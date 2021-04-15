Спецпроекты

C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Mastercard, российский производитель бесконтактных платёжных устройств ISBC и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo представили первый совместный продукт в России – брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay. Новое платёжное устройство могут подключить держатели карт Mastercard. Первыми к запуску присоединились восемь банков: Альфа-Банк, Газпромбанк, ПСБ, Почта Банк, МКБ, Россельхозбанк, банк «Открытие» и Татсоцбанк.

Брелок с платёжной функциональностью можно приобрести на сайте ISBC Pay. Для заказа достаточно указать электронную почту, ввести в защищённом виде данные карты Mastercard, которую пользователь планирует подключить к брелоку, и адрес для доставки. После получения брелок можно быстро и просто активировать на сайте Fidesmo c помощью смс-подтверждения на номер телефона, который привязан к банковскому счёту пользователя. Карту можно привязать сразу к нескольким брелокам, а также через приложение Fidesmo можно самостоятельно сменить карту с одной на другую.

Гаджет создан из пластика и покрыт специальным составом, защищающим краски от выгорания, механических повреждений и влаги. C технологической точки зрения в основе продукта лежит NFC-чип и защищённый софт финтех-компании Fidesmo. Транзакции производятся и защищены с технологией токенизации Mastercard. Брелоку не требуется подзарядка, на нем отсутствуют маркировки и персональные данные владельца. При необходимости карту в брелоке можно заблокировать в мобильном приложении продукта или обратившись в банк.

Брелоки ISBC Pay выполнены в концепции «ART IN YOUR POCKET» («ИСКУССТВО В КАРМАНЕ»): на каждое устройство нанесены изображения известных картин. На старте пользователям будут доступны более 50 дизайнов из шести коллекций, в том числе с мотивами из работ Густава Климта, Эдуарда Мане, Винсента Ван Гога и других художников.

«Рынок носимых устройств, по данным Strategy Analytics, за 2020 год вырос на 37%, до 527 млн штук. ISBC развивается вместе с растущим рынком, так с 2015 года мы произвели более 7 млн носимых RFID устройств для разных сфер применения. Уже сегодня платежные брелоки ISBC Pay можно подключить к одному из 17 банков по всему миру», — комментирует запуск проекта Иван Демидов, основатель группы компании ISBC.

«Mastercard совместно с партнёрами первой приносит в Россию многие инновации, чтобы пользователи могли совершать оплату тогда и тем способом, который им больше всего подходит. Результаты нашего исследования о развитии бесконтактных технологий показывают, что оплата в одно касание является самым предпочтительным способом расчёта за офлайн-покупки для 70% опрошенных в России. Мы рады объединить усилия с ISBC и Fidesmo и предложить россиянам новое удобное решение для бесконтактной оплаты. Уверен, что брелок из линейки ISBC Pay поможет держателям наших карт просто и быстро решать самые разные повседневные задачи», — отмечает Дмитрий Тартышев, директор по развитию цифрового бизнеса Mastercard в России.

Безопасность брелоков подтверждена сертификацией Mastercard.



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