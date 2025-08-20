Разделы

Колесов Николай


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 «Вертолеты России» перешли на отечественную систему управления корпоративными процессами 1
19.12.2022 Загадочная ИТ-компания наказала сбежавшую из России HPE на крупнейшую в истории сумму 1
15.09.2022 Таинственная ИТ-компания подала крупнейший в истории России иск к HPE 2
06.08.2021 КРЭТ разработал навигатор для точного приземления парашютистов 1
23.07.2021 КРЭТ впервые представил коммутатор на отечественном процессоре 1
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода 1
19.05.2021 Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры 1
25.12.2020 КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл 1
16.10.2020 В России начинается производство доступных бионических протезов 1
18.03.2020 Ростех создаст комплекс бортового оборудования для дирижаблей нового поколения 1
25.07.2019 Разработка Ростеха позволит Росгидромету точнее прогнозировать погоду 1
28.10.2015 Решения КРЭТ позволяют России реализовывать асимметричную стратегию ограничения доступа к определенным территориям 1
16.12.2014 КРЭТ займется созданием средств защиты информации в системе военного и государственного управления 1
11.11.2014 КРЭТ займется созданием систем бортового радиоэлектронного оборудования нового поколения на основе радиофотоники 1
10.10.2014 КРЭТ досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку не имеющих аналогов в мире станций радиоэлектронного подавления «Красуха-2» 1
16.09.2014 КРЭТ совместно с Rohde & Schwarz запустил в России серийное производство радиоизмерительной аппаратуры 1
15.08.2014 Новая стратегия КРЭТ позволит холдингу диверсифицировать производство и утроить выручку 1
22.07.2014 КРЭТ расширит деятельность и займется кибербезопасностью 1
10.07.2014 КРЭТ предложил механизм опережающего финансирования модернизации предприятий 1
07.07.2014 КРЭТ консолидировал контрольный пакет акций производителя радиолокационного оборудования «Фазотрон-НИИР» 1
03.07.2014 В Казани создадут кластер по разработке и выпуску систем ИБ двойного назначения за 10,6 млрд руб. 1
07.04.2014 Ростех представил новый бренд концерна «Радиоэлектронные технологии» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Колесов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3274 17
Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 22 3
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения 6 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 21 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1350 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 643 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 199 2
Xerox 1146 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 155 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 2
D-Link - Д-Линк Трейд 376 2
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 25 2
Радиоэлектроника НПО имени В. И. Шимко 3 2
8669 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 192 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1817 1
Meta Platforms - Facebook 4492 1
X Corp - Twitter 2894 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4307 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 24 1
ННПО им. М.В. Фрунзе - Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе - Нижегородский завод имени Фрунзе 7 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1673 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 484 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - ВНИИПАС - Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладных автоматизированных систем - ИАС - Институт автоматизированных систем 18 1
КЗРТА - Калужский завод радиотехнической аппаратуры 1 1
Системпром ФГУП Концерн 13 1
Ростех - КРЭТ - Градиент ВНИИ - Градиент Всероссийский научно-исследовательский институт 3 1
Ростех - Экран НИИ ФГУП 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 860 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 117 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7836 2
РЖД - Российские железные дороги 1961 2
Новатэк Новафининвест 56 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
Полюс-С 1 1
Снежная Королева - СК Трейд 57 1
Техбионик 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 967 1
Роснефть НК - нефтяная компания 524 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 1
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 10 1
Градиент 91 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 11 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 1
Ростех - КРЭТ - КБПА - Конструкторское бюро промышленной автоматики 2 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3068 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 255 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 432 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12376 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 412 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 930 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 73 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1008 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1039 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 87 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 4
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54691 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70126 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1766 5
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 253 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12508 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 413 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21702 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17559 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3157 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3060 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11840 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 574 2
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 84 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14209 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13257 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11806 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14204 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6005 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16498 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32762 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2286 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1344 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2553 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7491 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2908 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 670 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1914 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4274 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1120 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6184 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25047 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3637 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7104 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2194 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3174 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1980 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3944 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4775 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7250 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30109 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1160 2
Ростех - КРЭТ - Градиент ВНИИ - Красуха РЭБ - российское семейство комплексов радиоэлектронной борьбы 4 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 222 2
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 2
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 1
Космодром Байконур 1070 1
Техбионик SmartLi - серия модульных бионических протезов 3 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 811 1
Google YouTube - Видеохостинг 2844 1
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Ростех - КРЭТ - Фора ЭЗС-DC 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5076 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1393 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
NVision Барьер 695 1
Ростех - КРЭТ - Ртуть-БМ 2 1
Евтушенко Олег 144 2
Жуков Игорь 6 2
Муравьев Станислав 1 1
Катков Алексей 42 1
Бровко Василий 54 1
Пожидаев Николай 85 1
Сорокин Вадим 11 1
Зайцев Дмитрий 13 1
Никитин Глеб 42 1
Колесову Николай 0 1
Россия - РФ - Российская федерация 152182 17
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 422 4
Земля - планета Солнечной системы 10527 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18156 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3164 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2019 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44799 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52903 2
Европа 24482 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 794 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2363 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3278 1
ЛНР - Луганская область 12 1
Германия - Федеративная Республика 12844 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2857 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1197 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1364 1
Украина 7718 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53608 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8811 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30875 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5832 4
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 365 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6150 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7693 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19720 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50053 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2393 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6483 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7697 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7191 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 536 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2304 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11254 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 467 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25242 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4215 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1300 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6109 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10386 1
Английский язык 6807 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3238 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2021 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1627 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1881 1
Кибернетика - Cybernetics 247 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16991 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 1
Здравоохранение - Реабилитация 402 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1388 1
Философия - Philosophy 471 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4227 1
Энергетика - Energy - Energetically 5362 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2520 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6949 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1003 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2073 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3397 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8287 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
Ростех - КРЭТ - КНИРТИ - Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт 5 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1044 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 417 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 83 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 28 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379046, в очереди разбора - 738365.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

