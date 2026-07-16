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Индексная книга (каталог) CNews*
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Unet Юнет Коммуникейшн

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.07.2026 ГК InfoWatch обновила решения для защиты АСУ ТП 1
26.05.2008 Интернет-рынок Петербурга: разгорается маркетинговая война 1
02.02.2007 Домашние сети: вандализм, черный PR и бои без правил 1
23.03.2000 В сети UNet Приморского края введена услуга "межсетевой виртуальный канал" 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Unet и организации, системы, технологии, персоны:

Ниеншанц 124 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Ниеншанц Хоум 54 2
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 2
Новые коммуникации 1 1
Cisco Systems 5362 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1910 1
Анлим-ИТ 2 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 304 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Электросвязь 268 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 1
Network Solutions - Web.com 107 1
ВЭБПлас 38 1
Элтел Нетворкс 57 1
Ниеншанц Телеком 8 1
Дженерал ДейтаКомм 7 1
Pin Group - Пин групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 1
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Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3059 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 98 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3884 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17924 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8677 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9778 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3366 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1614 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5980 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22826 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9648 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 971 2
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 208 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13436 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9867 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3922 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6630 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12808 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34639 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4983 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12152 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2258 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 378 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13887 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1081 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3350 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 749 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4604 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27289 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2142 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29610 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1416 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12775 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7514 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 70 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3156 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 1
C/C++ - Язык программирования 886 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Кусков Денис 221 2
Фрейдкин Алексей 1 1
Фрейдкин Александр 3 1
Петров Дмитрий 78 1
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Крылов Александр 13 1
Горохов Дмитрий 11 1
Куликов Денис 27 1
Лебедев Олег 16 1
Табачук Алина 6 1
Бобов Игорь 6 1
Васюков Григорий 14 1
Стрельцов Валерий 11 1
Анчунов Дмитрий 8 1
Кочетков Вячеслав 7 1
Паснюк Елена 6 1
Короткова Наталья 2 1
Кропачев Павел 1 1
Кротов Алексей 1 1
Николаева Татьяна 3 1
Шпедер Андрей 2 1
Седов Дмитрий 2 1
Шведов Сергей 4 1
Лазарева Мария 4 1
Изотов Денис 1 1
Кулибанова Виктория 3 1
Агафонов Константин 2 1
Симакина Анастасия 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1423 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 113 2
Россия - РФ - Российская федерация 165270 1
Швеция - Королевство 3775 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2833 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1788 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3331 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 782 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 144 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 1
Россия - ДФО - Приморский край - Лучегорск 16 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5662 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6066 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4790 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53197 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8781 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18061 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6624 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7048 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12250 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5726 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21505 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6997 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 148 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5087 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6135 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 257 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 794 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10837 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5581 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1830 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2801 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3081 1
Металлы - Медь - Copper 857 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1909 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3844 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1507 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1347 1
CNews Северо-Запад 24 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8583 2
IDC - International Data Corporation 4970 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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