Индексная книга CNews*
Россия СЗФО Санкт-Петербург Выборгский район
Публикаций - 216, упоминаний - 252
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2697 4
|Лебедев Олег 16 4
|Сергеев Сергей 92 4
|Кусков Денис 218 4
|Васильев Евгений 116 4
|Москалева Татьяна 73 3
|Иванов Сергей 368 2
|Новиков Дмитрий 39 2
|Громов Иван 102 2
|Миллер Сергей 43 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Евсеев Руслан 14 2
|Васильев Андрей 17 2
|Гук Андрей 20 2
|Новожилов Михаил 4 2
|Брюквин Юрий 285 2
|Золочевский Иван 17 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Дмитриев Кирилл 100 2
|Ротенберг Аркадий 45 2
|Белозеров Иван 7 2
|Иванов Олег 136 1
|Смирнов Дмитрий 76 1
|Белов Виктор 39 1
|Волков Дмитрий 52 1
|Кузяев Андрей 63 1
|Омельницкий Борис 9 1
|Кравчук Илья 16 1
|Ли Сергей 12 1
|Галыгин Вадим 2 1
|Большаков Василий 8 1
|Адушев Дмитрий 9 1
|Зинченко Владимир 3 1
|Патока Андрей 108 1
|Балаценко Андрей 30 1
|Чернышенко Дмитрий 413 1
|Титов Алексей 26 1
|Смятских Алексей 47 1
|Макаров Валентин 188 1
|Кузнецов Андрей 52 1
|IDC - International Data Corporation 4841 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7403 2
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
|S&P - Standard and Poor’s 480 1
|TeleGeography Research 39 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.