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Россия СЗФО Санкт-Петербург Выборгский район



04.04.2016 «Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru
23.10.2015 «Выборг-банк» стал партнером системы «Юнистрим»
27.03.2015 В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2
25.02.2011 «Скай Линк» открыл первый офис продаж в Выборге
27.10.2009 «Verysell Сервис» внедрила АПК «Безопасный город» в Выборге
13.05.2008 «Центр социальной помощи семьи и детям Выборгского района» заказывает монтаж ЛВС
27.03.2008 Выборгский район закупает оргтехнику
15.11.2007 ИТ-контрабанда на $467 тыс. задержана в Выборге
22.10.2007 SkyNet начал работу в Выборгском районе Петербурга
06.09.2007 «Билайн» не ввёл тариф для Выборгского направления
27.06.2007 На Выборгской таможне задержали контрабандные флэш-карты
30.05.2007 В Выборге открылось интернет-кафе для беспризорников
16.04.2007 ТКТ вышел в Выборгский район Петербурга
03.04.2007 В Выборге задержали грабителя салонов связи
29.03.2007 Администрация Выборгского района закупает компьютеры
16.03.2007 До конца года «Матрикс» планирует охватить Выборгский и Калининский районы Петербурга
06.12.2006 Выборгская таможня закупает цифровые фотоаппараты
30.10.2006 В Выборге задержана "телефонная террористка"
03.10.2006 "Телрос" смонтировал систему контроля доступа на "Выборгской целлюлозе"
07.07.1999 В Выборге Ленинградской обл. открылся Центр информационных и телекоммуникационных технологий обучения и подготовки кадров "Знание".

Публикаций - 216, упоминаний - 252

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9332 19
МегаФон ПетерСтар 325 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9997 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6857 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2472 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 7
ВестКолл - WestCall 89 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 515 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 5
МТС Северо-Запад макрорегион 60 5
Ниеншанц 123 5
Microsoft Corporation 23401 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 4
Tele2 Северо-Запад макрорегион 8 4
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 4
Transas - Транзас ГК 149 4
Элтел Нетворкс 57 3
Verysell - Верисел 317 3
6935 3
Ниеншанц Хоум 53 3
Verysell IT Services - Верисел Сервис 8 3
ОБИТ 52 3
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 67 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2732 3
Yandex - Яндекс 5569 3
Раском - Rascom 44 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 160 2
SAP CIS - САП СНГ 829 2
Telia Company - TeliaSonera 827 2
LG Electronics 3530 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 6
Цифроград 171 4
Газпром ПАО 1144 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5702 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1800 3
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 23 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 43 3
Связной ГК 1329 3
Евросеть 1397 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 161 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 201 3
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 33 2
Boeing 987 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 34 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 89 2
Dixis - Диксис 359 2
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 6 1
Спектр Групп 4 1
X5 Group 806 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 46 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 1
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Инжавинский санаторий 1 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 1
MIG - Metromedia International Group 58 1
ИСК - Ижевская строительная компания 5 1
Russia Partners 26 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 28 1
Беталинк 103 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Империя-Фарма 90 1
Ренессанс Страхование 119 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 91 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 51 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 187 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10307 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17787 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8925 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2321 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 514 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 5
Петербургский метрополитен ГУП 111 5
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 51 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2658 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 241 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 590 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 851 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2365 2
Судебная власть - Judicial power 2075 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 54 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 197 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2488 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 205 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 273 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска 21 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 153 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 7 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 40 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 1
Таможня - Таможенная служба 1023 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78786 28
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3535 24
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14364 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7329 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17314 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5924 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52609 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6165 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22030 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2909 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38295 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7687 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11458 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3351 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13525 7
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Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 508 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3614 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5779 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10006 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1264 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9411 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 2030 5
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3898 4
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3204 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1151 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3835 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2494 5
Ростатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 37 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 16 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 339 3
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1070 3
Google Android 12446 3
Microsoft Windows 2000 12616 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 169 2
Microsoft Skype 1966 2
Apple iOS 6729 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 985 2
Яндекс.Карты и Транспорт 388 2
Microsoft Dynamics 1166 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 109 2
Google Play - Google Store - Android Market 2900 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3992 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 7 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 224 2
МТС 3G-сеть 109 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 118 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 460 2
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 119 1
РПЦ Labarum - Лабарум - "православное антивирусное ПО" 3 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 107 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 22 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 12 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 11 1
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 10 1
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 20 1
Ookla Speedtest 34 1
Spectec TRIM 126 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 17 1
1С-Рарус Альфа-Авто 58 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 1
Путин Владимир 2697 4
Лебедев Олег 16 4
Сергеев Сергей 92 4
Кусков Денис 218 4
Васильев Евгений 116 4
Москалева Татьяна 73 3
Иванов Сергей 368 2
Новиков Дмитрий 39 2
Громов Иван 102 2
Миллер Сергей 43 2
Рылов Дмитрий 45 2
Евсеев Руслан 14 2
Васильев Андрей 17 2
Гук Андрей 20 2
Новожилов Михаил 4 2
Брюквин Юрий 285 2
Золочевский Иван 17 2
Ротенберг Игорь 35 2
Дмитриев Кирилл 100 2
Ротенберг Аркадий 45 2
Белозеров Иван 7 2
Иванов Олег 136 1
Смирнов Дмитрий 76 1
Белов Виктор 39 1
Волков Дмитрий 52 1
Кузяев Андрей 63 1
Омельницкий Борис 9 1
Кравчук Илья 16 1
Ли Сергей 12 1
Галыгин Вадим 2 1
Большаков Василий 8 1
Адушев Дмитрий 9 1
Зинченко Владимир 3 1
Патока Андрей 108 1
Балаценко Андрей 30 1
Чернышенко Дмитрий 413 1
Титов Алексей 26 1
Смятских Алексей 47 1
Макаров Валентин 188 1
Кузнецов Андрей 52 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14829 148
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1997 105
Россия - РФ - Российская федерация 121592 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39037 56
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчина 90 43
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2866 27
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 43 26
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисепп 40 24
Финляндия - Финляндская Республика 3460 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожск 34 16
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 926 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 35 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 27 13
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 635 12
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 246 12
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 239 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино 55 11
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 60 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 22 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 76 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3288 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1124 8
Россия - ПФО - Казань 2334 8
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 502 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49983 8
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 457 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6085 7
Германия - Федеративная Республика 11879 7
Европа 21242 7
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 280 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16990 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2466 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1765 6
Швеция - Королевство 3450 6
Россия - СФО - Новосибирск 3671 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4893 5
Казахстан - Республика 4755 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2547 5
Европа Северная - Скандинавия 514 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23639 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4073 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3085 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6824 5
Абонентская база - Абонентская плата 5283 5
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19642 5
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5123 5
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2426 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 2315 2
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 828 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 865 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 3 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3786 2
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Логистика - Курьерские услуги 882 1
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Английский язык 6144 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 522 1
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News Corp 186 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 279 1
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РНБ - Российская национальная библиотека 26 1
РГБ - Российская государственная библиотека 87 1
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ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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