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Индексная книга (каталог) CNews*
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Топунова Вера


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Созданы цифровые копии послевоенных газет Ленинградской области 1
24.05.2023 «Элар» оцифровал одну из старейших газет Санкт-Петербурга 1
18.03.2022 Газеты Ленинградской области оцифруют и выложат в Интернет 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Топунова Вера и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 2
Оцифровка - Digitization 4687 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1395 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 1
Stafory - робот Вера 340 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2513 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 46 1
Москва - ЮЗАО - Ломоносовский район 11 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1533 2
ЛОУНБ ГКУК - Ленинградская областная универсальная научная библиотека 3 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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