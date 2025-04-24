Разделы

MetroCluster Метрокластер Метрокластеризация


Метрокластер — технология создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе синхронной репликации данных средствами СХД.

УПОМИНАНИЯ


, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
24.04.2025 Beeline Cloud представляет метрокластер - отказоустойчивое облако на базе двух дата-центров 1
01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 1
25.04.2018 ЕВРАЗ модернизирует ЦОД на базе решений HPE 1
29.01.2018 Pure Storage расширяет интеграцию с VMware 1
26.12.2016 Как флэш-технологии решают проблемы производительности: опыт «Прио-Внешторгбанка» 1
12.10.2016 Как «Тинькофф Банк» выигрывает конкуренцию, вкладывая в защиту от сбоев 1
19.10.2015 Cloud4Y предоставил Net-A-Porter Group виртуальные мощности в аренду 1
25.06.2015 Cloud4Y предоставил «Кикерт Рус» виртуальные мощности в аренду 1
11.11.2014 Рынок ЦОД: ставка на регионы не оправдывается 1
27.01.2014 Рынок IaaS за год вырос более чем в три раза 1
26.08.2013 DataLine запустит катастрофоустойчивое «облако» CloudLine Metrocluster 1

Broadcom - VMware 2437 8
NetApp - Network Appliance 644 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 3
Cloud4Y 299 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 2
Microsoft Corporation 25046 2
Крок - Croc 1791 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 2
Selectel - Селектел 418 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 2
Linx - Связь ВСД 158 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
Ростелеком 10106 1
МегаФон 9587 1
SAP SE 5383 1
Pure Storage 54 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
8728 1
Check Point Software Technologies 779 1
AMD - Advanced Micro Devices 4393 1
Oracle Corporation 6803 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 581 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1402 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 1
Red Hat 1335 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 364 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 1
Eltex - Предприятие Элтекс 171 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 124 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Сател 154 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
ВестКолл - WestCall 90 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
ВТБ - Почта Банк 486 1
МКБ - Московский кредитный банк 606 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 498 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 732 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Вкусно — и точка 26 1
Новотранс 7 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2867 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3043 3
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 127 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2077 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3389 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 505 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3078 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2599 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 334 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1319 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 2
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 321 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2159 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1067 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1164 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3717 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 224 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 60 3
Apple iPhone 6 4863 2
Broadcom - VMware vSphere 583 2
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 2
Broadcom - VMware vSphere Storage Appliance - VMware vSphere Metro Storage Cluster - vSphere Storage Policy-Based Management 13 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 216 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Metrocluster 3 1
Linux OS 10625 1
Intel x86 - архитектура процессора 1948 1
NetApp E-Series СХД 85 1
Microsoft Azure 1438 1
Oracle Java - язык программирования 3281 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 623 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 1
HPE InfoSight 22 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1755 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 145 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1292 1
HPE ProLiant 399 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 156 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 78 1
Stafory - робот Вера 347 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 246 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 292 1
HPE 3PAR 102 1
Pure Storage FlashArray 22 1
Pure Storage Evergreen - СХД 24 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 93 1
Broadcom - VMware Validated Design 4 1
Google App Engine 36 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 79 1
Broadcom - VMware SDDC - VMware Software-Defined Data Center 14 1
Broadcom - VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 22 1
Pure Storage Purity 9 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Цыганов Вячеслав 74 1
Самойлов Юрий 74 1
Романов Роман 42 1
Попов Денис 14 1
Андронов Сергей 28 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 1
Емельянов Никита 8 1
Севастьянов Алексей 25 1
Морковчин Александр 6 1
Филатов Виталий 1 1
Горохов Дмитрий 7 1
Шапиро Яков 13 1
Тимургалеев Павел 1 1
Барыкин Дмитрий 2 1
Семенюков Юрий 8 1
Якимова Софья 4 1
Свиридов Евгений 4 1
Руденко Георгий 5 1
Кухарских Александр 1 1
Пузаков Евгений 2 1
Шконда Игорь 1 1
Асаев Роман 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 9
Россия - РФ - Российская федерация 152955 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Казахстан - Республика 5729 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Канада 4953 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1612 1
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Чехия - Чешская Республика 1327 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 760 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 675 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 4
Аренда 2541 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1039 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 202 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Паспорт - Паспортные данные 2674 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 1
Спорт - Шахматы - Chess 249 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2545 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1156 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1804 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1266 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 116 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
IT Elements 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

