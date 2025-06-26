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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЮЗАО Ломоносовский район

Москва - ЮЗАО - Ломоносовский район

УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Автомагистрали Санкт-Петербурга получили новые скорости мобильного интернета 1
28.03.2024 Высокоскоростной интернет «МегаФона» «выбрался» в деревни Ленинградской области 1
24.05.2023 «Элар» оцифровал одну из старейших газет Санкт-Петербурга 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 1
30.05.2016 Navitel выпустил карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2016 1
31.07.2013 «Tele2 Санкт-Петербург» подвел итоги технического развития сети в первом полугодии 2013 г. 1
08.06.2012 «Билайн» расширил сеть 3G в Ленобласти 1
20.05.2011 «Билайн» завершил строительство сети 3G в 29 населенных пунктах Ленинградской области 1
18.04.2011 Число базовых станций 3G МТС в Ленобласти с начала года выросло в 1,5 раза 1
10.04.2008 В школах Ленобласти откроют виртуальные филиалы Русского музея 1
22.08.2006 В Ленинградской области откроется логистический терминал стоимостью $18 млн. 1
24.04.2000 На табачной фабрике "Филипп Моррис Ижора" завершена инсталляция кабельной системы емкостью 3000 портов и стоимостью $1,2 млн. 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2983 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13355 1
Восход ФГБУ НИИ 660 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1039 1
МегаФон 9366 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 90 1
МТЗ Трансмаш 23 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 94 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8216 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6560 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3725 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8715 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28361 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24994 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21244 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 2
USB modem - USB модем 305 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3830 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4693 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14137 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13041 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2310 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8438 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2989 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 534 1
Оцифровка - Digitization 4737 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1429 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21103 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13934 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8318 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1133 1
Google YouTube - Видеохостинг 2824 1
МТС 3G-сеть 121 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5489 1
Сергеев Сергей 143 2
Смирнов Дмитрий 96 1
Новожилов Михаил 4 1
Токаренко Максим 43 1
Топунова Вера 3 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2538 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17956 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 51 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 68 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 117 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 3
Россия - РФ - Российская федерация 150172 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3159 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 48 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 45 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Лодейнопольский район - Свирьстрой 15 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волосовский район - Волосово 12 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 151 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово 20 2
Беларусь - Белоруссия 5858 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7791 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Парголово 12 1
Казахстан - Республика 5671 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1239 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 108 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 94 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Старая Ладога 6 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 100 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 70 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5263 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 112 1
Россия - Репино 12 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 62 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ивангород 15 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 90 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Светогорск 19 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Бокситогорск 11 1
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Дача - дачники 917 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2522 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14264 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1256 1
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Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30451 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 529 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6626 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11321 1
Государственный Русский музей 48 1
ЛОУНБ ГКУК - Ленинградская областная универсальная научная библиотека 3 1
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