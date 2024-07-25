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Татсоцбанк Банк социального развития Татарстана

Татсоцбанк - Банк социального развития Татарстана

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.07.2024 Российская система управления привилегированным доступом sPACE стала полностью независимой от зарубежных технологий 1
15.04.2021 C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay 1
03.04.2014 «Татсоцбанк» защитил данные при помощи системы SecureTower 1
05.03.2013 «Татсоцбанк» расширяет масштабы использования Directum 2
19.11.2012 «Татсоцбанк» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью Directum 4
24.07.2012 «Татсоцбанк» внедряет Directum 2

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Татсоцбанк и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1257 3
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 52 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1824 1
Falcongaze - Фалконгейз 77 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1119 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 67 1
One Identity 11 1
Web Control - Вэб Контрол ДК 20 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
ЦМРБанк - Центр международных расчетов 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1117 1
ВТБ - Почта Банк 513 1
ГПБ - Газпромбанк 1264 1
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МКБ - Московский кредитный банк 651 1
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1929 1
Автоградбанк 9 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5618 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5609 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25967 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27268 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4313 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12149 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13883 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1371 2
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 194 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1211 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6459 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18022 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9243 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12797 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8190 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34603 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3108 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28124 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7145 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1199 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10149 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5163 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3245 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8596 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33289 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8191 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6199 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9354 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24251 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8466 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 617 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13157 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2307 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3154 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12859 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13656 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 775 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13819 1
Directum СЭД - ECM-система 304 2
Web Control - sPACE PAM 7 1
Fudo Security - FUDO PAM 7 1
Linux OS 11468 1
FalconGaze - SecureTower 68 1
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 6 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol - MS RDP - Microsoft RDS - Microsoft Remote Desktop Services - MS RDS 53 1
Базелюк Игорь 4 1
Шакиров Эдуард 1 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Шакиров Руслан 3 1
Демидов Иван 4 1
Хусаинов Рустам 1 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3447 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3427 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53176 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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