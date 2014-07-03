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Ростех Экран НИИ ФГУП

СОБЫТИЯ

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03.07.2014 В Казани создадут кластер по разработке и выпуску систем ИБ двойного назначения за 10,6 млрд руб. 1
20.04.2009 НИИ «Экран» выбирает поставщиков ИТ-оборудования 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Радиоэлектроника НПО имени В. И. Шимко 3 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
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Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Ростех - КРЭТ - КНИРТИ - Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт 5 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
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