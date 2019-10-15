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«Радиоэлектронные технологии» начали серийное производство кардиорегистраторов Ritmer

Интеграция Электроника

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на телемедицинский кардиорегистратор Ritmer. Биометрический комплекс российской разработки позволит в режиме реального времени дистанционно проводить мониторинг и анализ состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В ближайшее время «Ростех» начнет поставки нового изделия заказчикам.

Ritmer – миниатюрный телемедицинский модуль, который крепится на теле пациента и непрерывно регистрирует ЭКГ-сигнал, данные акселерометра и фиксирует изменения в состоянии сердечно-сосудистой системы. По каналу Bluetooth данные ЭКГ передаются на смартфон/планшет пациента через мобильное приложение Ritmer. Эти же данные передаются в облачный сервер Ritmer, где проводится полная интерпретация и анализ данных. Врач может получить результаты через личный кабинет с любого ПК, подключенного к интернету, или в мобильном приложении. Таким образом, медицинские работники всегда имеют доступ к актуальной клинической картине и могут оперативно реагировать на опасные признаки, предотвращая критические ситуации.

«По статистике сердечно-сосудистые заболевания занимают первые строчки среди причин смертности населения во всем мире. Борьба с ними – один из ключевых приоритетов нацпроекта "Здравоохранение". Телемедицинские средства кардиодиагностики позволяют осуществлять регулярный дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. Такие системы удобны и для пациента, и для врача. Мы рассчитываем, что новое изделие станет основой системы диспансеризации и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время уже получены заказы на изделие от медучреждений четырех российских регионов и нескольких крупных аптечных сетей», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Кардиорегистратор Ritmer – это часть системы «Ritmer.медицина», которая также включает мобильное приложение, облачный сервер с блоком аналитики и «личный кабинет» наблюдающего врача. Программное обеспечение, разработанное КРЭТ, позволяет в рамках дистанционного мониторинга проводить автоматический анализ электрокардиограмм. Через мобильное приложение пациенты смогут получить сведения об актуальной клинической картине и напрямую связаться с лечащим врачом. Производством регистраторов Ritmer займется Рязанский приборный завод.

«До сегодняшнего дня российских изделий с подобной функциональностью на рынке телемедицины не было. Массовое использование комплекса позволит увеличить период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан за счет профилактики, ранней диагностики заболеваний и развития системы долговременного ухода за пациентами. Кроме того, использование дистанционных технологий позволит оптимизировать финансовые расходы государственного бюджета на наблюдение за больными сердечно-сосудистыми заболеваниями и их лечение», – отметил заместитель генерального директора КРЭТ по стратегическому планированию и реализации ФЦП Максим Моторин.

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