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МайТэк
Major Technologies Group
MT Group


18.03.2019 «Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты» 3
27.12.2018 «МайТэк» представила отчет модификаций для Directum 1
19.11.2018 «Майтэк» обновила процесс по работе с приказами и распоряжениями «Миррико менеджмент» в системе Directum 1
30.07.2018 «Майтэк» оптимизирует процессы по работе с первичными учетными документами в «Миррико менеджмент» 2
20.07.2018 «Майтэк» завершил проект по автоматизации процессов оценки персонала в ГК «Локотех» 1
28.05.2018 «Майтэк» автоматизирует кадровые процессы «Банка Казани» 1
30.03.2018 «Майтэк» расширила возможности Directum в «РПКБ» 2
26.03.2018 «Майтэк» автоматизировала полный цикл договорной деятельности в «РПКБ» 1
28.12.2017 «Майтэк» представила решение «Организационная структура предприятия» для Directum 2
09.10.2017 «Майтэк» обновила панель виджетов DIRECTUM 1
29.08.2017 Clover Group автоматизирует процессы с помощью DirectumRX 2
26.06.2017 «МайТэк» автоматизирует электронный документооборот ТФОМС Республики Татарстан на базе Directum 3
07.06.2017 «МайТэк» автоматизировала управление кадровыми процессами в «Раменском приборостроительном конструкторском бюро» 1
28.04.2017 «МайТэк» организует юридически значимый документооборот между«Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис» 3
21.03.2017 «МайТэк» представила новое решение для управления веб-контролами в СЭД Directum 1
17.03.2017 «Майтэк» внедряет мобильное управление процессами в «Славнефть-Мегионнефтегазе» 1
27.02.2017 «МайТэк» автоматизирует бюджетирование на базе ECM-системы Directum в «Банке Казани» 1
30.11.2016 Лидеры российского рынка СЭД/ECM показывают впечатляющий рост 1
26.08.2016 «Банк Казани» расширил масштабы использования ECM-системы Directum 1
16.08.2016 «Наско» автоматизировала согласование договоров страхования транспорта на базе Directum 2
18.07.2016 «МайТэк» внедряет Directum в «НИИнефтепромхиме» 2
15.07.2016 «МайТэк» переводит «Локотех» на безбумажный документооборот 2
06.06.2016 «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum 2
31.05.2016 «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum 2
06.04.2016 «МайТэк» автоматизировала ключевые бизнес-процессы «Ойлэкт» на базе Directum 2
15.02.2016 «Славнефть-Мегионнефтегаз» автоматизировала управление закупками в сфере нефтедобычи на базе Directum 1
19.11.2015 Directum обеспечивает слаженную работу 25 подразделений «Мостостроя-12» 2
30.06.2015 СЭД Directum внедрена в «Локомотивных технологиях» 1
16.06.2015 ECM-система Directum внедрена в «ГидроТехАтоме» 2
23.03.2015 «МайТэк» внедряет Directum в «ТМХ-Сервисе» 4
11.02.2015 «МайТэк» внедряет Directum в «Славнефти-Мегионнефтегазе»: второй этап проекта 2
16.12.2014 «МайТэк» внедрила Directum в «Желдорреммаше» 2
09.10.2014 «Локомотивные технологии» внедряют Directum 2
21.03.2014 «Проминтел» объединил свои дочерние компании с помощью СЭД Directum 1
23.01.2014 «Роял Тайм Групп» внедрила Directum 2
27.09.2013 Медиахолдинг «Новый Век» внедрил Directum 1
22.05.2013 «Одис» внедрил ECM-систему Directum 1
05.03.2013 «Татсоцбанк» расширяет масштабы использования Directum 1
08.02.2013 Телерадиокомпания «Новый Век» внедряет Directum 2
19.11.2012 «Татсоцбанк» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью Directum 1

Публикаций - 44, упоминаний - 73

МайТэк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Directum - Директум 647 6
3779 3
Dell EMC 2419 1
ELMA 106 1
КСК Технологии 27 1
Логика Бизнеса 141 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
Крок 1221 1
КБЭР - Банк Казани 14 3
РПКБ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 7 2
Миррико - Mirrico 6 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Directum - DirectumRX 62 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Directum СЭД 68 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Directum iDecide Documents for iPad 5 1
Войленко Алексей 2 1
Бейдер Александр 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 9
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 4
Россия - ПФО - Казань 1522 4
Россия - Раменское 37 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Россия - Тверь 328 1
Россия - Брянск 216 1
Казахстан - Республика 2650 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - Мытищи 85 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769546, в очереди разбора - 673230.
Создано именных указателей - 46354.
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