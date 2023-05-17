елекоммуникационной инфраструктуры в третьем по площади и численности населения районе Петербурга – Выборгском , где по последним данным Росстата проживает свыше 528 тыс. человек. Проведенные ра

етров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в одном из крупнейших районов Ленинградской области — Выборгском . Телекоммуникационная магистраль, протянувшаяся от Выборга до Приморска, позволит

ановил автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) грузового транзита на участке дороги в Выборгском районе Ленобласти. Еще два аналогичных объекта появятся в регионе в ближайшем буду

СПб ГУ «Центр социальной помощи семьи и детям Выборгского района » проводит аукцион на выполнение работ по проектированию, монтажу и настройке локальной вычислительной сети. Дата проведения аукцуиона - 16 июня 2008 года. Лимит финансировани

договор с сетью «Медианет» и, таким образом, вышел на рынок высокоскоростного доступа в интернет в Выборгском районе Петербурга. После завершения необходимых юридических формальностей около 50