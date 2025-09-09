Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182560
ИКТ 14196
Организации 11033
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26172
Персоны 78437
География 2942
Статьи 1552
Пресса 1248
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

ЦМРБанк Центр международных расчетов

ЦМРБанк - Центр международных расчетов

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 1 024 236 765 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 1 024 236 765 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 ЦМРБанк автоматизировал розничное кредитование с FIS 3
25.07.2024 Российская система управления привилегированным доступом sPACE стала полностью независимой от зарубежных технологий 1
12.09.2017 Георгий Полихрониди -

Стандартизация – сочетание наилучших качеств продукта с наилучшими способами производства

 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

ЦМРБанк и организации, системы, технологии, персоны:

One Identity 11 1
BeyondTrust - Bomgar - Lieberman Software - Symark 9 1
CyberArk 19 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Schneider Electric 584 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1674 1
Ростех - Автоматика Концерн 1708 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 71 1
Татсоцбанк - Банк социального развития Татарстана 6 1
ФосАгро 140 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 974 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 352 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22367 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31259 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32945 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11669 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11903 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 443 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 622 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4559 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25477 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6503 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26561 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2532 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16683 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6030 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6053 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 865 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 294 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 311 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1115 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8417 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1823 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13160 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12121 1
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 64 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1151 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3968 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1208 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1037 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1044 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4428 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 224 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1164 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9880 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30354 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21914 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7940 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 97 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1036 1
Fudo Security - FUDO PAM 7 1
Web Control - sPACE PAM 5 1
Linux OS 10617 1
Окулесский Василий 26 1
Чистяков Максим 6 1
Шакиров Эдуард 1 1
Базелюк Игорь 4 1
Акинин Андрей 3 1
Полихрониди Георгий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50234 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3528 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2091 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1024 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4161 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6515 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6245 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1239 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25364 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2252 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2867 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14624 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
GITEX Technology - международная выставка 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: