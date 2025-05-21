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Топунова Вера
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Созданы цифровые копии послевоенных газет Ленинградской области 1
|24.05.2023
|«Элар» оцифровал одну из старейших газет Санкт-Петербурга 1
|18.03.2022
|Газеты Ленинградской области оцифруют и выложат в Интернет 1
Топунова Вера и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2513 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 46 1
|Москва - ЮЗАО - Ломоносовский район 11 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 2
|Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1533 2
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