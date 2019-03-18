Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МайТэк
Major Technologies Group
MT Group
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Публикаций - 44, упоминаний - 73
МайТэк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Directum - Директум 647 6
|1С 3779 3
|Dell EMC 2419 1
|ELMA 106 1
|КСК Технологии 27 1
|Логика Бизнеса 141 1
|Docsvision - ДоксВижн 780 1
|Крок 1221 1
|КБЭР - Банк Казани 14 3
|РПКБ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 7 2
|Миррико - Mirrico 6 2
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Локотех - Локомотивные технологии 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769546, в очереди разбора - 673230.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769546, в очереди разбора - 673230.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru