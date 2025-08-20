Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«Вертолеты России» перешли на отечественную систему управления корпоративными процессами

Холдинг «Вертолеты России» завершил внедрение единой отечественной платформы управления сервисами 1С:Itilium взамен зарубежной, создав единую цифровую экосистему для 40 тыс. сотрудников и более 1 тыс. внутренних сервисов. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Вертолеты России».

Единая платформа стала центром управления всеми видами внутренних сервисов: обработкой обращений, инцидентов, запросов на доступ и централизованным внутренним каталогом услуг по всему холдингу. Теперь предприятия «Вертолетов России» работают по единым правилам поддержки внутренних сервисов, в полностью прозрачной среде, что обеспечивает эффективность, контроль и согласованность бизнес-процессов.

«Сегодня можно говорить о достижении хороших результатов в управлении ИТ-сервисами. Система уже обрабатывает около 25 тыс. заявок в месяц. Количество операций, которые в контакт-центре выполняются в ручном режиме, снизилось на 25%, построение отчетности ускорилось на 30%. Создание экосистемы обеспечило рост эффективности и прозрачности работы цифровых сервисов во всей компании. Особое внимание было уделено принципам цифровизации и импортозамещения – вся архитектура решения построена исключительно на отечественных технологиях. Такой подход обеспечивает стабильную работу, соответствие требованиям регуляторов и формирует полностью независимую цифровую среду, свободную от внешних зависимостей», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Решение о переходе на новую систему было принято после анализа работы предыдущей зарубежной платформы, которая не справлялась с растущей сложностью и объемами бизнес-процессов. В рамках стратегии по технологическому суверенитету холдинг «Вертолеты России» провел открытый конкурс, в котором победило решение 1С:Itilium, отвечающее строгим требованиям масштабируемости, безопасности и технологической независимости.

1С:Itilium трансформировалась из инструмента управления всеми ИТ-услугами холдинга в универсальную платформу управления корпоративными сервисами. Она охватывает административно-хозяйственную деятельность, процессы автотранспорта, работу с персоналом и управление запросами на доступ к информационным ресурсам.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

При этом решение глубоко интегрировано с HR-системами холдинга. При приеме на работу, переводе или оформлении система отпуска автоматически формирует необходимые заявки — от выдачи техники до настройки доступа. Это сводит ошибки к минимуму.

Теперь Service Desk в «Вертолетах России» — это не только поддержка ИТ, но и стратегическая платформа для цифровизации и унификации бизнес-процессов на уровне всего холдинга. Проект подготовлен за полтора года и реализован за восемь месяцев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Топ-6 внедрений кадрового электронного документооборота в России. Рейтинг CNews Analytics

Весь мир сел в лужу. Нейросети бесполезны для бизнеса после внедрения выручка не растет, расходы увеличиваются

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: