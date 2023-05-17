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Россия СЗФО Санкт-Петербург Выборгский район

СОБЫТИЯ


17.05.2023 «Мегафон» улучшил сеть в Выборгском районе Петербурга

елекоммуникационной инфраструктуры в третьем по площади и численности населения районе Петербурга – Выборгском, где по последним данным Росстата проживает свыше 528 тыс. человек. Проведенные ра
22.12.2022 «Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи

етров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в одном из крупнейших районов Ленинградской области — Выборгском. Телекоммуникационная магистраль, протянувшаяся от Выборга до Приморска, позволит

26.11.2020 «Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области

ановил автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) грузового транзита на участке дороги в Выборгском районе Ленобласти. Еще два аналогичных объекта появятся в регионе в ближайшем буду
04.04.2016 «Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru
27.03.2015 В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2
25.02.2011 «Скай Линк» открыл первый офис продаж в Выборге
27.10.2009 «Verysell Сервис» внедрила АПК «Безопасный город» в Выборге
13.05.2008 «Центр социальной помощи семьи и детям Выборгского района» заказывает монтаж ЛВС

СПб ГУ «Центр социальной помощи семьи и детям Выборгского района» проводит аукцион на выполнение работ по проектированию, монтажу и настройке локальной вычислительной сети. Дата проведения аукцуиона - 16 июня 2008 года. Лимит финансировани
27.03.2008 Выборгский район закупает оргтехнику

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга проводит аукцион на поставку оргтехники в ЛПУ Выборгск
28.11.2007 Выборгские налоговики примут по «электронной очереди»

В Выборгском районе Ленобласти открыли новое здание инспекции Федеральной налоговой службы. Опе
22.10.2007 SkyNet начал работу в Выборгском районе Петербурга

договор с сетью «Медианет» и, таким образом, вышел на рынок высокоскоростного доступа в интернет в Выборгском районе Петербурга. После завершения необходимых юридических формальностей около 50
06.09.2007 «Билайн» не ввёл тариф для Выборгского направления

правления в Ленобласти этим летом не был введён. «Мы рассчитывали сделать локальное предложение для выборгской зоны. На сегодня можно сказать, что на сегодняшний день особой необходимости запус
25.07.2007 На ОАО «Выборгский судостроительный завод» внедрили Global-MFS

ERP-систему Global «Судостроительное производство» (Global-MFS) внедрили на ОАО «Выборгский судостроительный завод». Внедрение осуществляла компания «Бизнес-технологии». В ходе реализации проекта успешно решены основные задачи — существенно повышена оперативность работы кон
27.06.2007 На Выборгской таможне задержали контрабандные флэш-карты

Cотрудниками Северо-Западной оперативной таможни и оперативно-розыскного отдела Выборгской таможни в результате реализации имеющихся оперативных материалов пресечена попытка контрабандного ввоза из Финляндии около 2-х тысяч флэш-карт, видеокамер, профессионального оборудов
30.05.2007 В Выборге открылось интернет-кафе для беспризорников
16.04.2007 ТКТ вышел в Выборгский район Петербурга

С 16 апреля ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение» (ТКТ) начало предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет под маркой «Твой Интернет» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Это стало возможным после проведения реконструкции существующих в районе кабельных сетей, что сначала позволило жителям порядка 40 000 квартир принимать высо
03.04.2007 В Выборге задержали грабителя салонов связи
29.03.2007 Администрация Выборгского района закупает компьютеры

Администрация Выборгского района Петербурга объявила открытый конкурс на закупку компьютеров и оргтехники. Лимит финансирования — 1568 тыс. руб., дата вскрытия заявок — 16 мая. Необходимо поставить
16.03.2007 До конца года «Матрикс» планирует охватить Выборгский и Калининский районы Петербурга

ский и Калининский районы Петербурга. Сейчас компания присутствует в Приморском районе и частично в Выборгском. Увеличение абонентской базы к концу года планируется в 2–2.5 раза. На данный
06.12.2006 Выборгская таможня закупает цифровые фотоаппараты
30.10.2006 В Выборге задержана "телефонная террористка"
03.10.2006 "Телрос" смонтировал систему контроля доступа на "Выборгской целлюлозе"

роходящего через проходные, — 2000 человек. Система контроля доступа объединена в единую сеть. Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат был построен в 1920-х годах. В данный момент предприя
07.07.1999 В Выборге Ленинградской обл. открылся Центр информационных и телекоммуникационных технологий обучения и подготовки кадров "Знание".

Публикаций - 114, упоминаний - 141

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
МегаФон 10742 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 6
ВестКолл - WestCall 90 5
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 4
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 4
Ниеншанц Хоум 54 3
Ростелеком 10948 3
Telegram Group 2940 3
Ниеншанц 124 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
Network Solutions - Web.com 107 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 2
Unet - Юнет Коммуникейшн 4 2
Телрос 36 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
9594 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
HP 3Com 681 1
Ростех - КРЭТ - РПЗ - Раменский приборостроительный завод 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
ИнфоПро ГК - InfoPro 4 1
PERCo - Пэрко 24 1
ЛайфТелеком - Телфин 290 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Metrocom - Метроком 89 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
Питерская группа связистов 441 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Россети Ленэнерго 1699 4
Цифроград 171 4
Западный центр судостроения - ВСЗ - Выборгский судостроительный завод 4 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Связной ГК 1401 3
Евросеть 1421 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
ЛПА НПК - ЛенПромАвтоматика НПК 5 2
Выборгская целлюлоза - Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Uber 357 1
Магнит Косметик - М.Косметик 49 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Миррико - Mirrico 9 1
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 10 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Becar Asset Management 12 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Беталинк 105 1
Гостиница Морская 1 1
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Инжавинский санаторий 1 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
ББТ - Балтийский Балкерный Терминал 1 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Петербургский метрополитен ГУП 150 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
СФР - ФСС РФ - Региональные отделения фонда социального страхования 14 1
Администрация Перми 23 1
ГУИОН ГУ - Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости Государственное учреждение 3 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
Мэрия города Иннополис 14 1
Администрация Санкт-Петербурга - КУГИ Санкт-Петербурга - Комитет по управлению госимуществом Санкт-Петербурга - Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 20 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 16
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 12
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 6
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 5
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
МТС Big Data 324 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 2
МТС 3G-сеть 121 2
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 50 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС Omnichannel 9 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-26 тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт 17 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
РПЦ Labarum - Лабарум - "православное антивирусное ПО" 3 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Lenovo S - серия смартфонов 13 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 18 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
РПЦ Елицы - православная социальную сеть 7 1
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
МегаФон - серия смартфонов 23 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
HTC Sensation 46 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
Соловенчук Александр 156 6
Токаренко Максим 48 4
Кусков Денис 221 4
Громов Иван 102 3
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