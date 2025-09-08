Разделы

Руденко Георгий


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 IT Elements 2025: опубликована финальная программа главной ИТ-конференции осени 1
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
29.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
19.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Руденко Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1393 4
Hoff Tech - Хофф Тех 44 3
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 15 3
IEK Group - ИЭК Холдинг 30 2
Broadcom - VMware 2437 1
Check Point Software Technologies 779 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 581 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1170 1
Red Hat 1334 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 364 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4333 1
Eltex - Предприятие Элтекс 171 1
Сател 154 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 605 1
Ideco - Айдеко 93 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 68 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 52 1
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 146 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 4
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 58 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 255 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 3
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 14 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 2
РЖД - Российские железные дороги 1967 1
ВТБ - Почта Банк 484 1
МКБ - Московский кредитный банк 606 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 497 1
Simple Group - Симпл 11 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Вкусно — и точка 26 1
Новотранс 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30333 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7937 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13159 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16378 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2530 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22363 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1407 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1065 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9876 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11669 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1141 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8372 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6501 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 696 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13201 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8627 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7977 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5063 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31253 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2864 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2741 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 957 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2728 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12668 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14333 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25220 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 172 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4426 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2073 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 332 1
MetroCluster - Метрокластер - Метрокластеризация 12 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
Иванов Владислав 20 3
Чегодаев Станислав 19 3
Томилов Алексей 12 3
Старостин Георгий 25 3
Шлегель Андрей 5 3
Назаров Кирилл 5 3
Галаган Станислав 4 3
Клявин Владимир 51 2
Костров Дмитрий 34 2
Мякишев Кирилл 9 2
Нуйкин Андрей 49 1
Романов Роман 42 1
Кабаков Ярослав 61 1
Андронов Сергей 28 1
Ежов Василий 43 1
Емельянов Никита 8 1
Морковчин Александр 6 1
Горохов Дмитрий 7 1
Шапиро Яков 13 1
Барыкин Дмитрий 2 1
Семенюков Юрий 8 1
Федулаев Алексей 7 1
Якимова Софья 4 1
Свиридов Евгений 4 1
Кухарских Александр 1 1
Пузаков Евгений 2 1
Шконда Игорь 1 1
Асаев Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18206 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1034 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5163 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6080 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11510 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1538 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9687 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 819 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 210 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14621 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6242 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3137 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2539 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1156 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8099 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 115 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 3
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

