имеющих аналогов в мире станций радиоэлектронного подавления «Красуха-2»
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех поставил Министерству обороны РФ новейшие мобильные комплексы ради
|06.10.2014
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КРЭТ рассказал о перспективных направлениях в области разработки систем РЭБ
радиоэлектронные технологии регионам России» представители Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех выступили с докладом «Инновационные технологии в области разработк
|16.09.2014
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КРЭТ совместно с Rohde & Schwarz запустил в России серийное производство радиоизмерительной аппаратуры
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации Ростех и немецкая компания Rohde & Schwarz запустили совместное серийное
|15.08.2014
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Новая стратегия КРЭТ позволит холдингу диверсифицировать производство и утроить выручку
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) представил концепцию обновленной стратегии развития до 2025 г., которая позволит холдин
|14.08.2014
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КРЭТ и Казанский федеральный университет договорились о сотрудничестве
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» и Казанский (Приволжский) федеральный университет подписали согл
|22.07.2014
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Авиаэлектронная «дочка» «Ростеха» будет заниматься кибербезопасностью
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) расширил сферу деятельности и занялся кибербезопасностью, следует из его официального с
|22.07.2014
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КРЭТ расширит деятельность и займется кибербезопасностью
В Концерне «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех введена новая должность заместителя генерального директора по защи
|10.07.2014
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КРЭТ предложил механизм опережающего финансирования модернизации предприятий
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал механизм опережающего финансирования технического пер
|07.07.2014
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КРЭТ консолидировал контрольный пакет акций производителя радиолокационного оборудования «Фазотрон-НИИР»
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» завершил сделку по приобретению пакета акций корпорации «Фазотро
|03.07.2014
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В Казани создадут кластер по разработке и выпуску систем ИБ двойного назначения за 10,6 млрд руб.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех подготовил проект создания в Казани к 2018 г. современного научно-
|25.04.2014
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На входящем в КРЭТ предприятии открылся новый цех цифровых и сверхвысокочастотных приборов
На радиозаводе «Сигнал» (г. Ставрополь), входящем в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), состоялось открытие второй очереди современного сборочно-монтажного цеха радиоэлектрон
|07.04.2014
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Ростех представил новый бренд концерна «Радиоэлектронные технологии»
Госкорпорация Ростех представила новый бренд концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). За счёт продвижения брендов Ростеха и входящих в него холдингов, а также усиления вним
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Колесов Николай 23 19
|Путин Владимир 3454 6
|Чемезов Сергей 147 5
|Евтушенко Олег 145 5
|Моторин Максим 4 4
|Рыжов Алексей 19 4
|Янукович Виктор 57 4
|Насенков Игорь 7 4
|Сердюков Анатолий 84 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Жуков Игорь 7 3
|Goranson Annie - Горансон Энни 4 3
|Борисов Юрий 122 2
|Бровко Василий 60 2
|Мантуров Денис 126 2
|Черных Дмитрий 16 2
|Мельников Алексей 74 2
|Зеленский Владимир 32 2
|Морозова Анастасия 36 2
|Фомина Алена 9 2
|Тимченко Геннадий 10 2
|Газизов Камиль 68 2
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
|Якунин Александр 50 2
|Артяков Владимир 8 2
|Дмитроченко Сергей 8 2
|Райкова Наталья 5 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Липов Андрей 68 2
|Сахненко Сергей 91 1
|Назаров Александр 76 1
|Мальнев Алексей 11 1
|Мальков Антон 46 1
|Солодухин Константин 119 1
|Трушкин Константин 60 1
|Баланова Светлана 37 1
|Терляков Олег 13 1
|Швецов Владимир 52 1
|Логунов Владимир 15 1
|Минниханов Рустам 122 1
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