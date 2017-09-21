Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЦОД Программно-определяемый SDDC Software Defined Data Center
Программно-определяемый ЦОД — это решение по автоматизации развертывания и управления инфраструктурой, которое включает все компоненты, необходимые для построения инфраструктуры: вычислительные ресурсы, хранение данных, сети.
|21.09.2017
|
Как обеспечить безопасность программно-определяемого ЦОДа
По данным Research & Markets, объем мирового рынка программно-определяемых ЦОД (SDDC) в 2016 г. составил $25,61 млрд. В ближайшие 5 лет аналитики предрекают ему устойчивый рост в среднем на 26,57% в год. Таким образом, к концу 2021 г. он должен достичь $89,21 млрд. В отлич
|07.09.2017
|
Fujitsu представила Primeflex VMware Cloud Foundation для создания программно-определяемых ЦОДов
Mware Cloud Foundation ускоряет создание программно-определяемых ЦОД (Software-Defined Data Center, SDDC) для построения гибкой и адаптивной вычислительной инфраструктуры.Интегрированная систем
|19.12.2016
|
Dell EMC и VMware представили гиперконвергентные системы VxRack SDDC на серверах PowerEdge
Dell EMC и VMware объявили о создании гиперконвергентных систем VxRack SDDC на базе серверных решений семейства PowerEdge. Как рассказали CNews в компании, создание семейства VxRail Appliance положило начало новому подходу к разработке продуктов, их выводу на рыно
|21.10.2016
|
Новый гиперконвергентный комплекс Fujitsu упростит развертывание программно-определяемых ЦОДов
вертывать масштабные программно-определяемые центры обработки данных (Software-Defined Data Center, SDDC) для сценариев использования «инфраструктура как услуга» (Infrastructure-as-a-Service, I
|02.09.2015
|
VMware EVO SDDC и VMware Virtual SAN 6.1 упростят создание и эксплуатацию программно-определяемых ЦОДов
Компания VMware представила решения VMware EVO SDDC и VMware Virtual SAN 6.1, разработанные для упрощения построения и эксплуатации программно-определяемых ЦОДов любого масштаба. Об этом CNews сообщили в VMware. VMware EVO SDDC EVO <
