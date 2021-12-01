Разделы

Интеграция Внедрения ИТ в банках
|

«МС банк Рус» организовал удаленную работу на VDI при помощи «Инфосистемы джет»

ИТ-компания «Инфосистемы джет» создала инфраструктуру виртуальных рабочих мест (VDI) для сотрудников «МС банк Рус». Сегодня VDI поддерживает безопасную работу около 20% персонала банка. Сотрудники банка могут работать в VDI с собственных ПК.

Банк планировал расширить арсенал средств для удаленной работы еще до начала пандемии. Новое ИТ-решение должно было обеспечить высокую доступность пользовательских приложений и рабочих столов, сократить затраты на сопровождение и администрирование рабочих мест, а также повысить уровень информационной безопасности. В ответ на поставленные задачи специалисты «Инфосистемы джет» предложили использовать технологию VDI, так как она максимально соответствовала запросу банка.

Сегодня система VDI поддерживает безопасную и надежную работу около 20% сотрудников банка.

«Банк планомерно вкладывается в организацию непрерывной работы сотрудников. Пандемия только ускорила внедрение VDI-технологии, которую мы считаем оптимальным для этого. Сейчас мы можем легко увеличить число удаленных рабочих мест на базе созданной инфраструктуры виртуальных рабочих столов, с полной уверенностью в безопасности подключения и доступности корпоративных сервисов для сотрудников», — отметил Одака Кендзи, член совета директоров «МС банк Рус».

В рамках проекта эксперты «Инфосистемы джет» также внедрили ряд сопровождающих ИТ-систем управления виртуальными рабочими местами и клиентскими устройствами – для балансировки нагрузки и защиты от вирусов.

«Сегодня многие компании находятся перед выбором технологий для организации эффективной и безопасной удаленной работы. Подход к этой задаче, выбранный банком, доказал, что VDI может стать оптимальным решением не только для крупных корпораций», — сказал Дмитрий Горохов, руководитель направления виртуализации «Инфосистемы джет».

Сопровождение системы VDI выполняют сервисные специалисты «Инфосистемы джет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо»

Нелегальный «пробив» россиян в банках и государственных базах данных кратно подорожал. Кто в этом виноват?

Группа Совкомбанка закрыла сделку по покупке финтех-платформы за $45 млн

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

Что изменила пандемия на рынке CRM: аналитика от Market.CNews

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Показать еще

Наука

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021