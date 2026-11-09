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Чиндяскин Дмитрий

СОБЫТИЯ


09.11.2026 ГК Softline перевела генерирующую компанию на почтовую систему VK WorkMail On-Premise и платформу коммуникаций VK Teams 1
28.12.2020 Затраты на облачную инфраструктуру впервые опередили расходы на традиционную 1
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 1
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 2
03.08.2020 Сергей Попов, «АйТеко»: Рынок ищет возможность стабилизации за счет ИТ 1
13.07.2020 Что важно сделать перед внедрением новой ERP-системы 1
26.03.2020 «Айтеко» предлагает комплекс цифровых решений для удаленной работы 1
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации 1
15.10.2019 Инфраструктурный рынок продолжает меняться 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Чиндяскин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 3
Softline - Софтлайн 3837 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1465 3
Ланит Интеграция 221 3
Ростелеком 11101 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16330 2
Apple Inc 13349 2
ИКС 589 2
Крок - Croc 1972 2
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 2
NVision Group - Энвижн Груп 701 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 232 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 359 2
AMT Group - АМТ-Груп 374 2
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Витте инновации - Витте про 36 2
Сател 190 2
Кометрика 16 2
Т1 Сервионика - Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 19 2
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 22 1
Электросвязь 268 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 47 1
Т1 Сервионика - Айтеко ЦКТ - Айтеко Центр когнитивных технологий 3 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы - НЭК Инфокоммуникации - НЭК Корпорейшн 45 1
МегаФон 11081 1
Cisco Systems 5387 1
Amazon Inc - Amazon.com 3322 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 1
Huawei 4744 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 193 1
АйТи - Аплана Группа компаний 185 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 1
МегаФон - Талмер - Talmer 56 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 355 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
Т1 Сервионика - Айтеко АРБИТЕК 3 1
3data - 3дата 106 1
ТелеСвязь 29 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2006 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 234 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 188 1
Simple Group - Симпл 13 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14153 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5923 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3234 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1936 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3481 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13275 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10420 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24976 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16966 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24588 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55339 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27311 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30019 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7981 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23354 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10945 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2707 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18508 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1683 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8029 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8786 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9508 3
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5044 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1389 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7401 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9889 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 571 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9752 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4779 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2658 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13758 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 629 2
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4647 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 946 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 474 1
НТР - Новые телеком-решения 39 2
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Т1 Сервионика - Айтеко Remote Advisor 1 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Цифровой алфавит - Digital Alphabet 7 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
Т1 Сервионика - Айтеко SmartBM СКУД 3 1
Google Android 15417 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 1
JavaScript - JS - язык программирования 1459 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1854 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartSel 7 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 65 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartCS - Smart Corporate Search 4 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartBM 5 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 1
Андронов Сергей 32 2
Губарев Валентин 22 2
Бухар Виктория 13 2
Четвертнев Илья 11 2
Эчин Павел 2 2
Фортунатов Сергей 2 2
Попов Сергей 171 2
Калагин Илья 13 2
Петров Дмитрий 81 2
Леонов Владимир 17 2
Царьков Петр 4 1
Хает Илья 4 1
Ермакова Наталья 8 1
Голубев Михаил 11 1
Тихонов Вячеслав 6 1
Бондарев Владимир 18 1
Каменева Жамиля 11 1
Кириллова Ирина 2 1
Андриянова Ольга 9 1
Ротарь Эдуард 1 1
Иванов Олег 161 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Заславский Алексей 13 1
Панасенков Александр 2 1
Лямин Алексей 15 1
Гарусев Максим 6 1
Зинченко Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169659 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55234 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48365 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19489 1
Европа 25065 1
Япония 13876 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4588 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3853 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5898 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27844 4
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Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 237 3
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1943 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2482 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2808 1
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Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 218 1
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Аренда 2738 1
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1733 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3240 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1847 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4029 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1203 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12504 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 1
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Global Market Insights 16 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484381, в очереди разбора - 722082.
Создано именных указателей - 204079.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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