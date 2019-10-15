Получите все материалы CNews по ключевому слову
Панасенков Александр
УПОМИНАНИЯ
|Александр Панасенков, «Датамарт»: Распространение overcloud-решений даст импульс новым облачным сервисам 2
|15.10.2019
|Инфраструктурный рынок продолжает меняться 1
Панасенков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
|Ростелеком - РТЛабс - Датамарт 3 1
|Ланит Интеграция 200 1
|3data - 3дата 91 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 1
|Softline - Софтлайн 3116 1
|Apple Inc 12427 1
|Yandex - Яндекс 8091 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1870 1
|Microsoft Azure 1438 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
|Google Android 14473 1
|Андронов Сергей 28 1
|Царьков Петр 4 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
