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Базелюк Игорь
Базелюк Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|One Identity 11 1
|CyberArk 17 1
|Web Control - Вэб Контрол ДК 16 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 402 1
|BeyondTrust - Bomgar - Lieberman Software - Symark 9 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
|Татсоцбанк - Банк социального развития Татарстана 6 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 925 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4230 1
|Web Control - sPACE PAM 4 2
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 720 1
|Linux OS 10081 1
|Окулесский Василий 26 1
|Акинин Андрей 3 1
|Шакиров Эдуард 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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