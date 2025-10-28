Разделы

«Инфосистемы Джет» помогла «Тольяттихимбанку» построить катастрофоустойчивую ИТ-платформу нового поколения

«Инфосистемы Джет» и АО «Тольяттихимбанк» завершили совместный проект по созданию ИТ-платформы, обеспечивающей устойчивость и непрерывность работы банковских сервисов. Реализация проекта стала частью стратегии технологического развития и повышения надежности цифровой инфраструктуры банка. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Основная цель проекта — создать ИТ-среду, способную гарантировать бесперебойное функционирование ключевых сервисов и обеспечить защиту критичных процессов при любых сбоях. В ходе работ была развернута единая инфраструктура нового поколения, адаптированная под требования регулятора и внутренние стандарты безопасности.

«Исходя из бизнес-задач, для нас было важно построить ИТ-платформу, которая гарантирует непрерывность банковских сервисов даже в условиях серьезных сбоев в работе инфраструктуры, — отметил Алексей Тюменцев, заместитель директора по ИТ – главный инженер инфраструктуры ИТ, АО «Тольяттихимбанк». — Совместно с командой «Инфосистемы Джет» мы реализовали современную архитектуру с применением российских технологий виртуализации, обеспечили высокий уровень отказоустойчивости и непрерывности работы сервисов. Этот проект стал значимым шагом в развитии ИТ-инфраструктуры банка».

Ключевые результаты: создана высоконадежная платформа, обеспечивающая устойчивость бизнес-сервисов и сокращение рисков простоев; обеспечена технологическая независимость за счет применения российских программных решений; повышен уровень управляемости, масштабируемости и безопасности корпоративной ИТ-среды; подготовлена основа для дальнейшего цифрового развития банка и внедрения новых сервисов для клиентов.

«Реализация подобных проектов требует высокой экспертизы и четкой координации всех участников. Мы благодарим команду банка за открытость и профессионализм. Совместная работа позволила создать надежную основу для развития цифровых сервисов и укрепления технологической независимости финансового сектора», — сказал Дмитрий Горохов, директор департамента виртуализации и контейнеризации, «Инфосистемы Джет».

«Реализация подобных решений — серьезная инженерная задача. Командная работа специалистов банка и «Инфосистемы Джет» позволила создать надежную инфраструктуру, обеспечивающую стабильную работу сервисов и готовую к дальнейшему развитию», — отметил Тигран Казарян, руководитель направления систем хранения данных, «Инфосистемы Джет».

