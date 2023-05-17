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Россия СЗФО Санкт-Петербург Выборгский район
СОБЫТИЯ
|17.05.2023
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«Мегафон» улучшил сеть в Выборгском районе Петербурга
елекоммуникационной инфраструктуры в третьем по площади и численности населения районе Петербурга – Выборгском, где по последним данным Росстата проживает свыше 528 тыс. человек. Проведенные ра
|22.12.2022
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«Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи
етров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в одном из крупнейших районов Ленинградской области — Выборгском. Телекоммуникационная магистраль, протянувшаяся от Выборга до Приморска, позволит
|26.11.2020
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«Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области
ановил автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) грузового транзита на участке дороги в Выборгском районе Ленобласти. Еще два аналогичных объекта появятся в регионе в ближайшем буду
|04.04.2016
|«Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru
|27.03.2015
|В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2
|25.02.2011
|«Скай Линк» открыл первый офис продаж в Выборге
|27.10.2009
|«Verysell Сервис» внедрила АПК «Безопасный город» в Выборге
|13.05.2008
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«Центр социальной помощи семьи и детям Выборгского района» заказывает монтаж ЛВС
СПб ГУ «Центр социальной помощи семьи и детям Выборгского района» проводит аукцион на выполнение работ по проектированию, монтажу и настройке локальной вычислительной сети. Дата проведения аукцуиона - 16 июня 2008 года. Лимит финансировани
|27.03.2008
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Выборгский район закупает оргтехнику
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга проводит аукцион на поставку оргтехники в ЛПУ Выборгск
|28.11.2007
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Выборгские налоговики примут по «электронной очереди»
В Выборгском районе Ленобласти открыли новое здание инспекции Федеральной налоговой службы. Опе
|22.10.2007
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SkyNet начал работу в Выборгском районе Петербурга
договор с сетью «Медианет» и, таким образом, вышел на рынок высокоскоростного доступа в интернет в Выборгском районе Петербурга. После завершения необходимых юридических формальностей около 50
|06.09.2007
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«Билайн» не ввёл тариф для Выборгского направления
правления в Ленобласти этим летом не был введён. «Мы рассчитывали сделать локальное предложение для выборгской зоны. На сегодня можно сказать, что на сегодняшний день особой необходимости запус
|25.07.2007
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На ОАО «Выборгский судостроительный завод» внедрили Global-MFS
ERP-систему Global «Судостроительное производство» (Global-MFS) внедрили на ОАО «Выборгский судостроительный завод». Внедрение осуществляла компания «Бизнес-технологии». В ходе реализации проекта успешно решены основные задачи — существенно повышена оперативность работы кон
|27.06.2007
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На Выборгской таможне задержали контрабандные флэш-карты
Cотрудниками Северо-Западной оперативной таможни и оперативно-розыскного отдела Выборгской таможни в результате реализации имеющихся оперативных материалов пресечена попытка контрабандного ввоза из Финляндии около 2-х тысяч флэш-карт, видеокамер, профессионального оборудов
|30.05.2007
|В Выборге открылось интернет-кафе для беспризорников
|16.04.2007
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ТКТ вышел в Выборгский район Петербурга
С 16 апреля ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение» (ТКТ) начало предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет под маркой «Твой Интернет» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Это стало возможным после проведения реконструкции существующих в районе кабельных сетей, что сначала позволило жителям порядка 40 000 квартир принимать высо
|03.04.2007
|В Выборге задержали грабителя салонов связи
|29.03.2007
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Администрация Выборгского района закупает компьютеры
Администрация Выборгского района Петербурга объявила открытый конкурс на закупку компьютеров и оргтехники. Лимит финансирования — 1568 тыс. руб., дата вскрытия заявок — 16 мая. Необходимо поставить
|16.03.2007
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До конца года «Матрикс» планирует охватить Выборгский и Калининский районы Петербурга
ский и Калининский районы Петербурга. Сейчас компания присутствует в Приморском районе и частично в Выборгском. Увеличение абонентской базы к концу года планируется в 2–2.5 раза. На данный
|06.12.2006
|Выборгская таможня закупает цифровые фотоаппараты
|30.10.2006
|В Выборге задержана "телефонная террористка"
|03.10.2006
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"Телрос" смонтировал систему контроля доступа на "Выборгской целлюлозе"
роходящего через проходные, — 2000 человек. Система контроля доступа объединена в единую сеть. Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат был построен в 1920-х годах. В данный момент предприя
|07.07.1999
|В Выборге Ленинградской обл. открылся Центр информационных и телекоммуникационных технологий обучения и подготовки кадров "Знание".
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
|Соловенчук Александр 156 6
|Токаренко Максим 48 4
|Кусков Денис 221 4
|Громов Иван 102 3
|Москалева Татьяна 73 3
|Лебедев Олег 16 3
|Белозеров Иван 7 2
|Лапин Сергей 11 2
|Новожилов Михаил 4 2
|Мирилашвили Михаил 6 2
|Шпедер Андрей 2 2
|Жандаров Владимир 2 2
|Тычкин Игорь 2 2
|Сергеев Сергей 179 2
|Новиков Дмитрий 41 2
|Титов Алексей 62 2
|Бакалов Владимир 13 2
|Волк Ирина 29 2
|Пальчун Кирилл 84 1
|Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 1
|Долгоновский Антон 4 1
|Ноготкова Елена 26 1
|Горохов Дмитрий 11 1
|Седов Денис 3 1
|Куликов Денис 27 1
|Табачук Алина 6 1
|Бобов Игорь 6 1
|Васюков Григорий 14 1
|Тихонова Виктория 14 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Евстигнеев Григорий 8 1
|Анчунов Дмитрий 8 1
|Шагалеев Руслан 8 1
|Кочетков Вячеслав 7 1
|Гуров Владимир 7 1
|Сердюков Валерий 12 1
|Паснюк Елена 6 1
|Дацик Вячеслав 7 1
|Чехова Людмила 2 1
|Короткова Наталья 2 1
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