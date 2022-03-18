Газеты Ленинградской области оцифруют и выложат в Интернет

Очередной этап оцифровки периодической печати проводят Ленинградская областная универсальная научная библиотека и корпорация «ЭЛАР». В 2022 г. работа идет над созданием цифровых версий газет «Знамя труда» и «Маяк». Об этом CNews сообщили представители «ЭЛАР»

Электронная коллекция «Местная печать», созданная совместными усилиями Ленинградской областной универсальной научной библиотеки и «ЭЛАР», регулярно пополняется с 2010 г. В 2021 г было оцифровано 1500 страниц ведущего периодического издания Кировского района Ленинградской области «Ладога», а в 2022 г. коллекцию пополнят еще два издания, – «Знамя труда» Сланцевского района за 1981-1988 гг. и газета «Маяк» 1984-1990 гг., город Сосновый Бор.

«Газету “Знамя труда” “ЭЛАР” уже оцифровывал, и теперь стоит задача сделать полную цифровую версию газеты, которая выставлена на сайте Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки и пользуется большим спросом у краеведов, преподавателей, историков, библиотекарей и всех интересующихся историей Сланцевского района. Газету “Маяк” цифруем впервые с начала ее выхода», – сказала заведующая отделом краеведения ЛОУНБ Вера Топунова.

Ленинградская областная универсальная научная библиотека – координационный, научно-методический центр для 383 общедоступных библиотек региона, формирующий стратегию библиотечного развития в регионе. И один из важнейших фондов библиотеки – архив местной печати.

«Традиционно, коллекция “Местная печать” очень востребована среди пользователей. Она размещена в ПИК “КАИСА-Краеведение”, и краеведы часто обращаются к материалам периодических изданий, в том числе, для получения справок», – отметила Вера Топунова

Процесс оцифровки периодических изданий состоит из нескольких производственных этапов, каждый из которых строится с учетом состояния и качества подшивок, а также индивидуальных требований заказчика. В работе над оцифровкой периодических изданий задействован большой штат специалистов «ЭЛАР», — операторы сканирования, специалисты индексирования данных, технологи и сервис-инженеры, которые проводят необходимую конкретно для данного проекта калибровку оборудования. Сканирование проводится на профессиональных отечественных планетарных сканерах, которые предназначены для бережной бесконтактной оцифровки даже ветхой и поврежденной бумаги.