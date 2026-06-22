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МайТэк Major Technologies Group MT Group

МайТэк - Major Technologies Group - MT Group

«МайТэк» (официальное название — ООО «МайТэк», также известна как Major Technologies Group или MT Group) специализируется на внедрении, адаптации и сопровождении систем электронного документооборота (СЭД) и управления взаимодействием на базе платформы Directum. Компания выступает в роли генерального партнёра Directum и реализует проекты по автоматизации бизнес-процессов в государственных и коммерческих организациях.

Ключевые компетенции включают:

  • Внедрение и кастомизация Directum RX и Directum;
  • Разработка технических и бизнес-решений (например, «Финансовый архив», «Организационная структура предприятия», «Управление веб-контролами»);
  • Обучение пользователей и администраторов;
  • Интеграция Directum с другими ИТ-системами (включая SAP ERP, и др.);
  • Поддержка межкорпоративного юридически значимого ЭДО.

Сильные стороны — экспертиза в экосистеме Directum, опыт реализации проектов в крупных холдингах с территориально распределённой структурой, способность выполнять проекты в сжатые сроки (часто менее 3 месяцев). Специализация ограничена в основном экосистемой одного вендора.

Компания участвует в проектах с государственными и квазигосударственными структурами, включая:

«МайТэк» регулярно упоминается в публикациях CNews как исполнитель проектов на базе Directum. В картах рынка CNews по СЭД и ECM-системам компания фигурирует как один из ключевых партнёров Directum, однако не входит в топ-5 системных интеграторов по объёму выручки или числу проектов. Данные о включении в официальные рейтинги отсутствуют.

Ключевые клиенты:

  1. Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск (добыча углеводородов) — миграция 650 пользователей на Directum RX;
  2. ГК «Ключевые системы и компоненты» (транспортное машиностроение) — объединение 15+ предприятий в единой СЭД;
  3. «Славнефть-Мегионнефтегаз» (нефтедобыча) — многолетнее сотрудничество, автоматизация закупок, бюджетирования, мобильный доступ;
  4. «Раменское приборостроительное КБ» (оборонка, авионика) — полный цикл договорной деятельности, кадровые процессы;
  5. «Банк Казани» — автоматизация HR-процессов и бюджетирования.

Деловые связи:

  • Directum — генеральный партнёр;
  • — интеграция решений (например, с 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия);
  • SAP — реализован проект межсистемного ЭДО между SAP ERP и Directum.


Собственные технические решения на базе Directum:

  • «Журнал выполненных модификаций» — отчёт по всем изменениям в системе;
  • «Панель виджетов DIRECTUM» — персонализированный дашборд;
  • «Организационная структура предприятия» — динамическая визуализация оргсхемы;
  • «Управление веб-контролами» — упрощение разработки и сопровождения интерфейсов;
  • «Финансовый архив» — обмен и хранение первичных учётных документов.

Ключевые технологии:

Собственные патенты не выявлены.

Российские конкуренты (интеграторы СЭД):

Зарубежные аналоги:

  1. OpenText (Канада) — ECM-платформа;
  2. M-Files (Финляндия) — управление информацией на основе метаданных;
  3. DocuWare (Германия) — облачная СЭД;
  4. Laserfiche (США) — управление документами и процессами.

Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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22.06.2026 Банк «Аверс» перешел на платформу Directum RX при поддержке «МайТэк»

АО Банк «Аверс» завершил миграцию с Directum 5 на платформу Directum RX. Работы на проекте выполнила компания «МайТэк». Об этом CNews сообщили представители Directum. Банк «Аверс» с 2014 г. использует решения Directum для цифровизации делопроизводства. Переход с системы Directum 5 на платформу Directum

18.03.2019 «Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты»

«Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты». Свыше 750 сотрудников более чем из 15 территориально распределенных предприятий группы теперь объединены сквозными процессами в
27.12.2018 «МайТэк» представила отчет модификаций для Directum

«МайТэк» представила новый отчет для разработчиков Directum, который позволяет увидеть все модификации по системе в любом временном разрезе с момента ее существования в организации. Зачастую раз
19.11.2018 «Майтэк» обновила процесс по работе с приказами и распоряжениями «Миррико менеджмент» в системе Directum

«Майтэк» обновила процесс по работе с приказами и распоряжениями «Миррико менеджмент» в системе Directum. ГК «Миррико» занимается производством и поставкой химических реагентов различного назнач
30.07.2018 «Майтэк» оптимизирует процессы по работе с первичными учетными документами в «Миррико менеджмент»

«Майтэк» оптимизирует процессы по работе с первичными учетными документами в «Миррико менеджмент». Проект будет выполнен в системе Directum на базе технического решения «Финансовый архив». Решен
20.07.2018 «Майтэк» завершил проект по автоматизации процессов оценки персонала в ГК «Локотех»

«Майтэк» объявил о завершении внедрения модуля «Оценка эффективности персонала», который позволяет проводить различные процессы по оценке личностно-профессиональных компетенций сотрудников в авт
28.05.2018 «Майтэк» автоматизирует кадровые процессы «Банка Казани»

«Майтэк» автоматизирует в Directum процессы отдела подбора, оценки и развития персонала «Банка Казани». Уникальная проекта состоит в том, что не только рекрутеры будут вести сотрудников в ECM-cи
30.03.2018 «Майтэк» расширила возможности Directum в «РПКБ»

«Майтэк», генеральный партнер Directum, объявила о завершении проекта по расширению возможности системы в «Раменском приборостроительном конструкторском бюро». Охвачены процессы сбора данных и с
26.03.2018 «Майтэк» автоматизировала полный цикл договорной деятельности в «РПКБ»

«Майтэк» объявила о завершении проекта по автоматизации полного цикла договорной деятельности

28.12.2017 «Майтэк» представила решение «Организационная структура предприятия» для Directum

«Майтэк» представила для пользователей Directum новое техническое решение «Организационная структура предприятия». Решение визуализирует организационную структуру малых и средних компаний: отраж
09.10.2017 «Майтэк» обновила панель виджетов DIRECTUM

«Майтэк» объявила о расширении функциональных возможностей технического решения «Панель виджетов DIRECTUM». В новой версии акцент сделан на персонализации пользовательских настроек виджетов. Пан
26.06.2017 «МайТэк» автоматизирует электронный документооборот ТФОМС Республики Татарстан на базе Directum

«МайТэк» объявила о начале внедрения системы электронного документооборота Directum в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (Фонд). В рамках проекта п
07.06.2017 «МайТэк» автоматизировала управление кадровыми процессами в «Раменском приборостроительном конструкторском бюро»

Компания «МайТэк» завершила внедрение технического решения «Кадровые процессы» для кадровой службы «Раменского приборостроительного конструкторского бюро» (РПКБ). В ходе проекта были разработаны 3 процес
28.04.2017 «МайТэк» организует юридически значимый документооборот между«Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис»

Компания «МайТэк» запустила пилотный проект по организации межкорпоративного юридически значимого электронного документооборота между компаниями «Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис». Особенностью проекта яв
21.03.2017 «МайТэк» представила новое решение для управления веб-контролами в СЭД Directum

Компания «МайТэк» представила новое решение — «Управление веб-контролами». Решение призвано снизить трудозатраты прикладных разработчиков на хранение, сопровождение, модификацию и использование веб-контр
17.03.2017 «Майтэк» внедряет мобильное управление процессами в «Славнефть-Мегионнефтегазе»

«Майтэк» объявила о работе над внедрением мобильного управления процессами в «Славнефть-Мегионнефтегаз» с помощью Directum Solo. Как рассказали CNews в компании, удаленное руководство работой со
27.02.2017 «МайТэк» автоматизирует бюджетирование на базе ECM-системы Directum в «Банке Казани»

Компания «МайТэк» автоматизирует бюджетирование с помощью ECM-системы Directum в КБЭР «Банк Казани». Технология позволит экономить и оптимизированно управлять финансами банка, сообщили CNews в Directum.

18.07.2016 «МайТэк» внедряет Directum в «НИИнефтепромхиме»

Компания «МайТэк» приступила к внедрению системы электронного документооборота Directum в «НИИнефтепромхиме». В СЭД будет настроен прозрачный документооборот по всему циклу процессов научно-исследователь
15.07.2016 «МайТэк» переводит «Локотех» на безбумажный документооборот

Компания «МайТэк», генеральный партнер компании Directum, автоматизировала процесс обмена внутренними документами в группе компаний «Локотех». Теперь движение свыше 12 тыс. договоров и спецификаций в рам
06.04.2016 «МайТэк» автоматизировала ключевые бизнес-процессы «Ойлэкт» на базе Directum

Компания «МайТэк», генеральный партнер Directum, в короткие сроки автоматизировала ключевые бизнес-проц
23.03.2015 «МайТэк» внедряет Directum в «ТМХ-Сервисе»

Компания «МайТэк» приступила ко внедрению системы электронного документооборота Directum в компании «ТМХ-Сервис», входящей в сервисный локомотивный холдинг «ЛокоТех». Как сообщили CNews в компании Direct
11.02.2015 «МайТэк» внедряет Directum в «Славнефти-Мегионнефтегазе»: второй этап проекта

Компания «МайТэк», генеральный партнер Directum, приступила ко второму этапу работ по внедрению СЭД Directum в компании «Славнефть-Мегионнефтегаз». Об этом CNews сообщили в компании Directum. «Славнефть-
16.12.2014 «МайТэк» внедрила Directum в «Желдорреммаше»

Компания «МайТэк», генеральный партнер Directum, завершила проект внедрения СЭД в компании «Желдорреммаш», работающей на рынке производства запасных частей и ремонта тягового подвижного состава в России.

Публикаций - 52, упоминаний - 55

МайТэк и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1268 51
9594 12
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 3
КСК - Ключевые системы и компоненты 14 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Крок - Croc 1964 2
M-Files 9 1
Ricoh DocuWare 10 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Локотех - АВП Технология 7 1
Системы документооборота 522 1
Laserfiche 3 1
SAP SE 5601 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Telegram Group 2940 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 1
АйТи 1519 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 1
КСК Технологии 47 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 53 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
OpenText 238 1
Локотех - Локомотивные технологии 70 7
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 11 6
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 6
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 4
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 27 3
Татсоцбанк - Банк социального развития Татарстана 7 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Миррико - Mirrico 9 2
Желдорреммаш - ЧЭРЗ - Челябинский электровозоремонтный завод 9 2
Локотех Промсервис 3 2
Новый век 27 2
НАСКО - Национальная страховая компания Татарстан 3 2
Газпром добыча шельф 4 2
Газпром ПАО 1493 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
Энергобанк АКБ 13 1
Газпром трансгаз 157 1
Трансойл 13 1
Автоградбанк 9 1
Локотех Лизинг - ТМХС-Лизинг 2 1
Банк Аверс - Финансовая компания Аверс 3 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
Транснефть Дружбанефть 1 1
ГидроТехАтом 1 1
ЛокоТех - Торговый дом ТМХС - ТМХС Локализация 1 1
Тулпар Эйр - Тулпар Техник - российская авиакомпания 3 1
Фиолент 2 1
Мостострой-12 1 1
ХТК - Холдинг Транспортные Компоненты - ХТК Промэкология 1 1
МНКТ - Малая нефтяная компания Татарстана 1 1
Проминтел 3 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 42
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ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
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1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
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СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Касимов Денис 23 3
Шакиров Руслан 3 2
Иванова Елена 83 1
Потапов Дмитрий 15 1
Баранова Елена 8 1
Вайнштейн Виктор 37 1
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Бейдер Александр 75 1
Мамаев Сергей 1 1
Гореликова Ольга 1 1
Марданова Дания 1 1
Терехина Лилия 1 1
Галимов Дамир 1 1
Файзуллин Ренат 1 1
Аминов Ильшат 1 1
Завьялов Аскар 2 1
Сафиуллин Ильшат 1 1
Фасхутдинова Алина 1 1
Саралидзе Вадим 1 1
Рафаезовна Галия 1 1
Микакова Эльмира 1 1
Андреев Владимир 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 101 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 2
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 74 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 86 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 85 1
Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь 33 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нурлат 19 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
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