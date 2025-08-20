«Вертолеты России» перешли на отечественную систему управления корпоративными процессами

Холдинг «Вертолеты России» завершил внедрение единой отечественной платформы управления сервисами 1С:Itilium взамен зарубежной, создав единую цифровую экосистему для 40 тыс. сотрудников и более 1 тыс. внутренних сервисов. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Вертолеты России».

Единая платформа стала центром управления всеми видами внутренних сервисов: обработкой обращений, инцидентов, запросов на доступ и централизованным внутренним каталогом услуг по всему холдингу. Теперь предприятия «Вертолетов России» работают по единым правилам поддержки внутренних сервисов, в полностью прозрачной среде, что обеспечивает эффективность, контроль и согласованность бизнес-процессов.

«Сегодня можно говорить о достижении хороших результатов в управлении ИТ-сервисами. Система уже обрабатывает около 25 тыс. заявок в месяц. Количество операций, которые в контакт-центре выполняются в ручном режиме, снизилось на 25%, построение отчетности ускорилось на 30%. Создание экосистемы обеспечило рост эффективности и прозрачности работы цифровых сервисов во всей компании. Особое внимание было уделено принципам цифровизации и импортозамещения – вся архитектура решения построена исключительно на отечественных технологиях. Такой подход обеспечивает стабильную работу, соответствие требованиям регуляторов и формирует полностью независимую цифровую среду, свободную от внешних зависимостей», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Решение о переходе на новую систему было принято после анализа работы предыдущей зарубежной платформы, которая не справлялась с растущей сложностью и объемами бизнес-процессов. В рамках стратегии по технологическому суверенитету холдинг «Вертолеты России» провел открытый конкурс, в котором победило решение 1С:Itilium, отвечающее строгим требованиям масштабируемости, безопасности и технологической независимости.

1С:Itilium трансформировалась из инструмента управления всеми ИТ-услугами холдинга в универсальную платформу управления корпоративными сервисами. Она охватывает административно-хозяйственную деятельность, процессы автотранспорта, работу с персоналом и управление запросами на доступ к информационным ресурсам.

При этом решение глубоко интегрировано с HR-системами холдинга. При приеме на работу, переводе или оформлении система отпуска автоматически формирует необходимые заявки — от выдачи техники до настройки доступа. Это сводит ошибки к минимуму.

Теперь Service Desk в «Вертолетах России» — это не только поддержка ИТ, но и стратегическая платформа для цифровизации и унификации бизнес-процессов на уровне всего холдинга. Проект подготовлен за полтора года и реализован за восемь месяцев.