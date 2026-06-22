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МайТэк Major Technologies Group MT Group
«МайТэк» (официальное название — ООО «МайТэк», также известна как Major Technologies Group или MT Group) специализируется на внедрении, адаптации и сопровождении систем электронного документооборота (СЭД) и управления взаимодействием на базе платформы Directum. Компания выступает в роли генерального партнёра Directum и реализует проекты по автоматизации бизнес-процессов в государственных и коммерческих организациях.
Ключевые компетенции включают:
- Внедрение и кастомизация Directum RX и Directum;
- Разработка технических и бизнес-решений (например, «Финансовый архив», «Организационная структура предприятия», «Управление веб-контролами»);
- Обучение пользователей и администраторов;
- Интеграция Directum с другими ИТ-системами (включая SAP ERP, 1С и др.);
- Поддержка межкорпоративного юридически значимого ЭДО.
Сильные стороны — экспертиза в экосистеме Directum, опыт реализации проектов в крупных холдингах с территориально распределённой структурой, способность выполнять проекты в сжатые сроки (часто менее 3 месяцев). Специализация ограничена в основном экосистемой одного вендора.
Компания участвует в проектах с государственными и квазигосударственными структурами, включая:
- ТФОМС Республики Татарстан (внедрение СЭД);
- предприятия с госучастием: «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», «РПКБ» (оборонная промышленность), «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Информация о конкретных госконтрактах в ЕИС не раскрыта.
«МайТэк» регулярно упоминается в публикациях CNews как исполнитель проектов на базе Directum. В картах рынка CNews по СЭД и ECM-системам компания фигурирует как один из ключевых партнёров Directum, однако не входит в топ-5 системных интеграторов по объёму выручки или числу проектов. Данные о включении в официальные рейтинги отсутствуют.
Ключевые клиенты:
- Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск (добыча углеводородов) — миграция 650 пользователей на Directum RX;
- ГК «Ключевые системы и компоненты» (транспортное машиностроение) — объединение 15+ предприятий в единой СЭД;
- «Славнефть-Мегионнефтегаз» (нефтедобыча) — многолетнее сотрудничество, автоматизация закупок, бюджетирования, мобильный доступ;
- «Раменское приборостроительное КБ» (оборонка, авионика) — полный цикл договорной деятельности, кадровые процессы;
- «Банк Казани» — автоматизация HR-процессов и бюджетирования.
Деловые связи:
- Directum — генеральный партнёр;
- 1С — интеграция решений (например, с 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия);
- SAP — реализован проект межсистемного ЭДО между SAP ERP и Directum.
Собственные технические решения на базе Directum:
- «Журнал выполненных модификаций» — отчёт по всем изменениям в системе;
- «Панель виджетов DIRECTUM» — персонализированный дашборд;
- «Организационная структура предприятия» — динамическая визуализация оргсхемы;
- «Управление веб-контролами» — упрощение разработки и сопровождения интерфейсов;
- «Финансовый архив» — обмен и хранение первичных учётных документов.
Ключевые технологии:
- Веб-ориентированная архитектура;
- Интеграция через API и коннекторы;
- Поддержка усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП);
- Offline-режим (через Directum Solo).
Собственные патенты не выявлены.
Российские конкуренты (интеграторы СЭД):
- «ЭОС» (разработчик «ДЕЛО»);
- «1С» («1С:Документооборот»);
- «КРОК»;
- «ИТ-ГРАД»;
- «АйТи»;
- «Ланит»;
- «Инфосистемы Джет»;
- «Техносерв»;
- «Рексофт».
Зарубежные аналоги:
- OpenText (Канада) — ECM-платформа;
- M-Files (Финляндия) — управление информацией на основе метаданных;
- DocuWare (Германия) — облачная СЭД;
- Laserfiche (США) — управление документами и процессами.
Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 377 702 996 ₽*
СОБЫТИЯ
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|22.06.2026
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Банк «Аверс» перешел на платформу Directum RX при поддержке «МайТэк»
АО Банк «Аверс» завершил миграцию с Directum 5 на платформу Directum RX. Работы на проекте выполнила компания «МайТэк». Об этом CNews сообщили представители Directum. Банк «Аверс» с 2014 г. использует решения Directum для цифровизации делопроизводства. Переход с системы Directum 5 на платформу Directum
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«Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты»
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|27.12.2018
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«МайТэк» представила новый отчет для разработчиков Directum, который позволяет увидеть все модификации по системе в любом временном разрезе с момента ее существования в организации. Зачастую раз
|19.11.2018
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«Майтэк» обновила процесс по работе с приказами и распоряжениями «Миррико менеджмент» в системе Directum
«Майтэк» обновила процесс по работе с приказами и распоряжениями «Миррико менеджмент» в системе Directum. ГК «Миррико» занимается производством и поставкой химических реагентов различного назнач
|30.07.2018
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«Майтэк» оптимизирует процессы по работе с первичными учетными документами в «Миррико менеджмент»
«Майтэк» оптимизирует процессы по работе с первичными учетными документами в «Миррико менеджмент». Проект будет выполнен в системе Directum на базе технического решения «Финансовый архив». Решен
|20.07.2018
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«Майтэк» завершил проект по автоматизации процессов оценки персонала в ГК «Локотех»
«Майтэк» объявил о завершении внедрения модуля «Оценка эффективности персонала», который позволяет проводить различные процессы по оценке личностно-профессиональных компетенций сотрудников в авт
|28.05.2018
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«Майтэк» автоматизирует кадровые процессы «Банка Казани»
«Майтэк» автоматизирует в Directum процессы отдела подбора, оценки и развития персонала «Банка Казани». Уникальная проекта состоит в том, что не только рекрутеры будут вести сотрудников в ECM-cи
|30.03.2018
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«Майтэк» расширила возможности Directum в «РПКБ»
«Майтэк», генеральный партнер Directum, объявила о завершении проекта по расширению возможности системы в «Раменском приборостроительном конструкторском бюро». Охвачены процессы сбора данных и с
|26.03.2018
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«Майтэк» автоматизировала полный цикл договорной деятельности в «РПКБ»
«Майтэк» объявила о завершении проекта по автоматизации полного цикла договорной деятельности
|28.12.2017
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«Майтэк» представила решение «Организационная структура предприятия» для Directum
«Майтэк» представила для пользователей Directum новое техническое решение «Организационная структура предприятия». Решение визуализирует организационную структуру малых и средних компаний: отраж
|09.10.2017
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«Майтэк» обновила панель виджетов DIRECTUM
«Майтэк» объявила о расширении функциональных возможностей технического решения «Панель виджетов DIRECTUM». В новой версии акцент сделан на персонализации пользовательских настроек виджетов. Пан
|26.06.2017
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«МайТэк» автоматизирует электронный документооборот ТФОМС Республики Татарстан на базе Directum
«МайТэк» объявила о начале внедрения системы электронного документооборота Directum в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (Фонд). В рамках проекта п
|07.06.2017
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«МайТэк» автоматизировала управление кадровыми процессами в «Раменском приборостроительном конструкторском бюро»
Компания «МайТэк» завершила внедрение технического решения «Кадровые процессы» для кадровой службы «Раменского приборостроительного конструкторского бюро» (РПКБ). В ходе проекта были разработаны 3 процес
|28.04.2017
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«МайТэк» организует юридически значимый документооборот между«Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис»
Компания «МайТэк» запустила пилотный проект по организации межкорпоративного юридически значимого электронного документооборота между компаниями «Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис». Особенностью проекта яв
|21.03.2017
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«МайТэк» представила новое решение для управления веб-контролами в СЭД Directum
Компания «МайТэк» представила новое решение — «Управление веб-контролами». Решение призвано снизить трудозатраты прикладных разработчиков на хранение, сопровождение, модификацию и использование веб-контр
|17.03.2017
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«Майтэк» внедряет мобильное управление процессами в «Славнефть-Мегионнефтегазе»
«Майтэк» объявила о работе над внедрением мобильного управления процессами в «Славнефть-Мегионнефтегаз» с помощью Directum Solo. Как рассказали CNews в компании, удаленное руководство работой со
|27.02.2017
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«МайТэк» автоматизирует бюджетирование на базе ECM-системы Directum в «Банке Казани»
Компания «МайТэк» автоматизирует бюджетирование с помощью ECM-системы Directum в КБЭР «Банк Казани». Технология позволит экономить и оптимизированно управлять финансами банка, сообщили CNews в Directum.
|18.07.2016
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«МайТэк» внедряет Directum в «НИИнефтепромхиме»
Компания «МайТэк» приступила к внедрению системы электронного документооборота Directum в «НИИнефтепромхиме». В СЭД будет настроен прозрачный документооборот по всему циклу процессов научно-исследователь
|15.07.2016
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«МайТэк» переводит «Локотех» на безбумажный документооборот
Компания «МайТэк», генеральный партнер компании Directum, автоматизировала процесс обмена внутренними документами в группе компаний «Локотех». Теперь движение свыше 12 тыс. договоров и спецификаций в рам
|06.04.2016
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«МайТэк» автоматизировала ключевые бизнес-процессы «Ойлэкт» на базе Directum
Компания «МайТэк», генеральный партнер Directum, в короткие сроки автоматизировала ключевые бизнес-проц
|23.03.2015
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«МайТэк» внедряет Directum в «ТМХ-Сервисе»
Компания «МайТэк» приступила ко внедрению системы электронного документооборота Directum в компании «ТМХ-Сервис», входящей в сервисный локомотивный холдинг «ЛокоТех». Как сообщили CNews в компании Direct
|11.02.2015
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«МайТэк» внедряет Directum в «Славнефти-Мегионнефтегазе»: второй этап проекта
Компания «МайТэк», генеральный партнер Directum, приступила ко второму этапу работ по внедрению СЭД Directum в компании «Славнефть-Мегионнефтегаз». Об этом CNews сообщили в компании Directum. «Славнефть-
|16.12.2014
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«МайТэк» внедрила Directum в «Желдорреммаше»
Компания «МайТэк», генеральный партнер Directum, завершила проект внедрения СЭД в компании «Желдорреммаш», работающей на рынке производства запасных частей и ремонта тягового подвижного состава в России.
МайТэк и организации, системы, технологии, персоны:
|Касимов Денис 23 3
|Шакиров Руслан 3 2
|Иванова Елена 83 1
|Потапов Дмитрий 15 1
|Баранова Елена 8 1
|Вайнштейн Виктор 37 1
|Войленко Алексей 2 1
|Бейдер Александр 75 1
|Мамаев Сергей 1 1
|Гореликова Ольга 1 1
|Марданова Дания 1 1
|Терехина Лилия 1 1
|Галимов Дамир 1 1
|Файзуллин Ренат 1 1
|Аминов Ильшат 1 1
|Завьялов Аскар 2 1
|Сафиуллин Ильшат 1 1
|Фасхутдинова Алина 1 1
|Саралидзе Вадим 1 1
|Рафаезовна Галия 1 1
|Микакова Эльмира 1 1
|Андреев Владимир 101 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Ведомости 1466 1
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