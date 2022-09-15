Таинственная ИТ-компания подала крупнейший в истории России иск к HPE

ИТ-компания «Имкотрейд» подала самый крупный за всю историю судебных разбирательств иск к HPE. Он составил полмиллиарда. Истец на рынке никому из опрошенных CNews ИТ-компаний не известен. Телефон компании не отвечает, а почта указана фиктивная. На сайте нет ни цен, ни ассортимента ИТ-товаров. При этом «Имкотрейд» в 2021 г. получила выручку в 3,3 млрд руб.



Иск к HPE на полмиллиарда

Как выяснил CNews, российская ИТ-компания «Имкотрейд» пытается взыскать через суд 557,6 млн руб. с ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» (российское юрлицо Hewlett-Packard Enterprise, HPE). Напомним, американская корпорация сообщила о том, что сворачивает свою деятельность в России в июне 2022 г.

Иск был подан 6 сентября 2022 г., 9 сентября возбуждено производство по делу. Заседание пройдет 27 ноября, написано в карточке дела в картотеке арбитражных судов.

«Имкотрейд» хочет взыскать самую большую сумму за всю историю поданных исков к российскому юрлицу HPE. До сих пор самая крупная из них не превышала нескольких десятков миллионов рублей. Общая сумма всех исков, поданных к «Хьюлетт паккард энтерпрайз» в 2022 г. составила на момент публикации материала 88,1 млн руб. Всего с марта было подано 12 исков (включая «Имкотрейд»). Среди обращавшихся в суд — «ИБС платформикс», «Смарт текнолоджис», «Новатэк» и пр.

Большая половина этих исков еще не рассмотрена. Судебное производство по трем из 12 прекращено, по одному суд полностью отказал. О единственной победе в суде над HPE CNews писал в начале сентября. Истец — российский подрядчик атомной отрасли добился в суде признания недействительным расторжения сервисного договора, заключенного с американской корпорацией.

Неизвестная компания

О компании «Имкотрейд» не слышали опрошенные CNews крупные российские ИТ-интеграторы и дистрибьюторы. Информации о компании в сети совсем нет, кроме одностраничного сайта, на котором нет информации о клиентах или проектах компании.

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По телефону, указанному на официальном сайте, несколько дней не отвечают. С электронной почтой похожая ситуация — при отправке письма на указанный на сайте адрес, приходит ответ от почтового сервера, что письмо не доставлено.

Согласно информации на сайте, компания поставляет оборудование (системы связи, сетевое оборудование, компьютеры, планшеты, игровое оборудование и пр.). Среди производителей, с которыми работает компания присутствуют HPE, Panasonic, D-Link и Xerox. Указания о том, какие модели представлены в ассортименте компании, а также их стоимости нет. Сделать заказ онлайн также нельзя.

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На сайте «Имкотрейд» отмечается, что компания отличается оперативной реакцией на запросы. Там же указывается, что «значительная часть продукции доступна со склада» или заказывается и доставляется по всей России.

Миллиардная выручка

Примечательна «Имкотрейд» и своей выручкой. Согласно «Контур.фокусу», ООО «Имкотрейд», образованная 2 сентября 2020 г., по результатам 2021 г. получила 3,3 млрд руб. выручки. Чистая прибыль компании составила 38,54 млн руб.

Гендиректором и единственным учредителем компании является Николай Колесов. Информации о нем в сети как о представителе «Имкотрейд» или любой другой ИТ-компании нет. Колесов также выступает учредителем ООО «Карат», которая предоставляет услуги по доставке продуктов питания. В ней Николай Колесову принадлежит 42,4%.

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В базе «Контур.фокуса», нет информации ни об одном госконтракте, заключенном с «Имкотрейд».