Как обеспечить безопасность программно-определяемого ЦОДа По данным Research & Markets, объем мирового рынка программно-определяемых ЦОД (SDDC) в 2016 г. составил $25,61 млрд. В ближайшие 5 лет аналитики предрекают ему устойчивый рост в среднем на 26,57% в год. Таким образом, к концу 2021 г. он должен достичь $89,21 млрд. В отлич