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Андронов Сергей


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Коммутаторы для сетей ЦОД: исследование рынка 1
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
12.09.2024 ИТ-компания «Инфосистемы Джет» вступила в Ассоциацию участников отрасли ЦОД 1
18.07.2024 CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для сельскохозяйственных предприятий 1
10.06.2024 Студенты СПб ГУАП получат доступ к академической версии российской платформы для транспортного моделирования RITM³ 1
16.11.2023 В 2024 году доля отечественных ИТ-продуктов в сетевых проектах вырастет на 25–30%: тренды на рынке сетей и ИТ-инфраструктуры 1
16.11.2023 «Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях 1
16.02.2023 Максим Петухов, клиника академика Ройтберга: В Институте ядерной медицины мы добились симбиоза здравоохранения и ИТ 1
28.07.2022 «Инфосистемы джет» и QTECH объявляют о партнерстве 1
В теории 90% поездок можно заменить общением онлайн 1
26.05.2021 «Инфосистемы джет» открыла мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений для заказчиков 1
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 1
15.10.2019 Инфраструктурный рынок продолжает меняться 1
08.07.2019 «Инфосистемы джет» провела модернизацию инфраструктуры 1
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 1
29.06.2018 Рынок ИТ-инфраструктуры: кризис или трансформация? 2
28.09.2017 Brain4Net и «Инфосистемы Джет» предложат заказчикам российские SDN/NFV решения 1
12.07.2017 «Инфосистемы Джет» расширила портфель решений для построения ЦОДов модульными системами GreenMDC 1
28.04.2016 «Инфосистемы Джет» обеспечивают бесперебойную работу мобильного ЦОД «Черкизово» 1
26.04.2016 «Инфосистемы Джет» развернули отказоустойчивую сеть Wi-Fi для производственных площадок Группы «Черкизово» 1
25.08.2015 ВТБ24 с помощью «Инфосистемы Джет» запустил новый дата-центр 1
19.02.2015 «Инфосистемы Джет» модернизировали вычислительную сеть группы «Черкизово» 1
20.08.2014 Банк ВТБ24 запустил новый ЦОД с помощью «Инфосистемы Джет» 1
04.03.2014 Рынок модульных дата-центров России самый быстрорастущий в мире 1
18.02.2014 «Банк Москвы» и «Инфосистемы Джет» построили ЦОД в центре столицы 1
05.02.2014 Использование модулей сокращает стоимость владения ЦОДа на 13–18% 1
27.08.2012 Банк ВТБ24 и «Инфосистемы Джет» запустили новый отказоустойчивый дата-центр 1
08.08.2007 «Инфосистемы Джет» усиливает сетевое направление 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Андронов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1149 26
Крок - Croc 1785 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 4
Softline - Софтлайн 2979 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 3
Ланит Интеграция 195 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 2
Cisco Systems 5155 2
Yealink Network Technology 72 2
Logitech 422 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 257 2
Utilex - Утилекс 46 2
Ростелеком 9917 1
Pure Storage 54 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
Huawei 4019 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13225 1
Apple Inc 12272 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 81 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
iCore - Ай Ко ЗАО 57 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
АйТи 1382 1
ХайТэк - Hi-Tech 204 1
3data - 3дата 86 1
МФИ Софт 123 1
Сонет 169 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
SaveIT Group 4 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
Google LLC 11948 1
Yahoo! 3699 1
Schneider Electric 580 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
ВТБ - ВТБ24 666 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 107 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7587 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 87 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 18 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Этажи 0 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1133 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Вкусно — и точка 25 1
МКБ - Московский кредитный банк 579 1
Новотранс 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3121 2
Федеральное казначейство России 1815 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
Парк Зарядье 41 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1452 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 29 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11390 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13771 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21809 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2608 6
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6317 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3826 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8355 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12885 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4152 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28263 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14092 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2578 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31843 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2903 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2665 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9652 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16200 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1107 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8290 3
Умные платформы 1754 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14906 3
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 73 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3242 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16385 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5502 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8865 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24917 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6479 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1599 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16362 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1472 3
Intel x86 - архитектура процессора 1907 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 208 2
Apple iPhone 6 4863 2
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 2
Google Android 14271 1
Google Play - Google Store - Android Market 3346 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7173 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 86 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent Stack.Куб МЦОД 7 1
Yealink Meeting Server - Yealink Pentagon Meeting Room 4 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1760 1
Utilex - DataStone Модульный микро-ЦОД 12 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 77 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 59 1
Utilex - Clever Breeze 8 1
Беляев Владислав 88 3
Таракин Алексей 4 3
Чиндяскин Дмитрий 9 2
Гименез Вероника 9 2
Заединов Руслан 46 2
Фосс Валентин 14 2
Карпов Алексей 24 2
Елисеев Владимир 19 1
Прозоров Денис 10 1
Панасенков Александр 2 1
Зисман Александр 2 1
Стрельников Алексей 2 1
Карпинский Алексей 42 1
Леонов Владимир 17 1
Павленко Антон 16 1
Царьков Петр 4 1
Вирцер Евгений 39 1
Литвинов Игорь 10 1
Губарев Валентин 16 1
Бухар Виктория 12 1
Щапов Олег 24 1
Валькович Владимир 15 1
Морнев Роман 6 1
Калашников Евгений 13 1
Мишугин Владимир 4 1
Клименко Федор 23 1
Бишкиревич Илья 6 1
Догаев Алексей 3 1
Анисимов Игорь 10 1
Петухов Максим 13 1
Ротарь Эдуард 1 1
Фурцев Илья 2 1
Орехов Алексей 7 1
Руденко Георгий 4 1
Кухарских Александр 1 1
Пузаков Евгений 2 1
Шконда Игорь 1 1
Асаев Роман 2 1
Свиридов Евгений 4 1
Vajda Ladislao - Вайда Ласло 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52583 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14251 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 2
Азия - Азиатский регион 5614 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3208 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1169 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Индия - Bharat 5538 1
Франция - Французская Республика 7897 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1254 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1726 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2504 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4066 1
Россия - СФО - Новосибирск 4430 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 657 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2043 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 162 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2568 1
Россия - Крайний Север 294 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5717 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9072 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16718 4
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 430 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5013 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14110 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 310 3
Черкизон - Черкизовский рынок 160 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2993 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4775 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3237 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30140 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4996 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7355 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1747 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1606 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7165 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1041 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3368 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5089 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2810 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19207 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4034 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24786 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1946 1
Ergonomics - Эргономика 1625 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5068 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 1
Аренда 2488 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1850 1
Аудит - аудиторский услуги 2813 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4134 1
N+1 - Издание 172 1
IDC - International Data Corporation 4920 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 339 1
Markets&Markets Research 113 1
Gartner - Гартнер 3572 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 564 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 40 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
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