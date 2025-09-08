Получите все материалы CNews по ключевому слову
Руденко Георгий
УПОМИНАНИЯ
Руденко Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Владислав 20 3
|Чегодаев Станислав 19 3
|Томилов Алексей 12 3
|Старостин Георгий 25 3
|Шлегель Андрей 5 3
|Назаров Кирилл 5 3
|Галаган Станислав 4 3
|Клявин Владимир 51 2
|Костров Дмитрий 34 2
|Мякишев Кирилл 9 2
|Нуйкин Андрей 49 1
|Романов Роман 42 1
|Кабаков Ярослав 61 1
|Андронов Сергей 28 1
|Ежов Василий 43 1
|Емельянов Никита 8 1
|Морковчин Александр 6 1
|Горохов Дмитрий 7 1
|Шапиро Яков 13 1
|Барыкин Дмитрий 2 1
|Семенюков Юрий 8 1
|Федулаев Алексей 7 1
|Якимова Софья 4 1
|Свиридов Евгений 4 1
|Кухарских Александр 1 1
|Пузаков Евгений 2 1
|Шконда Игорь 1 1
|Асаев Роман 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152814 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18206 1
