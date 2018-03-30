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РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро

РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.03.2018 «Майтэк» расширила возможности Directum в «РПКБ» 3
26.03.2018 «Майтэк» автоматизировала полный цикл договорной деятельности в «РПКБ» 2
07.06.2017 «МайТэк» автоматизировала управление кадровыми процессами в «Раменском приборостроительном конструкторском бюро» 2
06.06.2016 «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum 3
31.05.2016 «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum 2
11.11.2014 КРЭТ займется созданием систем бортового радиоэлектронного оборудования нового поколения на основе радиофотоники 1
29.05.2013 В России создан венчурный фонд для оборонных предприятий 2
23.08.2007 "МАКС-2007": ФНПЦ "РПКБ" и Sagem Defense Securite создают СП в России 3
19.10.2005 Российские микроэлектронщики готовы вытеснить вендоров из ЮВА 1
10.09.2003 Оборонка вновь станет основой промышленности? 1

Публикаций - 11, упоминаний - 21

РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро и организации, системы, технологии, персоны:

МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 51 6
Directum - Директум 1240 5
9448 4
Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 23 2
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 44 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 1
Роскосмос - НПЦАП ФГУП - Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина 10 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 1
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения 6 1
Cadence Design Systems - cādence 71 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 491 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3419 1
Intel Corporation 12752 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 1
Крок - Croc 1952 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1262 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Lenovo Motorola 3558 1
Рексофт - Reksoft 485 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 100 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 25 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Газпром ПАО 1473 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 338 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5910 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 194 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3592 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35568 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13788 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1444 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2345 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4159 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4715 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10213 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24996 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2456 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8480 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 105 1
МПС - Международные платежные системы 147 1
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 67 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3620 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1256 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 538 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 768 1
Электроника - BiCMOS - Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor - БиКМОП - технология изготовления интегральных микросхем с использованием биполярных и КМОП-транзисторов на одном кристалле 21 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1611 1
PMIC - Power Management Integrated Circuit - технология интегральной схемы управления питанием 27 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12015 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22667 1
Стандартизация - Standardization 2319 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11425 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2894 1
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 48 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 476 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 276 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1153 1
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 380 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9761 1
Оцифровка - Digitization 5116 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3378 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2628 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29503 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 1
Directum СЭД - ECM-система 303 2
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-24 ударный вертолёт 27 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2332 1
Реестр добросовестных экспортеров 211 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 500 1
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-26 тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт 17 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-28Н Ночной охотник - ударный вертолёт 25 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1546 1
Колесов Николай 23 1
Аммосов Юрий 46 1
Зайцев Дмитрий 14 1
Введенский Андрей 10 1
Гореликова Ольга 1 1
Джанджгава Гиви 1 1
Семенов Александр 166 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 7
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 100 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18895 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 2
Индия - Bharat 5827 2
Франция - Французская Республика 8123 2
Азия Восточная 186 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47174 1
Земля - планета Солнечной системы 10824 1
Южная Корея - Республика 7000 1
Азия - Азиатский регион 5875 1
Япония 13741 1
Беларусь - Белоруссия 6234 1
Финляндия - Финляндская Республика 3689 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8461 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3425 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4437 1
Израиль 2842 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1690 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1664 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Беларусь - Минск 696 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 173 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 402 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 314 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 6
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 679 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56934 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33236 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17954 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1691 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6633 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 49 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6514 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3356 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 381 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3411 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 734 1
Налогообложение - Амортизационные отчисления - Depreciation charges 35 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2396 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3918 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2118 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21300 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6092 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 484 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 1
EE Times 160 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 224 1
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