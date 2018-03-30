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РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро
СОБЫТИЯ
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РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
|Колесов Николай 23 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Зайцев Дмитрий 14 1
|Введенский Андрей 10 1
|Гореликова Ольга 1 1
|Джанджгава Гиви 1 1
|Семенов Александр 166 1
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