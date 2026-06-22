МайТэк - Major Technologies Group - MT Group

«МайТэк» (официальное название — ООО «МайТэк», также известна как Major Technologies Group или MT Group) специализируется на внедрении, адаптации и сопровождении систем электронного документооборота (СЭД) и управления взаимодействием на базе платформы Directum. Компания выступает в роли генерального партнёра Directum и реализует проекты по автоматизации бизнес-процессов в государственных и коммерческих организациях.

Ключевые компетенции включают:

Сильные стороны — экспертиза в экосистеме Directum, опыт реализации проектов в крупных холдингах с территориально распределённой структурой, способность выполнять проекты в сжатые сроки (часто менее 3 месяцев). Специализация ограничена в основном экосистемой одного вендора.

Компания участвует в проектах с государственными и квазигосударственными структурами, включая:

«МайТэк» регулярно упоминается в публикациях CNews как исполнитель проектов на базе Directum. В картах рынка CNews по СЭД и ECM-системам компания фигурирует как один из ключевых партнёров Directum, однако не входит в топ-5 системных интеграторов по объёму выручки или числу проектов. Данные о включении в официальные рейтинги отсутствуют.

Ключевые клиенты:

Деловые связи:

Directum — генеральный партнёр;

— генеральный партнёр; 1С — интеграция решений (например, с 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия);

— интеграция решений (например, с 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия); SAP — реализован проект межсистемного ЭДО между SAP ERP и Directum.



Собственные технические решения на базе Directum:

«Журнал выполненных модификаций» — отчёт по всем изменениям в системе;

«Панель виджетов DIRECTUM» — персонализированный дашборд;

«Организационная структура предприятия» — динамическая визуализация оргсхемы;

«Управление веб-контролами» — упрощение разработки и сопровождения интерфейсов;

«Финансовый архив» — обмен и хранение первичных учётных документов.

Ключевые технологии:

Собственные патенты не выявлены.

Российские конкуренты (интеграторы СЭД):

Зарубежные аналоги:

Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.