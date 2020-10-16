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Техбионик

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.10.2020 В России начинается производство доступных бионических протезов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Техбионик и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Код Безопасности 812 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 23 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 10 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ситроникс - Ситроникс Клауд - Sitronics Cloud - Концэл 8 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Экзоскелет - Exoskeleton 114 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 290 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 210 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 1
Техбионик SmartLi - серия модульных бионических протезов 4 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Концерн Гранит - Квантом - Квант-гибрид СУБД 8 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Колесов Николай 23 1
Муравьев Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Здравоохранение - Реабилитация 449 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Аренда 2687 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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