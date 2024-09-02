Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Горохов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
02.09.2024 MIND Guard – новый универсальный инструмент отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры 1
01.12.2021 «МС банк Рус» организовал удаленную работу на VDI при помощи «Инфосистемы джет» 1
29.04.2021 Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию 2
16.07.2020 «Инфосистемы Джет» создает цифровое окружение пользователей на решениях Stratodesk 1
03.08.2007 Питер: домовые сети режут провода конкурентов 2
02.02.2007 Домашние сети: вандализм, черный PR и бои без правил 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Горохов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 5
Broadcom - VMware 2437 2
Цифра ГК 2513 2
Ниеншанц 122 2
Ниеншанц Хоум 53 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Stratodesk 9 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 328 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 280 1
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Upstream 50 1
Network Solutions - Web.com 105 1
ВЭБПлас 38 1
Pin Group - Пин групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 1
Unet - Юнет Коммуникейшн 3 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
Check Point Software Technologies 779 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 581 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 68 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1402 1
Red Hat 1335 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 364 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
Eltex - Предприятие Элтекс 171 1
Ideco - Айдеко 93 1
MIND Software 28 1
Сател 154 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 102 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Некстер ИК 33 1
Mitsubishi - MC Bank Rus - МС Банк Рус - Банк Капитал Москва 8 1
Жилкомсервис 8 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВТБ - Почта Банк 486 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Вкусно — и точка 26 1
МКБ - Московский кредитный банк 606 1
Новотранс 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2880 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2867 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1067 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1617 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 944 2
Управляемость - Manageability 1862 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3717 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
DevOps - Development и Operations 999 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3265 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 254 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2557 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1699 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 1
Linux OS 10625 1
Intel x86 - архитектура процессора 1948 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 202 1
Broadcom - VMware vSphere 583 1
Stratodesk NoTouch Desktop 2 1
Крок - Цифровой рабочий 65 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 1
Depositphotos - фотобанк 409 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 156 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 129 1
MIND Software - MIND Guard 9 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 79 1
Брюквин Юрий 299 1
Кусков Денис 221 1
Крылов Александр 10 1
Богатов Антон 79 1
Лебедев Олег 16 1
Васюков Григорий 14 1
Анчунов Дмитрий 8 1
Кочетков Вячеслав 7 1
Стрельцов Валерий 11 1
Короткова Наталья 2 1
Кропачев Павел 1 1
Кротов Алексей 1 1
Лазарева Мария 4 1
Агафонов Константин 2 1
Пьянков Сергей 1 1
Мензовитый Алексей 27 1
Руденко Георгий 5 1
Кухарских Александр 1 1
Шугай Антон 1 1
Пузаков Евгений 2 1
Шконда Игорь 1 1
Асаев Роман 2 1
Свиридов Евгений 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 3
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 116 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невский район 43 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 2
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 116 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2963 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Skynet 52 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 1
Металлы - Медь - Copper 821 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1716 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 143 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3636 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1424 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1156 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1039 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2545 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
CNews Северо-Запад 24 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Рустелеком ТК 304 1
IT Elements 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383222, в очереди разбора - 733573.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще