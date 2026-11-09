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Чиндяскин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 11
Чиндяскин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Андронов Сергей 32 2
|Губарев Валентин 22 2
|Бухар Виктория 13 2
|Четвертнев Илья 11 2
|Эчин Павел 2 2
|Фортунатов Сергей 2 2
|Попов Сергей 171 2
|Калагин Илья 13 2
|Петров Дмитрий 81 2
|Леонов Владимир 17 2
|Царьков Петр 4 1
|Хает Илья 4 1
|Ермакова Наталья 8 1
|Голубев Михаил 11 1
|Тихонов Вячеслав 6 1
|Бондарев Владимир 18 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Кириллова Ирина 2 1
|Андриянова Ольга 9 1
|Ротарь Эдуард 1 1
|Иванов Олег 161 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Заславский Алексей 13 1
|Панасенков Александр 2 1
|Лямин Алексей 15 1
|Гарусев Максим 6 1
|Зинченко Владимир 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484381, в очереди разбора - 722082.
Создано именных указателей - 204079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484381, в очереди разбора - 722082.
Создано именных указателей - 204079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.