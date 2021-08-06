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Ростех
КРЭТ
Концерн Радиоэлектронные Технологии



06.08.2021 КРЭТ разработал навигатор для точного приземления парашютистов
23.07.2021 КРЭТ впервые представил коммутатор на отечественном процессоре
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода
19.05.2021 Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры
25.12.2020 КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл
20.02.2020 КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей
15.10.2019 «Радиоэлектронные технологии» начали серийное производство кардиорегистраторов Ritmer
19.02.2018 «КРЭТ» создаст инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России
22.09.2017 X-Com автоматизировала работу сотрудников концерна «Радиоэлектронные технологии»
06.11.2015 КРЭТ и РКС будут сотрудничать в области разработки и реализации программ импортозамещения защищенных информационных технологий и систем
28.10.2015 Решения КРЭТ позволяют России реализовывать асимметричную стратегию ограничения доступа к определенным территориям
10.09.2015 КРЭТ в первом полугодии 2015 г. увеличил выручку почти в 1,4 раза
03.09.2015 «Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015»
13.03.2015 КРЭТ представил социально-медицинский радиокоммуникационный браслет серии «Опека»
16.12.2014 КРЭТ займется созданием средств защиты информации в системе военного и государственного управления
19.11.2014 КРЭТ приступил к испытаниям инновационных плат
11.11.2014 КРЭТ займется созданием систем бортового радиоэлектронного оборудования нового поколения на основе радиофотоники
20.10.2014 КРЭТ поставил уникальный комплекс РЭБ «Гималаи» для ПАК ФА
10.10.2014 КРЭТ досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку не имеющих аналогов в мире станций радиоэлектронного подавления «Красуха-2»
06.10.2014 КРЭТ рассказал о перспективных направлениях в области разработки систем РЭБ
16.09.2014 КРЭТ совместно с Rohde & Schwarz запустил в России серийное производство радиоизмерительной аппаратуры
15.08.2014 Новая стратегия КРЭТ позволит холдингу диверсифицировать производство и утроить выручку
14.08.2014 КРЭТ и Казанский федеральный университет договорились о сотрудничестве
13.08.2014 В России создали универсальный зарядник для электромобилей
22.07.2014 Авиаэлектронная «дочка» «Ростеха» будет заниматься кибербезопасностью
22.07.2014 КРЭТ расширит деятельность и займется кибербезопасностью
10.07.2014 КРЭТ предложил механизм опережающего финансирования модернизации предприятий
07.07.2014 КРЭТ консолидировал контрольный пакет акций производителя радиолокационного оборудования «Фазотрон-НИИР»
03.07.2014 В Казани создадут кластер по разработке и выпуску систем ИБ двойного назначения за 10,6 млрд руб.
25.04.2014 На входящем в КРЭТ предприятии открылся новый цех цифровых и сверхвысокочастотных приборов
07.04.2014 Ростех представил новый бренд концерна «Радиоэлектронные технологии»

Публикаций - 75, упоминаний - 135

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2406 57
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 729 8
Microsoft Corporation 21735 7
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 537 6
Ростех - Технодинамика 27 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 34 5
Высокоточные комплексы НПО 9 5
Ростех - КРЭТ ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 13 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 241 4
Цифровое оружие и защита 4 4
РТИ 128 4
СТЦ - Специальный Технологический Центр 9 4
Новатор ОКБ - Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л.В. 16 4
Микрон - Micron 633 4
Oracle Corporation 5880 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 143 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 208 3
Ангстрем-Т 96 3
Галактика - Корпорация 849 3
Ростех - Швабе Холдинг 157 3
АФК Система ПАО 1641 3
Red Hat 1141 2
Корус Консалтинг ГК 997 2
Ростех - Автоматика Концерн 642 2
5487 2
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 28 2
Ангстрем-М 21 2
AMT Group - АМТ-Груп 252 2
Ситроникс - Sitronics 917 2
Базальт СПО 222 2
Ростех - РТ-Информ 113 2
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 13 2
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 2
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 86 1
Bentley Systems 54 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7891 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 13 1
Ростех - КРЭТ - Элтом НПП 1 1
IDT - АйДиТи - Интеллектуальные Средства Проектирования 5 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие 15 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 59 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 187 8
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 58 7
Ростех - Вертолеты России 127 7
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 81 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 40 5
СтройГазМонтаж 13 4
ИнвестКапиталБанк 21 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
СМП банк - Северный морской путь 73 4
Транснефть 219 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 84 4
Стройтрансгаз 17 4
Зест -лизинговая компания 6 4
Трансойл 12 4
Сахатранс 6 4
Аброс ИК 7 4
Русское время - Часовой дом 5 4
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 131 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4993 3
Авиа Групп 4 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 2
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 2
Туполев ПАО 26 2
Новатэк - Новафининвест 36 2
РЖД - Российские железные дороги 1378 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 26 2
Сургутнефтегаз - СНГ 165 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 271 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1990 2
Газпром ПАО 865 2
ГПБ - Газпромбанк 807 2
Роснефть НК 421 2
Газпром нефть 405 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 344 2
РСХБ - Россельхозбанк 212 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 2
Градиент 24 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 116 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1241 7
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1958 5
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 482 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2388 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7495 3
Президент Российской Федерации 2647 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 535 3
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 55 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 260 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 157 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 444 2
Администрация Президента РФ 760 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 274 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2194 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 970 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 100 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1349 2
Рособоронэкспорт 74 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 30 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 12 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 17 1
Правительство Краснодарского края 13 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 171 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 765 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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