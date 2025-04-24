Получите все материалы CNews по ключевому слову
MetroCluster Метрокластер Метрокластеризация
Метрокластер — технология создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе синхронной репликации данных средствами СХД.
УПОМИНАНИЯ
MetroCluster и организации, системы, технологии, персоны:
|Цыганов Вячеслав 74 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Романов Роман 42 1
|Попов Денис 14 1
|Андронов Сергей 28 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
|Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 1
|Емельянов Никита 8 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Морковчин Александр 6 1
|Филатов Виталий 1 1
|Горохов Дмитрий 7 1
|Шапиро Яков 13 1
|Тимургалеев Павел 1 1
|Барыкин Дмитрий 2 1
|Семенюков Юрий 8 1
|Якимова Софья 4 1
|Свиридов Евгений 4 1
|Руденко Георгий 5 1
|Кухарских Александр 1 1
|Пузаков Евгений 2 1
|Шконда Игорь 1 1
|Асаев Роман 2 1
|IDC - International Data Corporation 4931 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
|CNews SaaS рейтинг 27 1
|IT Elements 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
