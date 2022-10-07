Два проекта КРЭТ выиграли конкурс субсидий Минпромторга России

По итогам конкурса Министерства промышленности и торговли РФ два предприятия АО «КРЭТ» — УППО и ОКБ «Электроавтоматика им. П.А.Ефимова» — вошли в десятку рейтинга на получение субсидии из федерального бюджета. Субсидии в размере 168 млн рублей и 216 млн руб. соответственно будут предоставлены предприятиям АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» на создание электронной компонентной базы и модулей. Об этом CNews сообщили представители КРЭТ.

Заявка УППО подана на субсидирование производства универсального электронного силового модуля мощностью 30 кВт, основная область применения для которого – зарядные станции для электромобилей. На данный момент уже ведутся НИОКР, в первом полугодии 2023 г. запланирован старт производства. К 2026 г. прогнозируется выход на объем производства в 7500 единиц, что составит порядка 20% рынка силовых модулей.

Согласно поданной заявке ОКБ «Электроавтоматика им. П.А.Ефимова» планирует завершить разработку трех видов модулей электропитания повышенной помехозащищенности и конфигуратор сети для оптимизации системы снабжения к 2024 г. После чего в течение четырех лет планируется производство 17,2 тыс. единиц продукции, что по прогнозам составит порядка 40% доли российского рынка электронной промышленности. Модули имеют широкий спектр применения в авиационной промышленности, железнодорожной отрасли, а также в телекоммуникационном оборудовании.

«В текущих условиях важно обеспечить финансирование импортозамещения электронной компонентной базы, и поддержка Минпромторга в этом очень востребована. За счет субсидий мы сможем возместить в первом случае порядка 64% затрат, а во втором – 90%, остальное финансирование – собственные средства КРЭТ. Заявленные продукты находятся на разных этапах производства, у проектов различные сроки реализации, но оба продукта имеют принципиальное значение для российского рынка», - сказал заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции Максим Моторин.

Из протокола следует, что всего было подано 78 заявок, из них победителями стали только 30. С каждым предприятием будет заключено соответствующее соглашение в течение 30 рабочих дней с момента подписания протокола. Очередность подписаний будет соответствовать порядковому номеру проекта в опубликованном списке: УППО присвоен второй номер, а ОКБ «Электроавтоматика им. П.А.Ефимова» – номер восемь. Одно из условий конкурса – обязательство претендента, что выручка от разработанных модулей составит не менее размера полученной субсидии, а от разработанной ЭКБ – не менее половины субсидии.

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Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ») – российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 г. Входит в состав госкорпорации «Ростех». Предприятия концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В концерн входят порядка 90 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных в семи федеральных округах России с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников – порядка 43 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.