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КРЭТ разработал навигатор для точного приземления парашютистов

Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» разработал комплект навигации, который гарантирует высокую точность приземления парашютистов в сложных метеоусловиях в любое время суток. Эффективность устройства подтвердили испытания в Воздушно-десантных войсках.

Основа устройства – цифровой планшет, который крепится на груди в специальном подвесе, благодаря чему экран находится в поле зрения парашютиста. Десантируемый указывает целевые координаты, после чего прибор автоматически рассчитывает параметры приземления.

«Главной задачей разработчиков комплекта навигации парашютирования было создание устройства, которое повысит точность и безопасность десантирования даже в условиях недостаточной видимости. В ночное время, при неблагоприятных погодных условиях парашютист выполнит точный заход на посадку, ориентируясь на показания устройства. Наряду с увеличением точности и безопасности приземления, использование навигатора расширяет арсенал тактических приёмов одиночного и группового десантирования. Разработка может применяться в структурах, которые используют парашютную технику: ВДВ, МЧС, а также при тушении лесных пожаров», – сказал генеральный директор КРЭТ Николай Колесов.

При групповом десантировании навигаторы синхронизированы между собой и с головным устройством, находящимся на борту воздушного судна. Благодаря этому непосредственно в полете можно оперативно корректировать точку приземления каждого члена группы.

Комплект навигации парашютирования разработан Ульяновским конструкторским бюро приборостроения (входит в КРЭТ) совместно с компанией «Монитор софт».

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