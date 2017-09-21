Разделы

ЦОД Программно-определяемый SDDC Software Defined Data Center


Программно-определяемый ЦОД — это  решение по автоматизации развертывания и управления инфраструктурой, которое включает все компоненты, необходимые для построения инфраструктуры: вычислительные ресурсы, хранение данных, сети.

УПОМИНАНИЯ


21.09.2017 Как обеспечить безопасность программно-определяемого ЦОДа

По данным Research & Markets, объем мирового рынка программно-определяемых ЦОД (SDDC) в 2016 г. составил $25,61 млрд. В ближайшие 5 лет аналитики предрекают ему устойчивый рост в среднем на 26,57% в год. Таким образом, к концу 2021 г. он должен достичь $89,21 млрд. В отлич
07.09.2017 Fujitsu представила Primeflex VMware Cloud Foundation для создания программно-определяемых ЦОДов

Mware Cloud Foundation ускоряет создание программно-определяемых ЦОД (Software-Defined Data Center, SDDC) для построения гибкой и адаптивной вычислительной инфраструктуры.Интегрированная систем
19.12.2016 Dell EMC и VMware представили гиперконвергентные системы VxRack SDDC на серверах PowerEdge

Dell EMC и VMware объявили о создании гиперконвергентных систем VxRack SDDC на базе серверных решений семейства PowerEdge. Как рассказали CNews в компании, создание семейства VxRail Appliance положило начало новому подходу к разработке продуктов, их выводу на рыно
21.10.2016 Новый гиперконвергентный комплекс Fujitsu упростит развертывание программно-определяемых ЦОДов

вертывать масштабные программно-определяемые центры обработки данных (Software-Defined Data Center, SDDC) для сценариев использования «инфраструктура как услуга» (Infrastructure-as-a-Service, I
02.09.2015 VMware EVO SDDC и VMware Virtual SAN 6.1 упростят создание и эксплуатацию программно-определяемых ЦОДов

Компания VMware представила решения VMware EVO SDDC и VMware Virtual SAN 6.1, разработанные для упрощения построения и эксплуатации программно-определяемых ЦОДов любого масштаба. Об этом CNews сообщили в VMware. VMware EVO SDDC EVO <

Broadcom - VMware 2436 47
Dell EMC 5059 18
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 833 13
Microsoft Corporation 25021 10
Dell Technologies - Dell Computer 2144 8
Oracle Corporation 6798 7
Крок - Croc 1791 6
Google LLC 12066 6
Amazon Inc - Amazon.com 3080 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1480 5
HP Inc. 5728 5
IBM - International Business Machines Corp 9503 4
Fujitsu 2054 3
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 3
Cisco Systems 5182 3
Intel Corporation 12410 3
Broadcom - VMware Россия - Виэмваре Рус 15 3
Infinidat 32 2
SAP SE 5375 2
Pure Storage 54 2
Veeam Software 322 2
Commvault 176 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
AMT Group - АМТ-Груп 396 2
Ланит Интеграция 199 2
Nvidia Corp 3639 2
Dell EMC Services - Dell Services 19 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Fortinet 397 2
Meta Platforms - Facebook 4495 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 2
NetApp - Network Appliance 644 2
Citrix Systems 829 2
Hitachi - Хитачи 1474 2
Thales - Gemalto 183 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 2
DataCore Software 31 2
Broadcom - VMware End-User Computing 26 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1673 2
Ростелеком 10086 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 138 3
ВТБ - ВТБ24 668 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Columbia Sportswear 6 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2601 1
Абсолют Банк 238 1
Visa International 1961 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 631 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 350 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1894 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
American Express - Amex 335 1
ФосАгро 138 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ЦМРБанк - Центр международных расчетов 2 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - ЦТиПП - Центр тренажеростроения и подготовки персонала - Центр космического образования молодежи - космоцентр «Астрон» имени Г.С. Шонина - лунный космопарк «Селен» имени В.В. Циблиева 1 1
Parks Associates 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7850 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Tesla Motors 417 1
ПСБ - Промсвязьбанк 880 1
Airbnb 97 1
Coca-Cola Company 257 1
Uber 333 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4627 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5083 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1833 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 207 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3473 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3188 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1586 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5661 1
Федеральное собрание Российской Федерации 305 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 220 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6178 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
OWASP - Open Web Application Security Project 111 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70288 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11643 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22307 51
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6490 38
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16561 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31205 34
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9866 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32825 27
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2855 20
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 804 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14212 17
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1037 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2969 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54848 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25412 13
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1205 13
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1696 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26507 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30197 10
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 577 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13168 10
OpenStack 520 9
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 479 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4374 9
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 750 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7105 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6094 8
Управляемость - Manageability 1851 8
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 224 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21785 7
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1246 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14277 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12016 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9092 6
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 328 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7918 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12085 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1826 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1141 5
DevOps - Development и Operations 993 5
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 156 29
Broadcom - VMware vSphere 583 22
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 129 20
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 78 19
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 79 15
Broadcom - VMware SDDC - VMware Software-Defined Data Center 14 11
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 203 10
Microsoft Azure 1438 9
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 8
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 8
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 7
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 5
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 5
Apple iPhone 6 4863 5
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 246 4
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 13 4
Broadcom - VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 22 4
VCE VxRack Systems 14 4
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 4
Intel x86 - архитектура процессора 1944 4
Docker - Платформа распределённых приложений 400 4
Microsoft Windows 16095 4
Google Cloud Platform - GCP 329 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 182 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 3
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 3
Broadcom - VMware HCX - VMware Hybrid Cloud Extension 4 3
HPE OneView 19 3
Broadcom - VMware Validated Design 4 3
Broadcom - VMware Skyline 3 3
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 3
Broadcom - VMware vSphere Integrated Containers 4 3
Broadcom - VMware Cross-Cloud Architecture 8 3
Linux OS 10586 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4928 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 2
Infinidat InfiniBox - СХД 17 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 2
Nvidia GRID vGPU 55 2
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 5
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 5
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 197 4
Lohmeyer Marc - Ломмайер Марк 3 3
Бобровников Борис 104 3
Василенко Александр 92 3
Johnson Don - Джонсон Дон 6 2
Воробьев Всеволод 17 2
Щербаков Борис 47 2
Корнеев Сергей 84 2
Lohmeyer Mark - Ломейер Марк 4 2
Singh Ajay - Сингх Аджай 5 2
Иванов Константин 27 1
Гарусев Максим 6 1
Леонов Владимир 17 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Губарев Валентин 17 1
Halevy Shlomi - Халеви Шломи 1 1
Broido Jacob - Бройдо Джейкоб 1 1
D'Errico Doc - Док Д'Эрико 1 1
Karlberg Erik - Каулберг Эрик 1 1
Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 1
Gilbride Sean - Гилбрайд Шин 1 1
Бухар Виктория 12 1
Завирюха Дмитрий 12 1
Квашук Сергей 14 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 1
Белов Александр 74 1
Чехонин Антон 66 1
Калинин Александр 171 1
Осокина Полина 25 1
Полихрониди Георгий 13 1
Бетсис Павел 100 1
Жбанков Антон 13 1
Грибов Владимир 31 1
Ким Евгений 7 1
Jassy Andy - Джесси Энди 6 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Комаровский Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152461 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52928 8
Европа 24493 7
Азия - Азиатский регион 5677 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44853 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 3
Европа Восточная 3113 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14351 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
США - Техас 1001 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18175 2
Израиль 2773 2
Испания - Каталония - Барселона 746 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17771 2
США - Калифорния 4691 2
Бразилия - Федеративная Республика 2423 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4042 1
Ирландия - Республика 1019 1
США - Нью-Джерси 301 1
США - Огайо 285 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 124 1
Казахстан - Республика 5719 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7895 1
Украина 7723 1
Нидерланды 3584 1
Финляндия - Финляндская Республика 3637 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 497 1
Азия Восточная 178 1
США - Техас - Остин 175 1
Сингапур - Республика 1887 1
Южная Корея - Республика 6783 1
Япония 13425 1
Америка - Американский регион 2181 1
Индия - Bharat 5600 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3569 1
Саудовская Аравия - Королевство 622 1
Чили - Республика 479 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1116 1
Южная Корея - Сеул 368 1
Канада 4949 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14563 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50129 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2247 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5697 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11478 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1264 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3292 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11262 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53704 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6157 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5149 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3132 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6063 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10408 3
Аренда 2534 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8088 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3512 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5160 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2863 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 337 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9641 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1523 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5345 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19760 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30946 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6656 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25302 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5877 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17010 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4232 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5840 2
Энергетика - Energy - Energetically 5371 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6960 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 900 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8819 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 276 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11352 2
N+1 - Издание 175 1
Bloomberg 1351 1
Мобильные системы 117 1
IDC - International Data Corporation 4929 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 6
Gartner - Гартнер 3588 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 348 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3400 2
Forrester Research 827 1
Global Market Insights 14 1
Frost & Sullivan 203 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Markets&Markets Research 113 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 752 1
Informa - Ovum - Omdia 137 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
SDN Central 3 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 242 1
Dell EMC Education Services 2 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 252 1
VMworld 29 5
Dell Solutions Forum 4 1
Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 1
Dell EMC Forum 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2086 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
