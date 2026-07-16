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Unet Юнет Коммуникейшн
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Unet и организации, системы, технологии, персоны:
|Жилкомсервис 8 1
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
|Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
|Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
|Кусков Денис 221 2
|Фрейдкин Алексей 1 1
|Фрейдкин Александр 3 1
|Петров Дмитрий 78 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Крылов Александр 13 1
|Горохов Дмитрий 11 1
|Куликов Денис 27 1
|Лебедев Олег 16 1
|Табачук Алина 6 1
|Бобов Игорь 6 1
|Васюков Григорий 14 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Анчунов Дмитрий 8 1
|Кочетков Вячеслав 7 1
|Паснюк Елена 6 1
|Короткова Наталья 2 1
|Кропачев Павел 1 1
|Кротов Алексей 1 1
|Николаева Татьяна 3 1
|Шпедер Андрей 2 1
|Седов Дмитрий 2 1
|Шведов Сергей 4 1
|Лазарева Мария 4 1
|Изотов Денис 1 1
|Кулибанова Виктория 3 1
|Агафонов Константин 2 1
|Симакина Анастасия 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.